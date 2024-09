Porter des culottes à l’effigie de Poutine peut vous rendre étrangement puissante

Qui n’aimerait pas porter une culotte à l’effigie de Oussama Ben Laden, Vladimir Poutine ou Georges Bush ? Vous pouvez désormais faire votre choix grâce à Glam Your Clam, la ligne de lingerie d’Isa Lappalainen qui associe des slogans débiles et des weirdos historiques. Selon le site d’Isa, la ligne a été inspirée par des « vagins si divins qu’ils méritaient de briller ». J’ai voulu en savoir un peu plus sur le fait d’imprimer des images Google de politiciens et de célébrités sur des sous-vêtements H&M, donc je l’ai contactée.

VICE : Comment tout ça a commencé ?

Isa Lappalainen : Tout a débuté il y a deux ans, quand je devais rendre un projet pour ma dernière année d’école d’art. Je n’étais pas vraiment inspirée et je ne savais pas quoi faire. Finalement, une nuit d’été, des amis et moi avons trouvé cette idée de mettre des imprimés bizarres et des phrases marrantes sur des culottes. Voilà comment Glam Your Clam est né.

Videos by VICE

La culotte Oussama Ben Laden « Can I hide here? » est ma préférée. Quelles sont les plus grosses ventes ?

Je dirais que Tyra Banks, Poutine et « Exercise? I thought you said extra fries » sont les trois plus grosses ventes.

Jusque là, quelle a été la meilleure réaction de la part des gens ?

Le plus fort, c’est VICE qui m’appelle [rires] ! Il y a aussi quelqu’un de New York qui m’a contactée. Elle voulait vendre mes culottes dans son magasin mais je ne sais pas où ça en est… En fait, je vis dans le désert australien en ce moment, donc je ne sais pas vraiment ce qu’en pensent les gens.

C’est vrai… On m’a dit qu’il était impossible de te contacter.

Exactement. C’est un peu délicat de gérer l’entreprise depuis le désert. Quand je déménagerai à Melbourne, j’essaierai de toucher de nouveaux marchés – peut-être que je pourrais avoir un stand dans des festivals. J’espère aussi vendre mes culottes dans des magasins. On verra.

J’ai entendu dire que tu voulais que ta marque devienne plus importante que Victoria’s Secret. Où ça en est ?

Ça avance lentement mais sûrement. L’année dernière, ma marque existait seulement en Suède, et maintenant elle est ici aussi, en Australie. Au début, elle était très portée sur le féminisme et j’étais très inspirée. Maintenant, c’est plus des jeux de mots sur le sexe. Je reviendrais peut-être à l’idée originale si je me lasse de ces blagues stupides.

J’ai vu que tes culottes étaient apparues sur 9gag.com récemment. Félicitations !

Oui, merci ! Tyra Banks a également écrit un tweet sur mes culottes l’année dernière, mais malheureusement il n’y avait pas de lien vers mon site. Beaucoup de gens ont vu les culottes mais ne savaient pas où les acheter. Avec ce lien, ma marque serait déjà plus importante que Victoria’s Secret.

Quel dommage. À quel point c’est glam d’avoir Poutine si proche d’une partie aussi intime ?

C’est la chose la plus glamour que vous pouvez avoir sur votre chatte ! Si parfois vous sentez qu’en tant que femme, vous avez moins de pouvoir dans un monde contrôlé par les hommes, c’est un moyen de récupérer le pouvoir. Cependant, mes culottes énervent quelques personnes. Certains types affirment qu’ils fuiraient une fille qui porte une culotte de la collection, mais cela rejoint finalement l’une des valeurs que soutient la marque : les femmes ne doivent pas laisser les hommes décider de leurs sous-vêtements. Si ça fait fuir les garçons, tant pis pour eux.



Découvrez plus amplement la gamme Glam Your Clam et commandez votre culotte ici

Suivez Hanna sur Twitter.