Horoscope de la semaine du 1er octobre

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Désormais, chaque lundi, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous profitiez pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Que nous réservent les astres cette semaine ? En cette saison de la Balance, on se sent généralement tiraillé entre nos désirs profonds et nos responsabilité, et on a tendance à suranalyser et décortiquer chaque situation. Paradoxalement pourtant, avec Uranus en Taureau, nous traversons une période où les prises de décisions ne trainent pas tant que ça… Il va falloir tenir la cadence !

Cette semaine pourrait être marquée par des désaccords. Mais qu’importe, car avec Mars en Verseau, rien ne sert de s’insurger. Garder un peu d’insouciance et de légèreté est bénéfique pour se préserver.

Magie et Fortune dans vos vies,

Et à la semaine prochaine !

Chère Balance, tu restes trop concentrée sur le négatif. Sois plus attentive à la beauté qui t’entoure, car elle existe ! Et n’oublie pas : tu parviendras d’autant mieux à obtenir ce que tu désires si tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu ne désires pas.

Très sensible aux changements de saison, tu as besoin, mon cher Scorpion, d’un endroit où tu puisses te sentir en phase avec toi même. Cette semaine, tu trouveras ce refuge qui t’apporte tant de satisfactions. Restes-y jusqu’à ce que les beaux jours t’inspirent la conquête de nouveaux horizons.

Tu gardes au fond de toi, cher Sagittaire, des envies d’aventures et d’épopées romanesques. Cette semaine, tes oracles astrologiques te permettront d’accomplir ces passions qui te semblaient utopiques. Ta ferveur est digne, ta volonté féroce, alors fonce et accomplis toutes tes envies.

Écoute moi attentivement : ce n’est vraiment pas la bonne période pour t’isoler. Je crois, au contraire, que tu dois redoubler d’efforts pour communiquer ce qu’il te reste de chaleur dans le corps et le coeur. Quelqu’un de très bienveillant envers toi te rappellera cette semaine à quel point tu es un être magique.

Il y a de l’électricité dans l’air… Cette semaine, une situation va t’amener à taper du point sur la table et te faire entendre. Ta fermeté risque d’en étonner plus d’un, mais c’est justement cet effet de surprise qui fera avancer les choses. Tu attendais patiemment que ça bouge ? Alors je te le dis : c’est le moment de faire des étincelles !

Je vois, cher Poisson, que petit à petit tu t’assouplis, tu arrives enfin à maintenir ton propre rythme et tu le développes avec brio. Je suis fière de t’annoncer que cette semaine, tu seras pris d’un bel élan qui te propulsera aussi loin que tu le souhaites. Tu avances sur la route de l’épanouissement, alors ne t’arrête pas !

Peut-être penses-tu avoir découvert la vérité, toute la vérité et rien que la vérité mon cher Bélier. Et pourtant, bien des évidences t’échappent. Et tu t’en rendras compte cette semaine. Apprécie néanmoins de laisser flotter le mystère autour de toi car de nombreux rebondissements t’attendent…

Les astres dessinent plusieurs paradoxes en toi cette semaine cher Taureau. Tu es à la fois craintif et courageux. Tu arrives à identifier tes peurs et tentes de les combattre avec témérité, mais tu n’en vois pas le bout. Dans les jours à venir, sache que ces doutes pourront bien se transformer en atouts.

Tu as le sentiment depuis l’été que tu n’avances pas, que tu fais du sur place. Cette semaine, tu vas enfin pouvoir prendre du recul, tu vas regarder en arrière et contempleras les acquis de ces dernières années. Offre toi le luxe d’être ébloui par ton parcours, si riche et si audacieux…

Cher Cancer, tu vas laisser de côté l’aspect émotionnel qui cannibalise un peu ton quotidien ces temps-ci. Cette semaine tu vas devenir plus pragmatique, tu seras concentré et volontaire. Tant mieux, car c’est en travaillant avec ténacité et en mettant du coeur à l’ouvrage que tes émotions s’apaiseront.

Cette semaine, tu vas te montrer exigeant envers les autres, et envers toi même. Tu veux partager ton énergie et ta passion, et c’est bien légitime. Mais prends soin d’éviter les maladresses et sois un peu plus indulgent. Ne rends pas ton quotidien plus complexe qu’il ne l’est en réalité.

Ta noble bienveillance t’amène généralement à ne pas prendre parti. Selon toi, la neutralité est reine. Mais cette semaine chère Vierge, il faudra choisir ton camp et mettre de côté ton naturel de caméléon. Tu devras décider, en faisant appel à la raison, de ce qui est plus juste à défendre.