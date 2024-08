Il n’y a rien de plus drôle que ces Italiens en colère parce qu’on touche à « leurs » plats

Cet article a été initialement publié sur Munchies Nederland.

Si on veut polémiquer sur la bouffe en Belgique, on peut se demander si un croque-monsieur sans jambon sera toujours considéré comme un croque-monsieur, ou si on doit mettre la sauce à part ou directement sur les frites. Ce genre de questionnements ne divisera pas le pays, mais ailleurs dans le monde, les questions qui touchent à la bouffe peuvent rapidement mener à des débats haineux incontrôlables, comme le démontre le compte Twitter @ItalianComments de Zach Champion.

Le concept derrière le compte est simple : Champion est fan de sites de recettes faciles et rapides, comme Tasty et Tastemade, et chaque fois que ces chaînes américaines proposent un plat italien qui a été adapté de manière créative (lire : de manière non-authentique), on peut voir les Italiens péter des plombs dans les commentaires.

« À chaque nouvelle recette de pâtes qui sort, son florilège de réactions choquées », nous explique Zach. « Si comme moi, vous suivez ces pages, vous avez du vous en rendre compte. Du coup, si on regarde attentivement, on peut voir apparaitre toutes sortes de discussions basées sur les réactions démesurées d’Italiens trop excités. C’est du contenu incroyablement drôle, alors j’ai pensé qu’à elles seules elles méritaient un compte Twitter. »

Maintenant que le compte existe depuis plus d’un an, on pourrait penser que Champion a fait le tour des commentaires drôles à mourir. Mais pas du tout.

« J’ai un dossier avec plus de 750 captures d’écran que je dois encore traiter », dit-il. « Je pense que je pourrais continuer à faire ça toute ma vie. » Après avoir passé pas mal de temps à faire des screenshots, Champion a naturellement vu émerger des catégories de commentaires, chacune étant propre à un type de réactions d’italiens furax.

Les gens avec une McObsession

« Ceux-là terminent souvent leurs commentaires avec un ‘vas donc bouffer ton cheeseburger’ bien senti. Ils ont une certaine forme de fascination pour ça, McDonalds et compagnie. Fascination qui s’apparente à du dégoût pur et dur. Pour eux, ça représente ce que la bouffe fait de pire » explique Champion. « Ils invoquent souvent leur grand-mère, en spécifiant qu’elle mourrait sur le coup si elle voyait la vidéo. Ils adorent aussi cracher sur l’état de santé hyper mauvais des Américains. »

Les Manifestants

Les Italiens ont également beaucoup de choses à dire sur les personnalités politiques des États-Unis.

Les Fromagophiles

Tout italien qui se respecte vous dira qu’il n’existe sur cette terre aucune alternative à la vraie mozzarella, cette merveilleuse boule blanche pleine de tendresse. Aux USA, n’importe quel bloc de fromage un peu clair et mou est étiqueté mozzarella. Et même de loin, ça ne ressemble en rien au produit authentique. Une aberration selon les Italiens.

Les patriotes des pâtes

Faites défiler le Twitter de Champion et vous verrez que les Italiens deviennent particulièrement teigneux quand il s’agit de pâtes. Ils perdent carrément leur calme et ne laissent place à aucune discussion. Pour eux : faites bouillir de l’eau, jetez-y les pâtes, et c’est tout. Ajoutez des trucs comme du lait ou de l’ail, et vous mourrez en enfer.

L’association anti-ananas

La question de savoir si l’ananas a ou non sa place sur une pizza peut conduire tout un chacun à se disputer avec son meilleur ami. Pour les Italiens, c’est certainement la chose la plus immorale que vous pouvez faire subir à une pizza.

Et pas seulement en Amérique …

Et il n’y a pas seulement du mépris pour les « expériences » gastronomiques américaines avec les classiques italiens. La cuisine allemande et britannique est aussi ciblée, surtout quand il s’agit de viande.

D’après Champion, les Italiens ne sont pas nécessairement plus fâchés que d’autres cultures par rapport aux expériences culinaires avec leurs plats traditionnels, mais c’est plutôt la popularité de leur cuisine qui rend cette colère italienne bien plus visible que celle des portugais, par exemple.

« Il suffit de regarder une vidéo où un plat d’un autre pays est préparé, et là aussi beaucoup de commentaires sont haineux », dit-il. « La différence, c’est que les Américains sont totalement dingues de pâtes. Et les Italiens prennent vite la mouche. Si vous les écoutez, cuire vos pâtes dans autre chose que de l’eau les rendra tout bonnement immangeables. Elles se solidifieront dans votre estomac pour vous tuer dans d’atroces souffrances. »

Les Italiens ont sans doute la palme des commentaires pour ruiner des recettes avec classe. Ils ne manqueront jamais d’imagination ni de synonymes pour traiter les Américains de gras-du-bide et de cuisiniers indignes, et c’est une preuve vivante de leur créativité.

« Le plus drôle reste quand même quand ils passent de l’anglais à l’italien », explique Champion. « Souvent, ils n’utilisent plus que des lettres capitales. Ils sont extrêmement en colère et veulent le faire savoir. Quand il s’agit de trouver une insulte parfaite, ils ont le souci du détail. C’est impressionnant. »

Tant que ça fera rire les gens, Champion continuera de poster les captures d’écran de ces italiens out of control. Récemment, il a annoncé qu’il allait mettre au point un top dix pour fêter l’année d’existence du compte. Le numéro neuf est somme toute assez juste : « Vous mangez de la merde, puis vous blâmez Dieu pour l’épidémie d’obésité dans votre pays. Prenez la peine de manger de la vraie nourriture, et vous vous rendrez compte que vous avez bouffé de la merde toute votre vie. »

Pour quelqu’un qui a bouffé au McDo deux fois cette semaine, je ne peux qu’approuver.

