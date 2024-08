J’ai essayé d’adopter tous les stéréotypes à propos des milléniaux

Comme je suis née entre le milieu et la fin de la génération du millénaire, j’ai une grande connaissance des clichés qui circulent au sujet de mon espèce : nous sommes paresseux, nous sommes idiots, nous ruinons l’industrie des serviettes de table en papier… Et ce ne sont que quelques-unes des prédictions de recherche qu’offre Google quand on tape « millenials are ».

Mais les milléniaux, apparemment, sauvent des bibliothèques. De plus, nous économisons plus d’argent pour notre retraite et nous achetons des maisons pour que nos animaux de compagnie puissent jouer dans une jolie cour. Alors qui sommes-nous vraiment? Nous ne pouvons pas à la fois ruiner l’industrie de la bière, cajoler notre bouledogue français et investir dans notre retraite : nous n’avons aucune aptitude pour le multitâche, vous vous souvenez?

Cette contradiction n’a pas stoppé les agences de publicité, les spécialistes des tendances et tous les autres qui veulent faire de l’argent à partir des généralisations sur les milléniaux. Et il est temps de démêler le vrai du faux. Quels sont les vrais fondements de leur existence? Pour répondre à la question, j’ai décidé d’adopter tous les stéréotypes connus à propos des milléniaux.

Le contouring

« Les filles de la génération des milléniaux n’hésitent pas à expérimenter. Du contouring au microblading, elles ont tout essayé. » Source : Influenster

Mes grands-parents n’ont pas survécu à l’occupation japonaise de Hong Kong juste pour que leur petite-fille laisse une lame lui charcuter le visage. Désolée. Heureusement, selon le sondage beauté d’Influenster auprès de 5000 consommatrices, la tendance maquillage numéro un chez les filles de ma génération, c’est plutôt le contouring.

Confession : ce n’était pas mon premier contouring, alors j’ai dû faire une chose encore plus milléniale, soit regarder un tutoriel sur YouTube.

Je n’avais jamais regardé un tutoriel beauté au complet. J’ai cliqué à gauche et à droite jusqu’à ce que je trouve How to Contour for Beginners, une vidéo d’une vlogueuse australienne appelée Tina Yong, qui compte 1,7 million d’abonnées.

Tina possède une peau douce et sans pores dont seules les vlogueuses beauté ont le secret, ainsi que le regard intense de celle qui supplie intérieurement Cover Girl de la commanditer. « Si le contouring est nouveau pour vous ou si vous ne le maîtrisez pas encore, continuez à regarder », propose-t-elle devant ce qui semble être un rideau de douche à paillettes.

Je pense qu’on peut diviser le contouring en trois phases distinctes : la première, c’est « Mais qu’est-ce que je fais là? »; la deuxième, « J’imagine que ça peut aller »; et la troisième, « Je me suis complètement plantée, mais, tant pis, ce sera ça ».

Vous pouvez le voir dans les photos suivantes, je me suis rendue jusqu’à la phase trois et j’ai maintenant la peau orange. Puisque je suis paresseuse comme tous les milléniaux, je n’allais certainement pas tout recommencer.

Le rose millénial

« Le rose millénial, très populaire dans les réseaux sociaux et les blogues, est l’archétype de la puissante vague rose. Il s’agence parfaitement à l’une des couleurs de l’année de Pantone, le rose quartz. Non seulement cette nuance rosée englobe le message de plus en plus répandu au sujet de l’identité de genre neutre, mais elle repose aussi sur la tendance minimaliste scandinave extrêmement populaire au milieu du siècle dernier. » Source : WGSN

Je ne vois pas du tout le rapport entre une couleur et l’identité de genre ou les meubles de tendance scandinave du milieu du siècle précédent, mais, personnellement je trouve que le rose millénial est nuance très flatteuse. Malheureusement, les milléniaux ne peuvent plus simplement « aimer » les couleurs qui leur plaisent, car les spécialistes des tendances ne pourraient plus gagner convenablement leur vie en monnayant leurs connaissances des futures tendances.

Ma collègue Lauren, 23 ans, a une explication à la montée en puissance du rose millénial : « Je pense que c’est parce que nous avons tous été infantilisés par la société. On s’accroche donc aux couleurs de notre enfance. »

Mes amies possèdent assez de vêtements roses pour que je puisse assembler l’uniforme de la parfaite milléniale. Pour accessoiriser, je me suis trouvé un sac banane New Balance rose, une épinglette d’émoticône couleur pêche et une casquette rose sur laquelle il y a un bouledogue français. « C’est probablement le chien le plus millénial, m’informe Lauren. Plus qu’un pug. »

Je pense donc que pour le look, ça va. Si on me pose des questions, je n’ai qu’à dire que c’est le costume de la grosse pêche dans James et la Pêche géante. En route vers le bureau, je me rends vite compte que les gens me regardent. Un gars avec deux de ses amis me lance même « Baby » au moment où je passe près d’eux. Comme « millenials are babies » donne dix millions de résultats sur Google, c’est plutôt exact.

Par chance, Lauren me rassure dès qu’elle me voit. « J’ai vraiment envie d’être ton amie, ton look est très tendance! » dit-elle. Je lui demande si c’est du sarcasme. « Non! Je pense vraiment que ces couleurs sont très tendance chez les milléniaux. » Mission accomplie.

Les avocats

« Quand j’essayais d’acquérir ma première maison, je ne m’achetais pas de la purée d’avocat à 19 $ et quatre cafés à 4 $ chacun », dit Tim Gurner.

Tim Gurner, c’est ce promoteur immobilier millionnaire qui a fait parler de lui quand il a fait la leçon aux milléniaux à la télé australienne. Selon lui, nous nous achetons des avocats et des cafés au lieu d’économiser pour acheter une maison et, probablement, d’investir en Bourse, de ruiner l’environnement, d’être infidèle et toutes ces autres choses pour lesquelles les baby-boomers sont reconnus.

J’ai payé quatre avocats 6,50 $ à l’épicerie près du bureau. Je me suis sans doute fait avoir, mais comme tous les milléniaux je n’ai pas pu résister aux fausses promesses du capitalisme : « Parfaitement mûrs, prêts à être dégusté, riches et crémeux. »

Je mange de la purée d’avocat depuis maintenant presque une semaine, ce qui a fait beaucoup de tort à mes finances et à ma digestion. Au début, j’adorais ça. Maintenant, je déteste ça. Cette chair crémeuse a toujours eu pour moi un goût difficile à cerner, mais maintenant je sais : ça a un goût de tofu végétal.

« Il faut choisir des avocats qui ont poussé dans un pays très ensoleillé », m’explique Regina, ma photographe franco-brésilienne. Elle a raison. Les avocats qu’on trouve la plupart du temps sur le marché, transportés par conteneurs à température contrôlée depuis une vaste région défrichée du Mexique, ne sont pas bons. Surtout si vous en mangez presque chaque jour depuis une semaine.

Les fidget spinners

« Que vous les aimiez ou les détestiez, les fidget spinners ont dépassé le seuil critique dans la culture populaire; c’est le yo-yo des milléniaux. » Source : Nerdist

A priori, tout portait à croire que ma quête du jouet à la mode serait un échec. Lauren m’a dit que les dépanneurs et les magasins de rabais en avaient, mais je n’en ai pas trouvé dans les quatre premiers où je suis allée. « On les a tous vendus, me dit un gérant dans la cinquantaine. Mais j’en ai un brisé, si tu le veux », ajoute-t-il en le sortant de sous le comptoir.

Je n’ai pas envie de me laisser avoir par un autre baby-boomer, mais, malheureusement, je suis désespérée. Je lui donne les 2 $ qu’il demande et retourne au bureau avec mon fidget spinner cassé. Comme l’économie dont héritent les milléniaux, il est irrécupérable. Et il ne tourne pas rond.

Quelqu’un me dit qu’un collègue, Alex, gardait un fidget spinner dans son bureau. « Quand la première vague de fidget spinners nous a envahis, j’étais aussi sceptique que tout le monde, me raconte-t-il. À quoi ça sert? C’est fait pour qui? À quelle vitesse ça tourne? Mais quand j’ai fait tourner ce gadget entre mes doigts et senti la vibration dans ma main, j’ai compris. »

Je le lui ai emprunté et j’ai réussi à le faire tourner. Devinez quoi? J’ai compris aussi. Le fidget spinner émet un léger grondement plaisant, son poids est agréable, et il tourne vraiment vite. Quand on est confronté à des milliers de dollars de dette étudiante et une augmentation du niveau des océans, peut-être qu’il est bon de s’occuper l’esprit avec des choses beaucoup plus simples.

Voilà, j’ai fait mon contouring, j’ai porté du rose, j’ai mangé des avocats et j’ai joué avec un fidget spinner. Pourtant, je n’ai pas l’impression de mieux comprendre l’expérience milléniale. Comme les milléniaux qui entrent dans un cul-de-sac professionnel, je me sens apathique et insatisfaite.

C’est à ce moment que j’aperçois une toast de licorne.

« Créé par la Federation of Bakers, le Toast or Hands Café a été conçu pour rappeler aux jeunes Londoniens que la vie est meilleure avec du pain (#BetterWithBread), me dit-on dans le communiqué. Pendant une journée seulement, ce nouveau café vous donne des toasts de licorne pour célébrer le pain tranché tant aimé et ses vertus nutritionnelles extraordinaires. »

Une toast avec une tartinade aux couleurs de la licorne conçue pour vendre aux milléniaux l’idée de consommer plus de glucides. Il n’y a rien, rien, de plus millénial. Je suis au paroxysme de la joie en faisant la file pour recevoir ma tartine aux couleurs de l’arc-en-ciel. C’est ma porte d’entrée vers l’univers des milléniaux. C’est le point culminant de tous mes efforts.

C’est dégueulasse.