Dating : en Indonésie, ça se passe chez IKEA

Cet article a été initialement publié sur VICE Indonésie.

Depuis qu’il a ouvert ses portes dans la banlieue de Jakarta il y a quatre ans, le magasin de meubles suédois est devenu l’un des endroits les plus prisés de la ville pour pratiquer le dating. Oui, en Indonésie, on organise ses rencards chez IKEA.

Videos by VICE

Vous avez bien lu : IKEA, le lieu privilégié des disputes conjugales aux États-Unis, est aussi celui où les jeunes Indonésiens se rencontrent. C’est en partie dû à ce que le magasin représente, une sorte de rêve éveillé où les couples peuvent faire semblant de construire un avenir commun. Un monde remplit de canapés Ektorp et d’enfants qui jouent à Småland. Une certaine idée du mariage, en somme, et Dieu sait à quel point les Indonésiens aiment l’idée du mariage.

En se baladant dans les allées du magasin IKEA d’Alam Sutra, on constate inévitablement que les aménagements minimalistes ne ressemblent en rien à ce que l’on pourrait trouver dans une maison indonésienne typique. Selon « Bela », une employée des lieux, c’est justement ce dépaysement que les jeunes couples recherchent : « notre salle d’exposition offre une ambiance différente de celle des centres commerciaux et des cafés ».

Ces jeunes qui organisent leurs premiers rendez-vous chez IKEA, nous les avons rencontrés.

SELSI AND PANDU

Photo : Ardila Ramadan

VICE : Alors comme ça, IKEA, vraiment ? Vous vous donnez souvent rendez-vous ici ?

Selsi : Environ trois ou quatre fois par mois. D’habitude, on vient quand on n’a pas cours.

Qu’est-ce qui vous plaît autant dans ce magasin ?

Les présentoirs. Tout est propre. C’est sympa. Mais je n’achète que quand j’en ai vraiment besoin. En général, j’achète des bibelots, ou des trucs mignons, comme des poupées ou des pots de fleurs.

DIDIT AND RAISA

Photo : Regan Reuben

VICE : Est-ce votre point de rencontre habituel ?

Raisa : Non, on ne vient pas souvent. On y allait beaucoup plus quand on vivait en Australie – cinq fois par an, en moyenne.

Mais pourquoi IKEA ?

En Australie, on avait des coupons de réduction pour la cafétéria, alors pourquoi pas ? Mais ici, je pense que c’est tout simplement parce qu’on ne supporte plus les centres commerciaux.

Ces petites virées vous font-elles penser à l’avenir ?

Oui, un peu. On se dit : « Tiens, ça, ce serait joli dans notre future maison. »

Vous arrive-t-il de vous disputer ici ?

Non. Pourquoi se disputerait-on ?

BIAN AND NATASHA

Photo : Ardila Ramadan

VICE : Alors, est-ce que tu ferais d’IKEA ta sortie habituelle du samedi soir ?

Bian : S’il n’y avait pas d’autre endroit où aller, pourquoi pas. Mais à mon avis, je finirais par m’ennuyer si je venais trop souvent.

Combien de temps passez-vous chez IKEA en général ?

Environ trois ou quatre heures. Mais on ne vient vraiment pas souvent.

La légende veut que les couples qui vont chez IKEA ensemble finissent par se séparer. Qu’en pensez-vous ?

Le seul motif de rupture valable est l’infidélité. Du moment que vous vous contentez de traîner chez IKEA, et que vous ne vous êtes pas disputé juste avant, alors tout va bien.

FARAH AND NATA

Photo : Regan Reuben

VICE : Que venez-vous faire chez IKEA d’habitude ?

Fara : On commence par manger un bout à la cafétéria, puis on fait un tour.

Que ressentez-vous en venant ici ? Cela vous donne-t-il envie d’emménager ensemble ?

On ne s’ennuie pas, ici. Il y a plein de trucs à voir. Mais non, on n’envisage pas d’emménager ensemble. On aime juste regarder les meubles.

Vous achetez des trucs ?

Pas souvent – des babioles, éventuellement. On fait surtout du lèche-vitrines.

ADIT AND CINDY

Il ne s’agit pas d’Adit et Cindy – ils n’ont pas souhaité être pris en photo. Photo : Regan Reuben

VICE : Qu’est ce qui vous amène ?

Adit : En général, on vient ici pour manger. Et ça compte comme un rendez-vous. Mais on fait rarement des achats, juste un tour en imaginant à quoi pourrait ressembler notre avenir quand on emménagera ensemble… On pense à la façon dont on aménagera notre intérieur.



Vous vous disputez quand vous venez là ?

Bien sûr que non. C’est pathétique de se disputer chez IKEA devant tout le monde.

Est-ce que le fait de venir ici vous donne envie de vous marier ?

Pas vraiment. Nous voulons juste acheter un appartement le plus vite possible.