Huîtres, toast et jus de palourdes

Portion : 1

Préparation : 10 minutes

Temps total : 15 minutes

Ingrédients

6 grosses huîtres écaillées avec leur jus

60 ml de jus de palourdes

1 c. à soupe de beurre non salé

1/2 c. à café de sauce Worcestershire

1/4 c. à café de sel au céleri

1/4 c. à café de paprika hongrois, et un peu plus pour la garniture

3 c. à soupe de sauce pimentée Heinz

500 ml de crème liquide

1 tranche de pain blanc sans croûte et grillée

des crackers goût huître

Instructions

1. Mélangez le jus des palourdes, le beurre, la sauce Worcestershire, le sel au céleri et le paprika dans une casserole à feu vif. Lorsque le beurre fond, ajoutez les huîtres et leur jus. Faites cuire le tout en remuant jusqu’à ce que les bords des huîtres commencent à onduler. Retirez les huîtres du feu avec une cuillère à égoutter et gardez-les au chaud. Incorporez la sauce pimentée et la crème liquide. Faites cuire en remuant souvent jusqu’à ce que l’ensemble arrive presque à ébullition. Remettez les huîtres dans la casserole et éteignez le feu.

2. Mettez le toast dans une assiette creuse et versez le contenu de la casserole dessus. Garnissez d’un peu de paprika et servez immédiatement avec des crackers goût huître.