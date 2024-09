Instagram, des filles et du gluten

À moins que vous fassiez partie des 1% de la population qui souffre de la maladie coeliaque, on a désormais la preuve que ça ne sert pas à grand chose de suivre un régime sans gluten.

Bon, si vous faîtes partie des gens qui accusent une petite intolérance au gluten, soit environ 10% de la population, passe encore. Mais pour les 89% restants, à savoir vous et moi, rien ne justifie vraiment de faire ses courses au rayon « sans gluten ». Pourtant, comme les diététiciens le font remarquer, les produits sans-gluten ne sont pas spécialement meilleurs pour la santé : « Les gens continuent d’acheter des aliments étiquetés « sans gluten » bien qu’ils soient nettement plus chers. La différence nutritionnelle observée entre les produits de cette gamme et les équivalents avec gluten reste vraiment très faible. »

Si le mythe du « no-glu » (et l’industrie qui va avec !) a encore probablement quelques beaux jours devant lui, les prémices d’un mouvement qui milite pour la réhabilitation du gluten se font sentir sur les réseaux-sociaux. C’est derrière les hastag #hotgirlseatingpizza et les comptes Twitter et Instagram @girlswithgluten qu’un groupe de filles (souvent en bikini) opère à visage découvert pour crier tout son amour pour les aliments bien chargés en gluten.

Sur les photos, on peut voir toutes ces jeunes femmes se mettre en scène dans des séances orgiaques à base de gros sandwichs, de parts de pizza plus grandes que leur visage et de donuts rutilants.

Comment ces filles – apparement saines de corps et d’esprit – en sont-elles venues à afficher si radicalement leur amour pour le gluten ? On s’est penché sur la question, on a étudié de près ces images (selon nous, la plus pure expression du foodporn), et on a ressenti beaucoup d’empathie pour elles. Car aux États-Unis, en Europe, en France et ailleurs, cela fait plus d’une décennie que l’on nous bassine sur les prétendus dangers du gluten et surtout, que l’on pointe du doigt les femmes qui en consomment (est-il utile de revenir sur la longue histoire du « body shaming » qui en est principalement à l’origine ?). Il était donc temps que des femmes s’élèvent contre ce diktat du bien manger et amorcent le début de la fin de la haine envers le gluten. Gluten partout, culpabilité nulle part : l’heure est à l’apologie du gluten !

Quand la presse féminine parle alimentation – entre mono-diètes, paléo, gluten-free et régimes Dukan et Atkins – elle conditionne la façon dont ses lectrices doivent appréhender la bouffe, et rend l’acte de manger coupable et frustrant. Que reste-t-il alors comme alternative à une jeune femme qui apprécie malgré tout manger du gâteau ? Exulter sur les réseaux sociaux. Elles sont aujourd’hui des centaines à partager ce plaisir qui ne se boude pas. Et on ne peut que leur emboîter le pas.

Il ne reste plus qu’à lancer un mouvement similaire pour les mecs qui se sentent également oppressé par la mode du sans-gluten. Qui pour lancer le compte @desBrosEtduGluten, qui pour balancer des photos sous le hashtag #desgrosporcetdelapizza?

