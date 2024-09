L’histoire derrière l’épisode antidrogue de « Dinosaures »

Cet article a été initialement diffusé sur VICE US.



En 1991, la chaîne familiale ABC diffusait une série retraçant la vie d’une famille de dinosaures anthropomorphes – un truc oscillant entre La Fête à la maison et La Vie de famille. Il était prévu que la série Dinosaures, qui défendait les valeurs familiales et se démarquait de par son étrangeté, fasse un carton et détrône les Simpson. Contre toute attente, les spectateurs n’ont jamais accroché et la chaîne a cessé de lui prêter attention.



C’est précisément ce manque d’attention qui a permis aux scénaristes de produire quatre saisons satiriques toutes plus étranges et plus intelligentes les unes que les autres. Que ce soit l’épisode traitant du harcèlement sexuel, fondé sur les propos d’Anita Hill – et toujours d’actualité –, ou encore celui dans lequel un carnivore annonçait qu’il était en fait herbivore – tous couvraient de nombreux aspects de l’adolescence. Mais le plus célèbre d’entre tous reste sans aucun doute « Une nouvelle feuille », un épisode centré sur la weed, qui encourageait l’usage de la drogue avec modération tout en parodiant les séries qui se voulaient moralisatrices sur le sujet.

« Au bureau, nous parlions toujours de “l’épisode spécial”, déclare le co-réalisateur Michael Jacobs. Les showrunners voulaient se démarquer grâce à des épisodes spéciaux, mais malheureusement, il y en a eu beaucoup trop. Certains ont marché, d’autres non. Parfois, le directeur de la chaîne demandait qu’un épisode soit un peu plus divertissant, ou bien un peu moins intelligent, afin d’atténuer l’intention de l’épisode et d’en faire une sorte de cliché. » Jacobs sait de quoi il parle – c’est aussi lui qui a créé Incorrigible Cory – et il n’y a selon lui qu’un pas entre l’efficacité et le kitsch, entre la compréhension de son public et la condescendance envers ce dernier.

« Si vous dites aux ados, “N’essayez pas ça, ça va vous détruire”, tôt ou tard, ils vont découvrir que ce n’est pas vrai », ajoute Rob Ulin, scénariste de l’épisode, en référence à Reefer Madness. « Le message ne va pas être efficace. Si vous leur dites que la drogue peut avoir un côté amusant et des avantages à court terme, mais qu’ils sont susceptibles d’en payer les conséquences en cas d’abus, vous aurez bien plus de chances de retenir l’attention du public. »

Pour résumer l’intrigue : le dinosaure adolescent Robbie trouve une plante dans les bois. Aussitôt après l’avoir mangée, il devient heureux, insouciant et n’arrive plus à s’arrêter de rire. Il en donne alors à son père, qui réagit de la même manière. Tous deux ne cessent de répéter à quel point ils sont heureux. À force de manger la plante (ils en donnent aussi à la petite dernière), ils deviennent distraits et imprudents. Earl arrête de travailler, le bébé a faim et c’est le chaos. Pour couronner le tout, le boss d’Earl, M. Richfield (doublé par Sherman Hemsley des Jeffersons) se met à faire une imitation de Jimi Hendrix.



Si « Une nouvelle feuille » se démarque autant des autres épisodes antidrogue diffusés sur ABC TGIF ou ailleurs, outre le fait que les personnages principaux soient des dinosaures, c’est parce qu’il ne véhicule pas un message antidrogue fort. Son message est plus réaliste et plus facile à respecter : la modération est clé. « L’être humain confond souvent distraction et bonheur, et ce qui peut nous rendre temporairement heureux peut aussi ruiner notre vie si on ne fait pas attention », déclare Jacobs.

Peut-être que l’objectif d’« Une nouvelle feuille » était de satiriser le mouvement antidrogue dans son ensemble – et la façon dont ce mouvement se répandait à la télévision. En 2000, Salon a rapporté que, sous la direction du général Barry R. McCaffrey, des séries télévisées telles qu’Urgences, Sept à la maison et Beverly Hills 90210 « ont rempli leurs épisodes de présentations antidrogue en échange de subventions gouvernementales ». Interrogé sur les origines de l’épisode, Ulin – qui a également participé à l’épisode anti-weed de Roseanne, « Nostalgie quand tu nous tiens » – il cite William S. Burroughs dans Drugstore Cowboy, quand ce dernier « explique que l’hystérie antidrogue va participer à créer un État policier. C’était vraiment convaincant et j’ai applaudi quand j’ai vu le film au cinéma. C’était tellement vrai, et pourtant, personne d’autre n’en parlait… Beaucoup de séries avaient traité des problèmes antidrogue, mais aucune ne s’était moquée du mouvement antidrogue. C’était vraiment nouveau. Même si on ne voulait pas se prononcer en faveur de la drogue, on pouvait toujours s’en prendre au mouvement. »

C’est là qu’arrive le moment le plus intelligent de l’épisode – quand Robbie s’adresse directement au public au sujet des dangers de la drogue et que son discours prend une tournure inattendue : « La drogue détruit des vies, divise des familles et donne lieu à des épisodes moralisateurs comme celui-ci ». Robbie compare ces épisodes à une « épidémie » menaçante et fait le parallèle entre les peurs exagérées et le langage du mouvement antidrogue (« Quand une série sort un épisode antidrogue, toutes les autres sont obligées d’en faire de même »). Et ce, même « les séries les plus récentes », plaisante-t-il, puisque Dinosaures n’en était qu’à sa deuxième saison à cette époque-là. « Dites non à la drogue. Aidez-nous à mettre un terme aux séries moralisatrices comme celle-ci », conclut-il.

Rob Ulin se souvient de la promo d’ABC, qui présentait l’épisode « comme un truc typique, générique et sérieux – tout ce dont on se moquait, donc. J’imagine que beaucoup de personnes de droite ont regardé l’épisode et ont été consternées de voir que nous avions joué sur les deux tableaux ». L’épisode est pourtant passé, en grande partie grâce à ABC qui semble avoir adopté une approche non-interventionniste vis-à-vis de la série quand il est devenu évident qu’elle ne détrônerait jamais les Simpson. « À partir de ce moment-là, la chaîne nous a laissés faire ce qu’on voulait. Elle a préféré s’intéresser à d’autres séries et nous a laissé une liberté totale, alors nous avons fait pas mal de trucs subversifs. » Michael Jacobs se souvient avoir reçu un coup de fil du cadre exécutif d’ABC, Ted Harbert, au sujet de l’épisode final. « C’était censé être une série pour enfants – et nous, on assassinait tous les personnages », s’amuse-t-il.

Ce sont ces épisodes subversifs – ainsi que le final dramatique, car après tout, quelle fin pour les Dinosaures, sinon l’extinction ? – qui sont les plus mémorables et qui en ont fait une série en avance sur son temps, et ce, même si l’histoire se passait en 60 000 003 avant J.-C. L’épisode « Une nouvelle feuille » est devenu culte chez les stoners nostalgiques : il y a quelques années, j’ai organisé un événement afin de rendre hommage aux séries de TGIF, et les participants ont voté pour regarder « Une nouvelle feuille », au détriment des séries les plus populaires de cette époque ; quand j’étais à la fac, les magazines de chasse au trésor donnaient aux joueurs des points bonus s’ils recréaient le spectacle musical de l’épisode.

C’est ce spectacle musical qui fait qu’« Une nouvelle feuille » est la meilleure chose à regarder lorsque vous êtes défoncé et que vous voulez juste voir des dinos chanter et danser sur « It’s a Most Unusual Day » du film Ainsi sont les femmes. « Nous avions ces énormes costumes – vous ne pouvez tout simplement pas imaginer à quel point ces créatures étaient grandes et lourdes – et, naturellement, nous avons pensé : faisons le contraire. Faisons en sorte qu’ils semblent incroyablement légers. Le meilleur moyen pour cela était de transformer Earl et Robbie en Fred Astaire et Ginger Rogers, déclare Jacobs. Il y avait beaucoup de chansons dans cet épisode, c’est pour ça que c’est un de mes préférés ». Ulin se souvient qu’après le tournage, une fois le plateau nettoyé, « tout le monde – caméramans, etc. – se mettait à applaudir. C’était vraiment marrant. »

Michael Jacobs et Rob Ulin s’accordent tous deux à dire qu’il était amusant de travailler sur Dinosaures – Ulin en particulier, sachant que c’était son premier boulot à la télévision et qu’il garde encore des accessoires de la série dans sa cave – et n’importe qui peut s’en rendre compte en regardant « Une nouvelle feuille », défoncé ou non. « Je suis heureux de savoir que ces épisodes signifient encore quelque chose pour certaines personnes, déclare Ulin, parce que nous avons vraiment pris beaucoup de plaisir à les réaliser. »

Suivez Pilot Viruet sur Twitter.