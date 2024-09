Le mystère de la baraque volante

Images via

Avec son oeuvre Take My Lightning but Don’t Steal My Thunder, l’artiste Alex Chinneck a surpri les londoniens. Située tout à l’Est du Covent Garden Square, on se demande, une fois en face, si l’on a pas quelques hallucinations. Et il y a de quoi, la moitié de cette baraque flotte dans les airs ! Une maison volante putain ! Enfin une moitié de maison volante putain ! Cette installation monumentale donne l’étrange impression qu’à la suite d’un violent éclair, le bâtiment de 15 mètres de long s’est scindé en deux dans un bruit fracassant pourtant absent.

Chinneck n’est vraiment pas le premier à investir le Covent Garden Square. On compte parmi ses prédécesseurs des noms comme Jeff Koons, Damien Hirst, Banksy, Sam Taylor-Johnson et Martha Fiennes. L’espace publique proche de l’opéra est extrêmement passant et voit ses pavés foulés en permanence par des dizaine d’artistes de rue. Un particularité qui inspira Chinneck dans son projet.

Take My Lightning but Don’t Steal My Thunder est aussi un hommage à l’architecture géorgienne qui perdure dans ce quartier. Dans une interview pour DesignBoom, Chinneck explique que, en raison de l’ambition et de l’échelle de ses projets, il a souvent tendance à prendre le rôle de directeur de projet. Pour Take My Lightening but Don’t Steal My Thunder a collaboré avec plus d’une centaine de personnes, des ingénieurs, des architectes, des métallos, des charpentiers, des peintres, des modeleurs 3D, le tout, pendant près de 8 mois.

Pour la facade du bâtiment, le “truc” est dans le fait qu’il s’agit, en fait, d’une version échelle 1:1 en polystyrene gravé encollé sur un bois fin. Un contrepoids de quatre tonnes et placé sur le haut de la structure.

Les futurs projets de l’artistes comprennent actuellement un maison faite de briques en cire qui devrait, peu à peu fondre en l’espace d’un mois. Des projets monumentaux qui surprennent autant qu’ils interrogent, il est peut être temps qu’on se fasse un petit week end londonien non ?

