Hey les mélomanes, on vous fait gagner des places pour le festival Marsatac

Nouvelles dates, nouvel espace et nouvelle prog’, le seul festival marseillais qui compte vraiment s’est refait une beauté pour sa 23e édition présentée comme « resserrée ». En 2021, exit le Parc Chanot et son ambiance de hangar Eiffage, bienvenue au Parc Borély, ses palmiers et son jardin japonais.

Le 20 août, Marsatac accueillera donc Sébastien Tellier, équivalent musical d’un rosé piscine en terrasse sous le cagnard, L’Impératrice, Louisahhh et Moïse Turizer. Le lendemain, les deux rappeurs Alonzo et Fianso partageront l’affiche avec Princess Nokia. Le festival s’achèvera dimanche avec le duo de nostalgiques soviétiques Soso Maness et PLK ainsi qu’une partie de la relève avec Poupie et Tessae.

Si jamais on ne vous répond pas, sachez que, malgré la jauge réduite, Marsatac met en vente un quota de places early birds au tarif de 30 euros.

Marsatac, du 20 au 22 août au Parc Borély, 13008 Marseille

