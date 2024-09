Matt Dillon dans mon salon

« Le Rêve », c’est le nom de la colonne que tient chez VICE le grand photographe de Los Angeles Brad Elterman. Témoin précoce du punk rock américain, Brad a immortalisé de nombreux musiciens de la fin des années 1970 (et du début des années 1980) au summum de leur talent et de leur beauté. Brad a vécu ledit rêve des décennies durant, et il a le visage de quelqu’un à qui tout a souri pendant tout ce temps. Aujourd’hui, il prend toujours des photos et remplit la piscine de sa villa de Bel Air – également baptisée Le Rêve – avec des mannequins, des artistes, des fashionistas, et des sommités culturelles locales et internationales. Pour nous, Brad revient sur les beaux mecs qui ont posé dans son salon, et nous montre ses nouvelles photos du skateur et modèle de San Diego Justin Gossman.

Matt Dillon, 1980. Toutes les photos sont de Brad Elterman.



Quand j’étais encore un jeune photographe, je payais mes factures en prenant des photos de pin-ups et d’enfants de stars. C’était la fin des 70s. Officiellement, j’étais un photographe rock’n’roll, mais hé, j’avais besoin de cash ! J’avais acheté une vieille Mercedes qui avait besoin d’être entretenue régulièrement, et comme je claquais pas mal de thunes dans un peu n’importe quoi, j’ai fini par devoir faire des photos pour des magazines pour ados un peu partout dans le monde. Il y avait Super Teen, Teen Beat aux États-Unis, Bravo et Popcorn en Allemagne, Oh Boy en Angleterre, Pop Foto aux Pays-Bas et Rock Show au Japon. Ces magazines ne se lassaient pas de mes photos de David et de Shaun Cassidy, des Bay City Rollers, des Osmonds et de Peter Barton – sans oublier mon pote Leif Garrett. Leif m’a fait faire le tour du monde. À chaque fois qu’il enlevait son T-shirt, il faisait la une d’un mag.

Un jour, en 1980, Matt Dillon est venu chez moi. Il s’est assis sur mon canapé et est resté dans mon salon plusieurs heures pour que je le prenne en photo. Autour de lui et moi, personne. Pas de buffet, pas d’agent infernal, pas de styliste. Même pas une maquilleuse. Ni un coiffeur. Juste Matt et moi.

Leif Garrett et Brad Elterman à Tokyo, 1979

Leif et Brad à Malibu, 1976

Les années ont passé, et ce genre de shoots a disparu. Les enfants ont grandi et la plupart de ces magazines ont mis la clé sous la porte. Mais de toute façon, pour être honnête j’en avais marre de tout ça.

Justin Gossman, 2014

Récemment, mon agent Richie m’a demandé de prendre en photo un skateboarder de San Diego, Justin Gossman, qui vient de signer avec Next Models. Justin n’avait pas l’habitude d’être photographié, mais j’ai tout de suite compris que son attitude et sa confiance en lui se verraient sur les photos. Il y a un mélange de Johnny Thunders et de Mick Jagger en lui. Ce gamin est brillant, et je l’ai fait poser dans toutes les pièces de la baraque. Il a mis de l’engrais dans le jardin, passé l’aspirateur et enlevé son T-shirt. Hé, il s’est même balancé aux poutres.

Justin Gossman, 2014



David Cassidy, 1976



David Cassidy, 1978

Justin Gossman, 2014

Leif, 1980

Justin Gossman, 2014

Steve Jones des Sex Pistols, 1978

Justin Gossman, 2014

Leif Garrett, 1984



Justin Gossman, 2014



Peter Barton, 1980



Justin Gossman, 2014

