J’ai demandé à des DJ de prédire quelle chanson sera le hit de l’été

On est rendu à ce temps-là de l’année : les DJ s’affairent à trouver ce qu’ils vont passer en club et en festival cet été. Comme pour les étés précédents, la tendance est aux chansons décontractées, rythmiques et exotiques.

Depuis quelques semaines déjà, les chansons d’été font leur apparition dans les classements, mais on en attend d’autres. Pour l’instant, sans trop de surprise, le Canadien Justin Bieber se retrouve dans le top 5 du Billboard deux fois : pour son couplet surDespacito de Luis Fonsi et pour sa collaboration avec DJ Khaled et beaucoup, beaucoup d’autres sur I’m the One. Ed Sheeran y est encore avec le morceau aux influences dancehall Shape of You, une pâle copie du tubede TLC No Scrubs.

J’ai donc demandé à mes amis DJ d’ici (et d’ailleurs) ce qu’ils pensent qui va jouer tout l’été sur la main.

GAYANCE

Si vous avez déjà eu la chance d’assister à un DJ set de Gayance (ou de voir une de ses capsules VICE du jour), vous savez qu’elle affectionne particulièrement le Brésil. Sa culture, ses cocktails, mais surtout sa musique. Ce n’est donc pas étonnant que la fière championne du baile funk à Montréal ait choisi le morceau Baile do Helipa, des Brésiliens MC 2K et MC Kalzin. La chanson a beau être sortie il y a deux ans, Gayance garde l’intime conviction qu’elle mettera du piquant dans votre été.

MONTRILLA

Montrilla est DJ résident à plusieurs clubs favoris des montréalais, incluant l’Apt. 200. Depuis longtemps un des DJ’s les plus en vue de la ville, il connaît son public et sait ce qu’il veut entendre. Selon lui, la pièce Did You See, du Britannique J Hus, sera le tube qui fera danser la ville.

BIG BABY GHANDI

Le rappeur new-yorkais Big Baby Gandhi vient récemment de décamper pour San Francisco, un changement de scène qui influence ses goûts musicaux. Comme plusieurs autres, il a choisi Unforgettable, la collaboration entre French Montana et Swae Lee (de Rae Sremmurd). Il dit la préférer à I’m the One, car bien que I’m the One ait « plein de featuring qui pourraient sembler intéressants », elle est trop longue et atteint son apogée au verset de Chance the Rapper. « Et elle n’est pas aussi dansable que Unforgettable. »

SON RAW

Pour la légende montréalaise de la musique underground britannique Son Raw, le choix semble clair, et le prix du hit de l’été sera décerné à Playboi Carti pour son morceau Magnolia. Attention, par contre, l’originale, pas la version de Tory Lanez qui a causé la controverse et la panique sur Twitter.

J.u.D.

Le producteur lavallois J.u.D. garde toujours le pouls de tout ce qu’il y a de plus actuel et populaire. S’il me dit que ce sera RAF de ASAP Rocky, je le crois sur parole. Après tout, RAF est un véritable cheat code pour DJ : le morceau a des featuring de Frank Ocean, Playboi Carti, Lil Uzi Vert et Quavo. Une track parfaite pour montrer sa plus belle paire de Nike hors de prix.

MOTIONS

On s’entend, ce qui fait la beauté des étés montréalais, ce sont les afters. Et si quelqu’un s’y connaît en after, c’est bien Motions. Avec des parutions sur des labels de renom comme Body High et Of Unsound Minds, le DJ et producteur membre du collectif 00:AM doit sûrement avoir de bonnes recommandations pour nous. « Ça ne m’a pas pris très longtemps pour y penser; je viens d’acheter cet EP paru sur Peach Discs, le label à Shanti Celeste. Je compte beaucoup la passer en boîte, cet été. »



Billy Eff est aussi DJ, mais son avis importe peu. Il est sur internet ici et là .