J’ai demandé à mes potes quel genre de porno ils regardaient

Le côté névrotique de la belle-famille, les crises de larmes dépressives, les secrets de Secret Story ou les trois en même temps… Il y a peu de choses dont mes amis et moi ne discutons pas en détail, mais en ce qui concerne le porno, on se garde bien d’ouvrir la bouche, et ce dans toutes les langues. Je connais donc parfaitement ces individus, mais je n’ai aucune idée de ce qui les excite. Ont-ils des porn-stars favorites ? Quelles est la sous-sous-catégorie qui leur rend les mains moites ? Et quel site web effacent-ils le plus souvent de leur historique ? Déterminée à faire sauter les tabous de ce monde – ou du moins de mon monde – j’ai demandé à mes amis de se livrer sur leurs habitudes de consommation. De pornographie.



Jakob (33 ans) suit son actrice porno favorite sur Twitter

Je suis assise dans un café avec Jakob quand il me dit que ces dernières années, il s’est complètement ouvert et est devenu plus épanoui. Je l’avais bien remarqué, car il n’y a pas un seul sujet sur lequel il ne donne pas son avis.

« Je ne vais plus tellement sur les sites de streaming, car il y a souvent ces bannières envahissantes, que je n’ai pas spécialement envie de voir. Avant, j’allais sur beeg.com, mais il y avait toujours ce thème de l’inceste qui revenait, genre Seducing Stepdad etc, et c’est pas vraiment mon truc. Dernièrement, j’achète souvent du porno, sur X-art.com par exemple. Parce qu’ils affichent également ce qu’il se passe en coulisses, et du coup je sais que ça se passe de manière éthique. Je me sens mieux. Tu sais que tu regardes trop de porno si tu commences à reconnaître non seulement les actrices, mais également les bites.

Ma actrice porno préférée est Janice Griffith, je la suis sur Twitter et j’ai déjà lu des interviews intéressantes dans lesquelles elle dit prendre beaucoup de plaisir. J’aime bien savoir ça. J’ai aussi un faible pour les actrices rousses. »

Ok, bon là, ça commence à devenir légèrement gênant. J’ai moi-même les cheveux roux. Bien que Jacob n’ait jamais caché cette préférence, je suis soulagée de pouvoir me concentrer pour le moment sur mon cahier de note, jusqu’à ce qu’il se lance sur un autre sujet.

Lola (31 ans) regarde pour apprendre, Dorien (29 ans) suce mieux que ce qu’elle voit

Je connais les moments sexuels les plus fous des vies de Lola et Dorien, mais on n’a jamais parlé porno. Je suis curieuse de savoir si elles regardent le même genre de choses sur le net.

Lola : « Il y a une vidéo que j’ai récemment montrée à mon amie parce que je la trouvais tellement excitante. Ça ressemble un peu à un film culte. Deux filles, toutes deux avec un joli visage et bien coiffées, sont assise dans une voiture et l’une raconte à l’autre qu’elle a eu des relations sexuelles avec une femme. La tension entre elles deux monte, elles s’arrêtent quelque part et font l’amour dans la caisse. Elles ont des corps normaux, et c’est très différent d’une scène porno ordinaire avec des godes violets et du sperme qui gicle dans les airs. »

Dorien : « Quand je regarde du porno, je ne cherche pas vraiment dans les catégories. Je pense que dans vingt cas sur trente, je ne sais même pas ce qu’elles veulent dire. Je ne veux pas me retrouver accidentellement dans une catégorie comme l’ATM ou un truc du genre. Tu connais ? »

Je lui répond que non.

Dorien : « C’est quand ils ont des relations sexuelles anales puis se mettent à se faire des fellations, c’est vraiment dégueulasse. »

Lola : « Je l’ai déjà fait ! Par accident. J’avais été sodimisée lors d’une nuit d’ivresse, et le lendemain matin, j’ai sucé mon petit copain de l’époque. Ce n’est qu’après que j’ai réalisé que c’était arrivé. Chaud, parce qu’en plus j’ai la phobie des microbes. »

Encore une fois, j’ai appris quelque chose que je ne savais pas : Lola a la phobie des microbes.

Marvin (30 ans) aime les intérieurs chics

Marvin est une personne qui possède plus d’amies que d’amis, car il est le meilleur pour discuter sentiments. Je sais ce qu’il ressent à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais quant à savoir ce qui l’excite, aucune idée.

Marvin : « Sur Pornhub, je clique généralement sur Vixen. Vous avez Vixen Black, dans lequel des Noirs jouent les rôles principaux et Vixen Tushi avec, comme son nom l’indique, le sexe anal. Dans cette dernière catégorie, tu peux parfois littéralement lire la souffrance sur le visage d’une femme, et je n’aime pas trop ça. Je préfère rester dans l’illusion que les actrices prennent du bon temps. »

Merci pour cette anecdote féministe, Marvin.

« Je ne regarde que des vidéos qui mettent en scène des femmes avec qui j’aimerais avoir des relations sexuelles moi-même. Je veux aussi pouvoir ressentir de l’empathie, donc une bonne histoire, ça aide. Sur le channel Vixen, il y a toujours quelque chose qui tient du péché. Par exemple, il y a un film dans lequel une femme le fait avec son propriétaire. Souvent, les femmes ont le pouvoir. Le sexe a toujours lieu dans des intérieurs chics avec un mobilier soigné et une belle vue sur la ville, à l’inverse du porno dégueu. Les femmes dans les vidéos ressemblent à celles qu’on peut voir dans ces clubs fermés avec une coupe de champagne à la main. »

Pour autant que je sache, personne n’a jamais vu Marvin dans des clubs comme ceux-là.

« Dans la vraie vie, je n’y mets pas vraiment les pieds. »

Elin (29 ans) aime les hommes sauvages, Jinte (27 ans), la double pénétration

Je suis assise sur une terrasse à l’étranger avec Elin et Jinte. C’est peut-être pour cette raison qu’elles parlent beaucoup de ce qu’elles aiment ou non, car personne autour de nous ne peut nous comprendre.

Elin : « Parfois, on voit ces garçons de dix-huit ans bien rasés qui y vont très doucement, je n’aime pas ça. J’aime les vidéos où l’homme est plus brutal, où il pose sa main sur la gorge de la femme, par exemple. Lui cracher dessous, je trouve ça trop dégradant. Pour moi le plus sexy, c’est quand une femme est satisfaite par une femme et un homme en même temps, qu’ils sont tous les deux sur elle. Voir un homme se retirer et éjaculer, ça m’excite aussi. J’aime aussi regarder les hommes noirs, ils ont l’air de danser davantage sur un corps; les hommes blancs ont plus l’air de cogner quelque chose. Ce qui m’énerve, c’est les meufs qui crient beaucoup. Dans ces moments-là, j’aimerais qu’elles me laissent regarder mon truc gentiment et au calme, merci. Pire encore, quand la femme regarde l’homme avec une de ces moues, comme si elle ne l’avait jamais fait auparavant. »

Jinte aime autre chose.

Jinte : « J’aime la double pénétration, c’est dans ces moments qu’une femme est vraiment prise. Je trouve le sexe anal excitant, car c’est légèrement plus intense. Je pense que j’aime le regarder parce que j’aime le faire, aussi. »

Elin : « Moi je n’aime pas ça. Je crois que mon anus est trop petit. »

Romina (30 ans) est hétéro, mais apprécie le porno lesbien

J’attends de Romina des préférences sexuelles audacieuses, car elle a très souvent eu des relations qu’on pourrait appeler expérimentales. Quand elle m’ouvre les portes de son porno, je suis un peu embarrassée. Peut-être à cause du côté lesbien.

Romina: « Je clique souvent sur ‘lesbienne’. J’adore quand une femme masse doucement une autre femme et commence lentement à pétrir et à tordre ses tétons sensibles. Ça m’excite vraiment. Les gros plans m’excitent beaucoup. Cependant, je me sens complètement hétérosexuelle. J’ai parfois eu des expériences avec une femme, mais ça me gênait un peu; je me disais « bon, qu’est ce que je suis supposée faire maintenant ? » Ça peut sembler contradictoire, mais avec un homme, je sais mieux comment le convaincre. Quand je regarde un porno, je suis particulièrement excitée par les beaux seins. Je pense avoir vu toutes les vidéos de l’actrice Ebbi de Nubiles Films. Je trouve le Tower bridge intéressant. Quand une femme est prise en levrette et en même temps suce un autre homme. Le fait qu’elle ressente tout partout, mais en même temps arrive à garder le contrôle. »

* Mes amis ont choisi leurs propres noms.

