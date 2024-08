Hey les Parisiens, venez picoler avec la crème des vignerons italiens

« Que ce soit à la cave ou dans les vignes, le vigneron dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. » Voilà le principe « ferme et fondateur » du salon Vini di vignaioli qui réunit dimanche 2 décembre, de 12h à 19h à la Fabrique événementielle à Paris, la crème des vignerons transalpins.

Pour sa 3e édition dans l’hexagone, le salon lancé en 2002 à Fornovo, a drafté plus de 90 artisans d’Italie qui « grâce à leur passion et à leur respect pour la nature, réussissent à émouvoir avec des vins caractéristiques de leur terroir dont la qualité les rend digestes, uniques et vivants ».

Sachant que tous les vins suivent une charte de qualité, on peut déjà vous annoncer qu’il y aura du solide. Des Abruzzes avec les pétillants du jeune domaine Indigeno, à l’Ombrie et les cépages oubliés remis au goût du jour par Podere del Ceppaiolo, en passant par la Toscane et les bouteilles de Stefano Amerighi.

Parce qu’après avoir fait des blagues pendant plus de 15 ans – et une demi-volée de Trezeguet – sur le thème « Comment reboucher une bouteille de champagne ? », il serait peut-être temps de déboucher quelques quilles ensemble. MUNCHIES vous fait gagner des places pour venir boire et accessoirement tchatcher avec les vignerons et vigneronnes – dont la « Madone du Moscato », Alessandra Bera.

Si vous voulez tremper les lèvres dans le meilleur du raisin fermenté de la Botte, envoyez un mail à concours @ vice.com.

En plus d’une masterclass dédiée au panettone pour passer Noël avec le ventre bien tendu (et animée par l’incontournable Alessandra Pierini, créatrice de l’épicerie RAP), pas mal de dégustation sont prévues en OFF dans quelques restau de la capitale. On vous invite à parcourir la programmation sur le site de Vini di vignaioli pour savoir tout ce qui s’y passe.

Vini di vignaioli, dimanche 2 décembre, de 12h à 19h, et lundi 3 décembre, de 10h à 18h, à la Fabrique événementielle, 52 ter rue des vinaigriers 75010 Paris

