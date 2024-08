Les belles âmes de Horst racontent leurs meilleurs anecdotes et souvenirs

C’est pas comme si ça faisait 2 ans qu’on attendait ça, mais presque. En général, ce qui est chouette en festival c’est que chacun·e y va pour y vivre une expérience inoubliable qui lui est propre. Que ce soit pour enfin voir son artiste préféré·e sur scène, pour étrenner sa dernière chemise à motifs et lâcher ses meilleurs pas de danse, pour l’envie de se mettre une race pas possible, pour revoir ses potos de teuf qu’on croise uniquement en festoche et en club, ou encore pour bouffer des pains-(avec-plus-de-mayo-que-de-)saucisses, toutes les raisons sont bonnes pour s’y rendre.

Un week-end chargé attendait les festivalier·es de Horst avec au programme : lieu exceptionnel, bookings éclectiques, line-up cohérente et (surtout) tout un tas d’activités périmusicales qui rendaient la chose encore plus sexy : architecture, art, scénographie, bouffe, chill zones, blind-dates, conférences, performances. De quoi graver plein de souvenirs dans votre cerveau (qui a dû prendre un sacré coup si vous avez fait les trois jours d’affilée).

VICE a rencontré le public de Horst 2022 pour qu’il nous raconte ses meilleures anecdotes et souvenirs du festival – toutes éditions confondues.

Leyla (26 ans)

Ce que je retiendrais le plus de cette édition de Horst, c’est les macaronis. J’en ai bouffé tous les jours. Aujourd’hui, c’est le seul jour y’en a pas… Plus de macaronis, du coup je suis un peu déçue.

Naomi (28 ans) et Bram (29 ans)

En ce moment, nos chiottes à la maison sont cassées à cause de tous les gens qui sont venus faire la fête pour Horst. Là, on devait aller aux toilettes de toute urgence, du coup on est venu·es au festival exprès pour faire caca. On vient de commander deux cafés, parce que, comme vous le savez, ça aide à aller à la selle. Maintenant qu’on est là, on va aller voir d’autres concerts je pense.

Kristof et Marianne (45 ans)

Il y a huit ans, ma fille aînée était encore toute petite, on l’a emmenée au château. Pendant le DJ set de Lefto, elle a fait un numéro de danse qui a rendu dingue tout le public. Depuis, on se refait Horst chaque année.

Casper (24 ans)

Il y a deux heures, j’étais en k-hole dans le camping. Maintenant, je suis de retour au top de ma forme. C’est la chose la plus spéciale qui me soit arrivée ici.

Dieuwke (25 ans) et Glenn (25 ans)

J’ai eu l’une des premières conversations avec mon petit ami qui est ici, une conversation toute timide et c’est tout. Aujourd’hui, on est en couple et on est revenus au festival ensemble.

Siebe (22 ans)

Il y a trois ans, tu pouvais entrer dans les tours de refroidissement et c’était vraiment très impressionnant. Je me sentais insignifiant en tant qu’être humain quand j’étais dans cette tour. Horst c’est vraiment quelque chose d’unique en Belgique, en termes de programmation et aussi de lieu.

Lisa (33 ans)

L’édition précédente il y avait Donato Dozzy à Horst. C’était vraiment épique, je m’en souviens encore. J’espère qu’on atteindra des sommets similaires avec Devious One aujourd’hui.

Pieter (35 ans) et Peter (36 ans)

Un de nos potes tapait du poppers, ici au festival. À un moment, il a perdu le bouchon et, bien sûr, tout le monde l’a senti. Au final, il a fini par distribuer du poppers à tout le bus.

Laura (25 ans)

Hier, à la Rotonde, pendant les dernières heures, y’a eu le DJ set le plus fou qui soit. C’était bondé et on sentait la musique se diffuser dans tous les corps. C’était la performance idéale pour un closing.

Jarno (21 ans)

Derrière les toilettes, il y a une sorte de cabine de blind date. On devait se tatouer la main avec un écran, entre nous, qui nous séparait pour pas qu’on puisse voir. On avait chacun·e un ballon en forme de cœur et si on le perçait tous les deux on pouvait rencontrer la personne en face. Ça l’a fait et puis on a pris ce polaroïd après.

Sophie (26 ans)

J’ai fait mon stage ici en 2018 et j’y travaille depuis. Hier, j’ai vraiment eu la chair de poule pendant un set, j’ai oublié le nom de l’artiste, mais j’ai vraiment pleuré. Le décor était si bien préparé et l’artiste avait tellement de talent, c’était fantastique.

Mattias (23 ans)

J’étais ici vendredi et je suis à nouveau ici aujourd’hui [dimanche, NDLR]. J’ai trouvé que Dr Rubinstein et Freddy K étaient vraiment supers. J’étais tout en haut des escaliers et j’ai vu la foule devenir folle. Les lumières ont rendu ça super intense et franchement mémorable. C’est la première fois que je viens à Horst et je veux absolument revenir aux prochaines éditions.

DJ Under Arrest (âge non communiqué)

C’est mon deuxième Horst. L’édition précédente j’étais invitée en tant qu’artiste, du coup je jouais dans la Moon Ra. Pour moi, Horst c’est un gros labyrinthe avec plein de basses, la galère mais dans une chouette dynamique. Mon meilleur souvenir, franchement, sans hésitation, le ring de la Rotonde. Cette scène est énorme. Ça fait un peu penser à 8 Miles et aux battle de hip-hop bien underground. T’as tout le monde qui se regarde et qui lâche ses meilleurs moves. Ça foutait les frissons. Par exemple pour Uniiqu3, j’ai pu tester mes derniers moves de ragga et dancehall : le booty clap booty clap qui claque en l’air. Sinon, les meilleurs sets c’était le « Hihaaaaa » en mode cowboys des J-Zbel, Gigi FM, la scène Kiosk était vraiment nice, Driss Bennis, Ojoo Gyal, Clara!

Jean (31 ans)

Joy Orbison et Craig Richards. C’est des Londoniens, ils sont arrivés alors que tout le monde faisait de la breakbit. Ils sont venus avec leur son et c’était incroyable. Sinon j’avais trop aimé l’expo dans cette… attends comment on dit ça déjà… ce truc nucléaire là. C’était génial. Et puis c’était pas trop trash parce que ça finit tôt. Par contre au C12 pour l’after c’était une autre histoire.

Francesco (20 ans)

C’est mon premier Horst, je suis venue pendant une semaine, j’ai fait la scénographie des lumières. J’ai rencontré plein de gens de toute l’Europe. Je préférais la semaine de préparation que le festival pour te dire. Je me souviens des balances son pour la scène de Bodies in Alliance. Y’avait personne, j’étais en plein milieu et là ils ont essayé le son en quadriphonie. J’étais la première à ressentir la puissance du système son. C’était merveilleux, j’avais presque envie de pleurer.

