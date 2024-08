Horoscope de la semaine du 15 octobre

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Désormais, chaque semaine, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous profitiez pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Que nous réservent les astres cette semaine ? La dernière sous le signe de la Balance, et on glisse légèrement vers la saison du Scorpion, avec déjà pas mal de planètes alignées sous ce même signe. Il est donc normal de se sentir chamboulé de partout, avec parfois quelques coups de stress et des sueurs froides. Mais heureusement, notre instinct nous facilite la tâche et nous permet d’être un peu plus résistant face aux situations sous haute tension. Avec Mercure en conjonction à Vénus, ce n’est pas la période pour laisser courir les conflits. Bien au contraire, on peut trouver nos décisions un peu abruptes mais cela évite de patauger dans un sentiment d’insatisfaction, voire de frustration.

Il y aura peut-être un peu de colère aussi cette semaine, mais la bonne nouvelle c’est qu’on arrive enfin à la maîtriser et à l’exprimer sans s’emporter. C’est une période assez électrique mine de rien, mais plutôt vivifiante pour l’esprit. N’entassez pas vos vieux problèmes et profitez-en pour vider votre sac, vous verrez que c’est un total soulagement.

À la semaine prochaine,

Magie et Fortune dans vos vies.

Tu vas sentir autour de toi que les personnes sont de plus en plus insouciantes et frivoles, parfois un peu ridicules. Ne tombe pas dans la grosse crise existentielle. Toi aussi sois léger à ta façon, détache-toi de tes propres jugements. Tu peux essayer de te regarder penser et t’en marrer, ça marche bien, ça t’aidera à voir le monde sous un angle moins complexe.

Cette semaine ton entourage risque de mal interpréter tes réactions, tu pourras avoir l’impression de faire preuve de maladresse. C’est parce que tu sens des difficultés à communiquer. Le message ne passe pas alors que tu es pourtant sûr de tes propos. En vérité, tu flippes juste de ne pas pouvoir assumer certains choix, alors que, paradoxalement, tu n’as jamais eu autant d’assurance et de convictions…

Fidélité : c’est ton mot de prédilection pour cette semaine. Tout ton esprit, toutes tes émotions, vont se focaliser sur un sujet bien précis dans les jours à venir. Tu as trouvé ce qui te motive à te lever tous les jours, ce qui te donne de la vitalité et te rempli d’amour. Et tu verras, ce qu’il y a de plus incroyable, c’est que plus tu adoptes ce sentiment, plus il rayonne sur ta face.

Tu es infiniment persuadé que l’expression « la roue tourne » est un phénomène rationnel. Il y a pour toi une logique dans ce monde qui amène chaque situation à se renverser tôt ou tard, et qu’on mérite tous notre instant de gloire. Et cette semaine ça va se vérifier. Ta raison va gagner et ta justice sera enfin rendue, tu peux reposer en paix.

Cette semaine, je t’autorise – non même je t’incite – à dire oui à tout. Tu verras bien vers où ça va te mener. En ce moment tu es à la recherche de tes limites, et ce n’est pas en te construisant des barrières que tu pourras les atteindre. Saisis chaque occasion de mieux te connaitre, dirige-toi vers les environnements qui te rassurent mais teste aussi des occasions inattendues et nouvelles pour en apprendre d’avantage sur toi.

Tu vas être d’humeur charmante cette semaine. Tu flirtes avec tout ce qui bouge et, à ta façon, c’est toujours avec tact et élégance. Contrairement à d’habitude, tu as pleinement conscience de tes atouts. Tu es quelqu’un de délicat et d’affectueux lorsque tu as foi en tes capacités. Tant que tu le tiens, utilise bien ce magnétisme cette semaine, tu pourras en avoir des retours vraiment positifs.

Tu sais qu’au fond de toi tu apprécies d’avoir une vie ultra active, quitte à ressentir un léger surmenage, car ça stimule énormément tes journées. C’est exactement comme ça que va se passer ta semaine. Un gros coup de fouet va débarquer, tu oublieras ce qu’est l’ennui. Mais que ton entourage se rassure, il sait que ce genre de période te boost et te fortifie.

Tu as le sentiment d’être inondé par tes émotions et, quelques fois, d’en boire la tasse. Si cette saison te fais ressentir de vives exaltations, je te rassure, c’est normal. Cette semaine, tes émois vont encore une fois en prendre un coup, mais tu verras que ces bouleversements t’apporteront un regain d’énergie et de créativité miraculeux.

Tu vas avoir besoin de trouver un moment pour te distraire. Cherche à t’évader, tente de te réfugier dans un joyeux défouloir. C’est vital pour toi car ces derniers temps tu en étais un peu privé. Cette semaine tu vas pouvoir évacuer toute cette frustration. Si tu veux tout casser, alors démoli autant que tu veux. Mais je pense qu’il vaut mieux trouver un moyen moins abrutissant et plus vertueux pour te vider l’esprit.

Cette semaine tu vas prendre la sage décision de rester à l’écart des ragots et des bruits qui courent. Malgré le fait qu’elles pullulent autour de toi, heureusement, ces rumeurs t’indiffèrent. N’adopte pourtant pas l’attitude du blasé. C’est tout à ton honneur de prendre tes distances mais garde ton empathie et ta bienveillance, si chère aux yeux des autres…

Sous tes airs quelques fois distants et dédaigneux, tu caches en réalité un vrai désir de tendresse. Cette semaine tu le dévoileras plus que d’habitude. Les gens te manquent, tu as du vague à l’âme, tu es poétique et spirituel. Laisse-toi porter par cette facette de ta personnalité que peu de gens arrivent à déceler chez toi.

Tu as tendance à apprécier ces moments où tu te perds dans tes pensées. Et cette semaine tu vas ressentir le besoin de te laisser aller à la rêverie. Ne t’empêche pas de flâner et d’aller loin dans ton imagination, car c’est un état bien plus fécond que tu ne le penses. Tu vas avoir l’impression de décoller de la réalité, mais c’est sincèrement excellent pour ton psychisme.

