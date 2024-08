J’ai été voir un « chaman des temps modernes »

L’Hexagone est l’eldorado des guérisseurs. Nous sommes le pays le plus sceptique sur les vaccins et plus d’un Français sur deux a recours aux médecines alternatives et complémentaires (MAC). « Alternative » parce que c’est un choix du patient, « complémentaire » parce que souvent associée à l’arsenal thérapeutique conventionnel. Quant à la médecine, c’est simple : le terme n’est pas protégé, malgré les demandes de l’Ordre des médecins.

Quatre sont encore officiellement reconnues : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. Pour le reste, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recense plus de 400 pratiques thérapeutiques. Un nombre sans cesse en augmentation.

Videos by VICE

Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter ? Quand d’autres s’attaquent à leur summer body, je me lance en quête d’un summer mind. Durant un mois, je vais tester les quatre catégories de MAC – « biologiques », « manuelles », « approches corps-esprit » ou « systèmes complets ». Histoire de démêler le vrai du faux – et peut-être devenir un homme nouveau.

***

J’arrive en retard, en sueur, puant. Dommage pour Romain Camus, le « thérapeute holistique » qui s’apprête à me tripoter. Mettez une pincée de sagesse indienne, un soupçon de taoïsme et un nuage de bouddhisme, mélangez le tout et vous obtiendrez cette médecine alternative. En gros, Romain masse, palpe, fait de la « digipuncture ». Une approche manuelle, donc. Mais ne l’appelez pas magnétiseur, guérisseur ou coupeur de feu ! Le quinquagénaire d’origine brésilienne préfère la formule « chaman des temps modernes ». Sa spécialité ? « Lutter contre les maux modernes ». Tout à fait indiqué pour moi.



Quand j’entre dans son « espace zen et raffiné », au cœur de Paris, une femme titube et galère à remettre ses chaussures. C’est rassurant… « Ça va aller ! », lance Romain Camus, sourire Colgate en prime. Ce brun à la mèche folle laisse sur son passage – et non parce qu’il traîne en chaussettes – une forte odeur genre patchouli-Pataugas. C’est raccord avec l’ambiance feng shui/David Lynch cheap de la salle d’attente : des bouddhas, des posters de chakras, des murs sombres. Sans oublier un exemplaire de Devenir zen pour les nuls sur la table.

Pas le temps de m’instruire : Romain Camus s’assoit face à moi, avec un manspreading – permis par son pantalon 100 % extensible – à faire pâlir toute une rame de métro. L’homme me tutoie d’emblée et raconte : à quatre ans seulement, il a découvert son don en touchant le ventre de sa chatte Mao. Mais il se dit « taureau ascendant taureau, donc très cartésien ». Il a fallu qu’une médium prophétise que « des livres seraient écrits sur lui » et que son kiné lui assure que son « fluide » était d’une puissance toute particulière pour que Romain se lance.

« Mon chat allait mourir et hop, il est reparti pour un an ! » – Romain Camus, chaman des temps modernes

Alors, il s’exerce sur lui-même, sa femme, sa fille… et son chat : « Il allait mourir et hop, il est reparti pour un an ! » Breaking news : Lourdes est à Paris. Enfin, un peu partout, puisqu’il fait aussi des séances à distance. « Je peux apporter du bien-être à quelqu’un qui a une thérapie lourde », ajoute-t-il. Un beau business puisque 60 % des Français malades du cancer ont recours aux médecines alternatives, selon la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Fort de cette confiance en son talent, Romain Camus a donc tout lâché (un job de créateur de site internet, en l’occurrence) pour se lancer en 2010 sur le florissant marché des soins énergétiques. L’homme tient à préciser : « Pour moi, ce n’est pas un business. » J’ai un sérieux doute, vu que la séance coûte quand même 150 balles… Et que Romain Camus sait se positionner face à la concurrence : « Il y a à boire et à manger dans les thérapies alternatives. Il ne faut pas jouer à l’apprenti sorcier. » Me voilà donc entre les mains expertes d’un Dumbledore des médecines non conventionnelles. Surtout que, dit-il, les stars de la politique et du show-biz se pressent à sa porte. Normal, il est recommandé par 26 personnes en « rééquilibrage énergétique » sur LinkedIn.

Après cette pause CV, je peux enfin pénétrer dans le Saint des saints. Ou plutôt la caverne d’Ali Baba, entre plantes à feuilles grasses, gongs et loupiotes à gogo. Clou du spectacle : au mur, une photo encadrée de Mao, le chat de son enfance qui lui a révélé ses superpouvoirs. Mignon. Ou glauque. C’est selon.

Je m’allonge en caleçon sur son divan d’examen, de l’essuie-tout collé sur le dos. Mais rien à voir avec une consultation d’urologie. Je pars sur un programme « bien-être avec harmonisation des chakras ». Le principe est simple : Romain va balader ses mains sur mon corps, et dès qu’il émettra un bruit de locomotive à vapeur « incontrôlable » avec sa bouche, c’est qu’il aura détecté un problème. Le problème en question va sortir de mon corps et « passer » dans ses mains. Ensuite, il se les lavera pour ne pas l’attraper à son tour. Ça arrive « en moyenne sept-huit fois par séance ». Me voilà au moins rassuré sur son hygiène.

« En huit ans, 300 bébés sont nés suite à mes consultations ! » – Romain Camus, chaman des temps modernes

C’est parti : musique douce, ambiance relax. « Je mets des bougies, de l’encens… Je pourrais m’en passer, mais les gens trouvent ça agréable. » On est à la limite d’un porno 80’s. D’ailleurs, Romain Camus est un spécialiste de la « sensualité retrouvée ». C’est-à-dire : « En huit ans, plus de 300 bébés sont nés suite à mes consultations ! »

Camus m’arrose d’un mélange d’huile de pépin de raisin, de noyau d’abricot et de jojoba et me sort le grand jeu : un plafond étoilé. Il pose ses mains brûlantes sur mon ventre, puis mes membres y passent un à un. « J’ai appris tous les os, tous les tendons, donc merde ! Mes études en Floride [où il a obtenu un diplôme de « therapeutic massage » non reconnu en France, N.D.L.R.] m’ont appris à faire plus que ce que je faisais. Mais je travaille encore de façon intuitive. » Un long massage pas désagréable, interrompu de temps à autre par son raclement de gorge. Quand il passe au-dessus mon plexus, c’est carrément l’Orient-Express qui crache sa fumée.

« Là, j’ai rangé ta chambre et sorti un sac poubelle » – Romain Camus, chaman des temps modernes

En réconfort, j’ai droit à des huiles essentielles de laurier noble plein le nez (mais j’ai le rhume des foins), un massage crânien bien huileux (ça tombe bien, je devais me laver les cheveux) et un tourbillon au-dessus de mon sexe (merci de ne pas l’avoir fait sur mon sexe). Puis, lumière. Quarante minutes, c’était quand même court.

Diagnostic ? « État général : ça va. J’ai juste revissé quelques boulons. » Ravi de passer le contrôle technique. « Ton estime de toi était à 80 %, je l’ai boostée à 100 % » Il pointe ensuite ma tête. « Là, j’ai rangé ta chambre et sorti un sac-poubelle. » En gros, il dit avoir ouvert mes troisième – confiance en soi – et cinquième – communication – chakras. Tiens, tiens, exactement les problèmes pointés quand j’ai testé la karmathérapie la semaine dernière… Mais Romain me rassure : « Ça n’a rien de catastrophique. »

Une fois rhabillé, Marie-Laurence, sa femme depuis 32 ans, me prévient : « Ce soir, vous mangez léger, une salade ou une soupe. » Je crevais la dalle. Je me suis jeté sur un fast-food à la sortie. Pardon.

Bilan : « La relaxation est immédiate, les effets bluffants », trompète son dossier de presse. C’est vrai qu’il est bon masseur.

Vous pouvez ouvrir les chakras de Bruno sur Twitter.