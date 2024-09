Krista Long a photographié l’instant avant d’en prendre plein la gueule

La fin de juillet approche et on ressent dans les bureaux de The Creators Project comme une légère tension due, probablement, à la chaleur ambiante et au manque de vacances de certains. Alors on essaie de s’évader comme on peut. Il y a quelques semaines on vous parlait par exemple de ces jeunes gens dynamiques qui s’étaient lancés – c’est le cas de le dire – dans le ventriglisse extreme. Aujourd’hui pour notre dose de fraicheur quotidienne, on s’en remet de nouveau aux joies de la glissade puisqu’on vous propose cette impressionnante série photo réalisée par Krista Long.

Intelligemment appelée I Love Summer, cette sélection de clichés propose de découvrir les têtes peu ragoûtantes que l’on peut avoir, suspendu au dessus de l’eau, à l’arriver d’un toboggan aquatique. La performance, en plus d’être plutôt marrante, est surtout technique puisqu’il a fallu à Krista Long un arsenal d’appareils-photos spéciaux et de caméras High-speed. L’alliance Speedo, Aquaboulevard, moches, nous rappelle un peu certains travaux de Martin Parr.

Si à la vue, de I Love Summer, vous n’avez toujours pas quitté votre ordinateur pour des cieux plus clairs, alors vous êtes une cause perdue et il est fort probable que vous ayez envie de découvrir les autres travaux de la jeune fille sur sa page Flickr. On vous a mis nos préférées ci-dessous.

Via Junk-Culture