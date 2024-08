Créer un avatar 3D et contaminer Internet avec, mode d’emploi

Je rêve de me changer en avatar 3D depuis ma première partie de Grand Theft Auto III, à 11 ans. Aux commandes d’un tank volé dans les rues de Liberty City, opéra sur Double Clef FM dans l’habitacle, je rêvassais. J’aurais tant aimé que mon tas de polygones de personnage me ressemble un peu plus. Les GTA suivants allaient me calmer un peu en proposant quelques options de personnalisation. Mon désir d’être vraiment dans le jeu, cependant, reste vif aujourd’hui.

Dans le futur, nos smartphones seront assez puissants pour créer des répliques virtuelles de notre corps à partir de photos ou de vidéos. En attendant ce jour glorieux, je me distrais en essayant tous les services et plateformes de « numérisation corporelles » qui passent à ma portée. Je suis donc en mesure de vous proposer un tutoriel en trois étapes pour vous transformer en avatar par voie d’auto-numérisation.

À la fin de ce tutoriel, vous serez l’heureux détenteur d’un fichier contenant un modèle 3D de votre propre enveloppe, que vous pourrez utiliser pour créer tout un tas d’objets visuels. Les possibilités ne sont limitées que par votre imagination, votre niveau de connaissance de la modélisation 3D et votre volonté d’apprendre. Si vous en avez envie, vous pourrez devenir un grand maître de la 3D et manipuler votre avatar comme une marionnette.

Étape 1 — Choisissez votre méthode de reproduction numérique

Premier défi d’importance capitale : obtenir un modèle 3D de votre corps dans un format reconnu (.obj, .dae ou .fbx) par les principales applications 3D (Cinema4D, Maya ou Blender). Vous pouvez procéder de plusieurs façons. Après avoir essayé des dizaines de méthodes différentes, je peux garantir que les suivantes sont les plus accessibles, précises et efficaces.



Le Doob scanner. Image : Hannah Kaplan/YouTube

Doob3D — Une entreprise spécialisée dans l’impression 3D de figurines à l’effigie de leurs clients. Doob3D propose également un service de création d’avatar numérique : scanné en « position A », le client obtient un modèle 3D riggé, animé et prêt à l’emploi. L’entreprise se charge aussi de façonner les yeux du modèle afin qu’ils puissent être animés indépendamment. Prix de l’opération : 550$, quand même, plus les frais de transport jusqu’à l’un des studios de scan de Doob3D. Pour ceux qui peuvent se le permettre, c’est l’option la plus facile et efficace.

Image : Manuel Palou

Assurez-vous de choisir une tenue qui vous met à l’aise avant de vous faire scanner. Étant pour ma part à la recherche d’un style « default character », j’ai choisi de poser en sous-vêtements. Pas question, cependant, de faire de la publicité pour la moindre marque. J’ai donc commandé un boxer brodé de mon handle Twitter sur Etsy — utile et agréable.

Image : itSeez3D/YouTube



Structure Sensor + itSeez3D — Couplée au scanner 3D pour appareils portables Structur Sensor, l’application iPad d’itSeez3D permet de créer un modèle tridimensionnel en filmant n’importe quel objet ou personne. Alors que vous tournez autour du sujet, iPad levé, une représentation 3D de votre cible apparaît en temps réel sur l’écran. C’est une expérience franchement futuriste et impressionnante, au moins jusqu’à obtention du résultat. À moins d’utiliser ce setup dans un studio vide et parfaitement éclairé en compagnie d’un excellent modèle, vous finirez avec un modèle à retoucher dans une application de modélisation. En plus, cette approche est la plus coûteuse : 500$ pour le Structur Sensor et au moins 399$ pour un iPad mini. Je ne la recommanderai donc qu’aux personnes disposant d’un espace de scan approprié et de quelques skills en modélisation.

Fiverr — À moins que vous ne soyez déjà familier de la modélisation 3D, toute les autres méthodes risquent de vous filer la migraine. Ne vous prenez pas la tête et embauchez un mercenaire ! Une foule de modeleurs 3D en freelance attend sur Fiverr, où l’on trouve carrément une section spéciale « animated characters and modeling ». En général, ces artistes ne demanderont qu’une poignée de photos de vous pour accomplir leur oeuvre. Si cette option vous expose à des résultats aléatoires, elle est la plus économique : de 50 à 250$.

Morphin — De nombreuses applications iOS ou Android proposent de créer une représentation 3D de votre visage depuis un selfie. À mon humble avis, la plus efficace est Morphin, un « studio de création graphique » mobile pour mèmeurs. Il suffit d’uploader un selfie bien éclairé de votre tronche pour obtenir un modèle 3D à incruster dans tous les gifs de référence. Morphin est disponible au téléchargement par ici.

Étape 2 — Créez votre avatar numérique

Image : Mixamo/Manuel Palou

Vous avez reçu votre avatar. Désormais, il faut le personnaliser ou l’animer. Comme la plupart d’entre nous, cependant, vous n’avez sans doute aucun skill en rigging ou animation. Par chance, Adobe s’est offert l’outil de création et d’animation de personnages 3D pour navigateur mixamo.com, il y a quatre ans et l’a rendu complètement gratuit depuis. Créez un compte Adobe et rendez-vous sur le site, uploadez votre modèle 3D et accédez immédiatement à des milliers d’animations gratuites et modifiables à loisir. En explorant le catalogue de mixamo, vous reconnaîtrez sans doute quelques mouvs comme la « danse du ventre ». C’est normal : beaucoup d’artistes 3D utilisent ses services tous les jours. Le seul point noir, c’est qu’il n’a pas été mis à jour depuis bien longtemps. Résultat, la référence culturelle la plus récente est sans doute Gangnam Style, ce qui craint un peu.

Étape 3 – Distribuez votre avatar

Les nombreux outils et plateformes avec lesquelles votre avatar peut être utilisé. Image : Manuel Palou

Voici la partie la plus longue du projet, celle dont vous ne viendrez jamais vraiment à bout. Presque toutes les plateformes qui permettent de téléverser du contenu personnalisé peuvent s’entendre avec votre avatar. Pour ma part, j’ai bidouillé un module JavaScript qui permet de m’afficher sur une page HTML, une extension Chrome qui s’appuie sur ledit module JavaScript pour superposer le modèle sur un navigateur, un asset Unity qui facilite l’ajout du modèle à des jeux vidéo, et un portail web pour rassembler tout ça. Cependant, la méthode de distribution la plus efficace est clairement l’intégration à Giphy. Grâce à elle, diffuser des gifs du modèle 3D sur Internet est extrêmement facile. Et si vous parvenez à intégrer son programme de « verified artists », le site rendra votre contenu accessible dans tous les applications tierces dotées d’un système de recherche Giphy : Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram, Twitter, Slack, Tinder, Instagram, Discord, HipCat, iMessage et plus. En gros, tout l’Internet pourra utiliser les gifs de votre avatar en cherchant votre nom d’utilisateur Giphy. Cela peut avoir des conséquences marrantes et inattendues.

Des recherches Slack/giphy qui correspondent à mon avatar. Gifs créés avec Morphin.

Une story Instagram, un upload Twitter de Story Instagram, un DM Twitter d’un snap.

Maintenant que vous avez transformé votre enveloppe en tas de polygone, rien ne peut plus vous arrêter. Apprenez un peu la 3D, fouillez du côté du développement, découvrez votre anatomie en manipulant votre modèle… Pour vous rendre disponible aux autres internautes, pensez à l’open source ou à la vente sous forme d’asset. Somme toute, vous êtes seul maître de votre image et de vos tricks dans le métavers.

Cet article a été publié sur Motherboard US.