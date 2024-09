Il n’y a rien de plus triste que la nourriture servie sur des planches en bois

Dans les émissions de télé-réalité culinaire comme Masterchef, il y a toujours un moment hyper-gênant où les candidats verbalisent l’envie de « passer aux choses sérieuses ». En général, c’est une séquence qui arrive entre l’épreuve de pâtisserie tant redoutée et le clip qui présente les candidats dans leurs vies de tous les jours. Pour ces cuisiniers amateurs qui arrivent à un stade de la compétition où ils ont l’impression d’avoir eu une révélation culinaire, il s’agit désormais de faire preuve d’originalité et de se démarquer. Et devinez quoi ? C’est quelque chose qui passe systématiquement par le dressage des plats. Ils commettent alors l’irréparable : ils remplacent les belles assiettes blanches en porcelaine par des genre de tuiles en ardoise ou pire, des planches en bois :

« Voici ma version revisitée de ce classique de la cuisine française à ma façon », annoncent-ils fièrement en présentant aux juges une crème brûlée qui ressemble à tout sauf à une crème brûlée, posée sur une espèce de latte de lit en bois toute pétée que l’on croirait tout juste sortie d’un carton IKEA.

Alors que l’on croyait la tendance cantonnée aux plateaux-télés, cette mode — terriblement contagieuse — a désormais envahi les lieux de restauration de la vie quotidienne. Les planches en bois et les ardoises sont partout : dans les brasseries pour le déjeuner, dans les bars à l’heure de l’apéro et même — quand on est le plus vulnérable — le week-end à l’heure du brunch. Pour s’en convaincre, il suffit de repenser à la dernière fois où l’on a commandé un tartare de bœuf au restau, pour être sûr à 90% qu’il nous a été servi sur quelque chose qui ressemblait à s’y méprendre à une dalle en béton.

L’idée n’est pas vraiment de s’ériger en ayatollahs de la vaisselle de restaurant (il reviendra aux chefs qui nous lisent de considérer l’intérêt à servir sa cuisine sur une planche à découper), le problème réside davantage dans le fait que plus la méthode de dressage est douteuse et innovante, plus il y a de chance pour que la nourriture soit de mauvaise facture. C’est souvent le constat quand on donne plus d’importance au contenant qu’au contenu.

Pendant que l’on pleurniche sur les considérations esthétiques et sanitaires relatives aux 1001 façons de dresser un plat, il y a — quelque part dans ce que le cyberespace culinaire a de contestataire — une armée d’internautes qui lutte activement contre « les restaurants qui servent la bouffe sur des morceaux de bois et des tuiles en ardoise ». C’est sur les réseaux sociaux — et plus précisément sous la bannière du compte Twitter @WeWantPlates (littéralement : « nous voulons des assiettes ») — , que les gastronomes « pro-assiettes » trouvent un exutoire et postent les photos insoutenables de ces plats dressés sur des planches à découper, de ces frites servies dans des petites cages en fer ridicules ou de toutes ces présentations culinaires qui dépassent de loin les limites du bon goût.

Aux manettes du compte Twitter, Ross Mcginnes, un rédacteur web d’une quarantaine d’années qui vit à West Yorkshire, en Angleterre. On l’a contacté par e-mail pour en savoir plus sur son combat contre la bouffe servie sur autre chose que des assiettes.

MUNCHIES : Salut Ross. Pourquoi avoir lancé @WeWantPlates ?

Ross Mcginnes : J’ai ouvert le compte Twitter après être tombé sur le post d’un ami sur Facebook. C’était une photo d’un steak normal, servi sur une planche à découper. Au-dessus de l’image, la légende disait : « On va se régaler ! » Ce n’était pas ironique : il pensait vraiment qu’il allait se régaler avec un bout de viande sur un morceau de bois. Il était encore tombé dans le piège de préférer l’aspect au goût. Je suis tout de suite allé sur Twitter pour voir s’il existait un compte qui me permettrait de partager mon mépris envers cette mode, pour voir s’il existait des gens qui pensaient comme moi, mais je n’ai rien trouvé. C’est comme ça que @WeWantPlates est né.

Quand est-ce que tu t’es rendu compte que c’était devenu une mode de servir la bouffe dans autre chose que des assiettes ?

Ça remonte à 2008, dans un restaurant à Barcelone, quand on m’a servi une part de gâteau sur une raquette de ping pong. J’en fais encore des cauchemars. C’était ridicule.

Qu’est ce que tu fais quand tu n’es pas en train de collecter des photos de bouffe servie sur autre chose que des assiettes ?

Je suis en train de me faire licencier de mon job actuel, alors si quelqu’un a du boulot à me proposer, qu’il n’hésite pas à m’envoyer un MP. Je tweete aussi des trucs en rapport avec les photos que je fais, c’est un moyen de passer trente minutes tranquilles tous les jours, loin de la folie de @WeWantPlates.

Quels sont les contenants de plats les plus ridicules que tu aies croisés sur ton chemin?

Le pain dans la casquette reste mon préféré. Il y a aussi les saucisses-purée servies dans un verre à vin ou quand un restaurateur a décidé de servir la nourriture dans des bols pour chiens. En Suisse, ils servent le pain dans des pantoufles. Il existe un restaurant aux États-Unis où l’on vous balance vos spaghettis sur la table — oui, directement sur la table —, on vous file une fourchette et vous devez vous démerder avec ça.

Il n’y a pas que les assiettes qui sont remplacées par d’autres choses inadaptées. Boire dans des pots de confiture, par exemple, est hyper à la mode…

Les pots de confiture cristallisent aussi beaucoup de haine. J’étais surpris de voir combien le nombre de personnes agacées par cette tendance était important. N’empêche que la cerise sur le gâteau, c’est les cocktails dans les pots de peinture. Si j’ai claqué 10 balles pour un Gin Tonic, ce n’est certainement pas pour qu’on me le serve dans un pot de peinture murale pour bois et radiateur de chez Leroy Merlin.

Tu ne penses pas que servir des frites dans des pots de fleur et la salade sur des truelles peut être un moyen pour les chefs d’exprimer leur part de créativité ?

Ah, tout dépend de la qualité de la bouffe qu’ils servent. C’est une façon de privilégier l’apparence sur le goût. Ils passent leur temps à disposer six frites dans une brouette miniature et du coup, la saveur passe au second plan. Si vous demandez à quelqu’un si son plat servi avec un dressage « original » était bon, ils vous répondront la plupart du temps : « Ça allait. »

D’après toi, quand est-ce que cette obsession de servir la nourriture sur des tuiles et des planches de bois va-t-elle prendre fin?

C’est cyclique. Dans dix ans, il y aura un compte @WeWantBoards (littéralement : « nous voulons des planches de bois ») sur le réseau qui aura remplacé Twitter. Et l’on y postera des photos d’assiettes blanches en porcelaine.

Ce sera un grand jour pour l’Histoire. Merci d’avoir mis tout à plat avec nous, Ross !