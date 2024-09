Pusha T fait monter la pression de 4000 % sur le nouveau clip de iSHi

Ok, on vous a déjà dit à plusieurs reprises ce qu’on pensait de Pusha T et de son album My Name Is My Name (clairement un des albums rap les plus sous-estimés de tous les temps), alors on ne va pas tourner autour du pot : Push est de retour, sur un morceau du producteur suédois iSHi (qui a bossé entre autres avec Lupe Fiasco et Professor Green), ça défonce à 4000 %, et c’est aujourd’hui disponible en vidéo, dans un clip réalisé par Alex Wessely qu’on vous présente sans plus attendre, pour la première fois dans l’Histoire des albums rap les plus sous-estimés de tous les temps.