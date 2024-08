Hey les Parisiens, on vous invite à la skateboard party de VICELAND

Vous avez kiffé la saison 1 ? Eh bien préparez-vous car la saison 2 déboule sur vos écrans le 14 septembre. Au programme, du skate et des barres de rire avec trois nouvelles équipes. Sur leurs planches, Enjoi, Deathwish et Creature vont tenter de caler les tricks les plus fous et de relever les défis les plus obscènes pour devenir les KING OF THE ROAD.

Pour les plus impatients, on ouvre les hostilités ce dimanche à La Cigale à partir de 15 heures, en présence du rider norvégien Kevin Baekkel, présent dans la série.



Il y aura les sons de Busy P, MIKE D, Arthur King et Hotel Radio Paris. Et bien sûr, la projection du premier épisode de la saison 2 de King of the road.

Si ça vous chauffe, on vous offre des places. Il suffit simplement d’envoyer un petit mail à :

viceland.france@vice.com