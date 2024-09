“It is as if you were doing work”, un simulateur de travail pour un monde post-emploi

On vous avait dit que ça allait arriver mais vous n’y aviez pas cru. Nous sommes en 2067 et l’automatisation vient d’avoir raison de votre travail. Vous êtes loin d’être seul : le taux de chômage atteint les 95% un peu partout dans le monde. Mais qu’allez-vous bien pouvoir faire maintenant ? Vous allumez votre ordinateur et lancez une partie de It is as if you were doing work (“C’est comme si vous étiez en train de travailler”), un simulateur de job de bureau conçu pour vous donner le sentiment d’être utile. Votre angoisse existentielle disparaît. Atroce, non ?

Vous le savez, le machine learning n’a pas encore eu raison des travailleurs humains. Par contre, It is as if you were doing work existe vraiment. Gratuit et accessible depuis un navigateur, il a été mis en ligne ce mercredi 4 juillet par Pippin Barr, un professeur adjoint de design et d’art informatique à l’université de Montréal qui avait déjà fait parler de lui en 2011 grâce à un simulateur de performance de Marina Abramovic. Sur sa page Github, il explique que l’idée lui est venue “il y a longtemps” : “J’étais simplement en train de regarder Rilla [l’une de ses collègues, ndlr] qui recadrait une image pour un projet et soudain je me suis dit que ce serait génial de faire un jeu totalement basé sur des opérations conventionnelles et une interface utilisateur traditionnelle.”

Il faut bien reconnaître que le résultat est captivant. Dans un environnement calqué sur Windows 95, It is as if you were doing work vous demande de rédiger des e-mails et d’accomplir des tâches insignifiantes sur des fenêtres pop-up aux titres ésotériques (“Spintronics”, “Smell-O-Vision”, “Synthetic Diamond”…). Chaque lettre tapée et chaque défi relevé réduit le nombre de “Work Units” qui s’affiche en haut de l’écran ; quand celui-ci tombe à zéro, vous avez droit à une promotion ! Votre intitulé de poste est modifié mais votre travail ne change pas. N’essayez pas de vous en sortir en sabotant vos performances, le jeu ne vous permettra pas d’échouer. Tout ça est absurde et vous êtes coincé. On vous laisse découvrir le reste.

Si vous voulez en apprendre plus, Pippin Barr détaille généreusement la gestation de It is as if you were doing work sur son blog : le rythme d’apparition des pop-ups, le choix de l’apparence de l’interface, le nom des postes que vous allez occuper, tout est expliqué en détail. Renseignez-vous, cliquez, rédigez de longs mails et n’oubliez pas de retourner au travail quand vous aurez bien assimilé le message du jeu !