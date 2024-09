Hey les Marseillais, VICE ouvre son bar près du Vieux-Port

Après la ville lumière et la cité des Gones, VICE s’associe encore à Jägermeister et débarque dans la cité phocéenne. Du 20 avril au 6 mai, on prend les commandes du Massilia, pub situé dans le 6e arrondissement, au 3 rue Crudère.

Ce nouveau Repaire, pimpé de la mezzanine au sous-sol par le collectif Arbuste et l’Atelier 72 pour ressembler à une maison de chasse, proposera trois jours par semaine, de 18 heures à 1 heure, des soirées élaborées par les différentes chaînes de VICE. Et comme à Paris et à Lyon, on vous a mitonné une programmation aux petits oignons.



Pour célébrer l’inauguration du bar ce jeudi 20 avril, on a demandé à Sylvain Robert, chef du restaurant l’Aromat’, de venir avec ses burgers à la bouillabaisse ; filet de Saint Pierre, tomates grillées, poireaux, fenouil et oignons servis entre deux buns – en vrai une fougasse – délicatement parfumés au safran.

On vous a aussi réservé quelques petites douceurs avec nos potes de chez OG Krunch qui proposeront une dégustation un peu spéciale pour célébrer la #WeedWeek. Les semaines suivantes, on célébrera le terroir marseillais avec un chef extraordinaire – Christian Qui – et une ode à la pizza locale.



