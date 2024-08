J’ai essayé d’atteindre l’orgasme par la force de la pensée

Le monde moderne nous a apporté toutes sortes de conforts : les services de streaming, des plats chauds livrés à notre porte en quelques clics, les applications pour s’occuper de bébés chiens pendant le week-end…

Mais la zillenial cupide que je suis en veux toujours plus. Par exemple, je voudrais pouvoir jouir à la demande. Alors oui, le sexe et la masturbation sont les meilleures choses au monde, mais ça demande beaucoup de temps et d’efforts qui pourraient très bien être consacrés à acheter en ligne des billets pour les concerts de Blink 182/The Weeknd/Pomme. Elle ne serait pas belle la vie si on pouvait avoir des orgasmes rien qu’en y pensant ?

Apparemment, c’est possible. La pratique de l’orgasme par la pensée puise ses « racines dans des milliers d’années de pratiques taoïstes et tantriques » et reste un exercice très populaire dans de nombreuses communautés fétichistes. L’idée est assez simple : utiliser des stimuli non physiques comme des exercices de respiration, l’hypnose ou la méditation pour atteindre l’orgasme.

Mais est-ce que ces méthodes fonctionnent vraiment ? Et est-ce vraiment si facile ? Si c’était le cas, ça se saurait, non ? Il n’y avait qu’un seul moyen d’en être sûre : mettre de côté mes préjugés sur les hippies et le fitness et tenter le coup.

Au pire, je n’aurais pas d’orgasme. Au mieux, je jouirais comme jamais. Dans les deux cas, je n’avais pas grand-chose à perdre. Voilà ce qui s’est passé quand j’ai tenté de jouir par la seule force de la pensée.

Premier jour : hypnose érotique

Tout est dans le nom : il s’agit ici de se servir de l’art ancestral de l’hypnose pour s’offrir un petit orgasme coquin. Si ça peut sembler bizarre, il s’avère que la communauté de l’hypnose érotique est loin d’être négligeable. Elle a son propre subreddit avec plus de 109 000 membres, dans lequel les gens posent des questions spécifiques liées à leurs kinks, détaillent leurs expériences et discutent de ce qu’ils préfèrent dans l’hypnose érotique. C’est donc que ça doit être intéressant, j’imagine.

Certaines personnes pratiquent l’hypnose érotique en personne, avec un hypnotiseur agréé (oui, ça existe). Sinon, vous pouvez simplement tenter de faire ça vous-même – ce que j’ai fait – avec une piste audio et une paire d’écouteurs. Le but est de plonger dans votre subconscient au point de faire croire à votre corps que vous ressentez des sensations qui ne sont pas réelles. Si l’hypnose peut vous guérir d’une dépendance au tabac, pourquoi ça ne pourrait pas aussi vous faire squirter ?

Je me sentais happée par mon esprit alors que mon corps était immobile, et même si je bavais un peu, ça ne me dérangeait pas vraiment.

Moi qui suis sceptique vis-à-vis de l’hypnose en général, et encore plus vis-à-vis de l’hypnose érotique, j’ai été très surprise de constater que l’enregistrement m’a réellement plongée dans un état profond de relaxation. Je me sentais happée par mon esprit alors que mon corps était immobile, et même si je bavais un peu, ça ne me dérangeait pas vraiment. Les sons doux qui répétaient que je tombais plus profondément dans mon subconscient semblaient fonctionner. Mais ensuite, ça a commencé à devenir bizarre.

La voix est devenue sexuelle, indiquant, plutôt que suggérant, que certaines parties de mon corps ressentaient telle ou telle sensation. La voix encourageait aussi mon clito à se souvenir des stimulations précédentes et à les ressentir maintenant.

J’ai eu beau essayer, mon corps n’a pas réussi à prendre le relais. Peut-être que c’est mon cynisme qui m’a empêché de jouir. Ou peut-être que je préférais simplement me sentir excitée tout en prenant mon pied, ce qui est aux antipodes de l’état quasi-comateux dans lequel cette hypnose m’a plongée. Cela dit, selon les Redditers, trouver la sensation de plaisir au sein de l’état hypnotique est particulièrement difficile et peut demander des mois de pratique. Alors, ce sera peut-être pour la prochaine fois.

Deuxième jour : respiration orgasmique

À première vue, de toutes ces méthodes, la « respiration orgasmique » semble être la pire. En tant que femme souvent à bout de souffle, si un halètement intense permettait d’atteindre l’orgasme, je m’en serais déjà rendu compte.

La plupart des recherches que j’ai effectuées sur la respiration pendant la masturbation recommandent de la pratiquer en même temps que la stimulation physique (se concentrer sur des respirations profondes plutôt que sur des respirations superficielles pourrait créer un orgasme plus fort, apparemment). Cela dit, de nombreux guides en ligne affirment que la respiration orgasmique sans les mains est bien possible si vous reprenez simplement ces techniques tantriques et les appliquez à vous-même.

J’ai tenté l’orgasme par la respiration en balançant mes hanches d’avant en arrière et en contractant mon plancher pelvien, tout en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche.

Après m’être documentée, j’ai tenté l’orgasme par la respiration en balançant mes hanches d’avant en arrière et en contractant mon plancher pelvien, tout en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Spoiler : je n’ai pas eu d’orgasme. Mais presque ! Là encore, je pense que c’était davantage dû à l’inclinaison de mes hanches et à la contraction de mes cuisses qu’à un quelconque travail respiratoire. Est-ce que ça compte comme la force de la pensée ? Probablement pas.

La respiration orgasmique est, apparemment, un objectif que peu arrivent à atteindre – pour y arriver, il faut vraiment avoir un « niveau pro ».

Ceci dit, je pense que des inspirations plus calmes et le fait de se plonger pleinement dans l’instant présent ont le potentiel d’améliorer votre vie sexuelle et masturbatoire. Je suis convaincue du pouvoir de la respiration profonde – mais peut-être pas de la respiration profonde sans les mains si vous voulez vraiment atteindre l’orgasme.

Troisième jour : coregasme

Cette méthode est un peu plus complexe que les autres. Le terme « coregasme » peut faire penser à une connerie d’influenceur fitness new age, mais le terme a été inventé en 1953 par le sexologue Alfred Kinsey. La théorie est la suivante : les endorphines produites par l’exercice combinées à des contractions du plancher pelvien peuvent mener à l’orgasme.

Pour moi, tout ça fait un peu « influenceur fitness », mais comme je suis toujours partante pour tester de nouvelles choses, j’ai tout de même tenté le coup. Pour le bien de tous, j’ai opté pour une vidéo de fitness à la maison plutôt que la salle de sport – celle de Cher est l’une de mes préférées.

Si vous adorez transpirer ou que vous trouvez Faustine Bollaert particulièrement sexy, cette méthode est peut-être pour vous.

Les exercices recommandés pour le « coregasme » sont les exercices abdominaux et l’haltérophilie, deux pratiques que j’ai veillé à intégrer dans ma routine. En faisant des exercices de Kegel en même temps que ces routines, tout était réuni pour que j’atteigne cet insaisissable coregasme. Mais, ô surprise, je n’y suis pas arrivée.

De toutes ces tentatives, le coregasme a été la moins concluante, à la surprise d’absolument personne qui me connaît. Je ne suis certes pas une athlète, mais l’entraînement m’a vraiment crevée et j’étais franchement tout sauf excitée. Mais si vous êtes du genre « Sporty Spice », que vous adorez transpirer ou que vous trouvez Faustine Bollaert particulièrement sexy, cette méthode est peut-être pour vous.

Quatrième jour : rêve lucide

S’il vous arrive de fumer de la weed ou que vous avez des amis stoners, vous connaissez peut-être déjà le rêve lucide. Pour les autres, voilà une explication rapide : le rêve lucide, c’est quand vous êtes conscient que vous rêvez, et que vous êtes donc capable de manipuler votre environnement et de faire ce que vous voulez. C’est un peu comme si vous étiez le réalisateur d’un film qui se déroule durant votre sommeil. Ceux qui sont capables de faire des rêves lucides peuvent « vivre » leurs fantasmes – et atteindre des orgasmes lucides, qui sont semble-t-il relativement courants.

Cette option m’a semblé la plus adaptée pour moi, étant donné que les rêves érotiques sont régulièrement au programme de mes nuits. Pouvoir exploiter ce pouvoir pour moi-même était un rêve (c’est le cas de le dire) !

Malheureusement, là non plus, ça n’a rien donné. Le rêve lucide à la réputation de ne pas être à la portée de tous, et il peut nécessiter énormément d’entraînement si ça ne vient pas naturellement. Et même si vous maîtrisez cette pratique, réussir à baiser dans votre subconscient reste une tâche compliquée ! Pour tenter de faire un rêve lucide, j’ai suivi la méthode suivante : je me réveille pendant mon sommeil, je me concentre fortement sur ce que j’ai rêvé et j’essaie de me dire que lorsque je me rendormirai, je me souviendrai que je suis en train de rêver. Malheureusement, ça n’a pas été aussi simple, et je me suis rendormi comme d’habitude.

Après ma semaine de tentatives à atteindre l’orgasme par la pensée, la seule méthode qui ait mis à l’épreuve ma capacité à jouer avec mon esprit a été celle de l’hypnose, et même là, ça a eu l’effet inverse de celui escompté.

Ceci dit, difficile de rester cynique sur la question quand on a investi tant de temps et d’efforts à la tâche. C’est juste dommage que je sois une grosse fainéante et que je préfère la solution rapide d’un bon vieux Rabbit à des mois d’apprentissage du rêve lucide.

