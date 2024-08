J’ai examiné pour vous les cryptomonnaies dédiées au sexe

L’article initial a été publié sur Motherboard et traduit par Motherboard France.

L’industrie du sexe a toujours été affectée par des problèmes de protection de la vie privée, de paiements et de sécurité pour les travailleurs et les clients. De combien de startups de cryptomonnaie avec le mot « tit » dans leur nom avons-nous besoin pour résoudre tous ces soucis ? Pour le bien de l’humanité, j’ai décidé de mener l’enquête.

De SpankChain à TittieCoin, une quinzaine de monnaies numériques aux noms imagés ont pour mission de convertir votre cryptomonnaie durement gagnée en sexe — que cela prenne la forme de vibrateurs, de services d’escortes ou de porno. Les startups qui ne jurent que par la blockchain pensent manifestement qu’elles ont trouvé le moyen de faire de l’argent grâce à l’industrie du divertissement pour adulte, souvent présentée comme multimilliardaire.

Les liens entre l’industrie du sexe et la cryptomonnaie ne datent pas d’hier. Historiquement, le X jouit d’une réputation de précurseur dans la tech. L’arrivée du Bitcoin a confirmé ce constat : le service d’escorte britannique VIP Passion acceptait déjà les règlements en Bitcoin en 2013. Deux ans plus tard, les travailleurs du sexe postaient des tutoriels sur Twitter sur la façon d’utiliser Bitcoin pour payer des encarts publicitaires sur Backpage.com, après que les principaux services de paiement par carte bancaire ont privé la plateforme de leurs services à cause de suspicions de trafic sexuel.

Les cryptomonnaies garantissent également la protection de la vie privée et la sécurité des vendeurs et des consommateurs (au moins en théorie). Pour une industrie qui accorde une grande importance à la discrétion, une « monnaie anonyme » qui masque l’identité de son utilisateur plus efficacement que le Bitcoin peut présenter beaucoup d’avantages. Monero, Dash et Zcash, entre autres, peuvent séduire les clients embarrassés par un achat légal ou inquiets des conséquences d’un achat illégal. Par exemple, les utilisateurs de services de prostitution aux États-Unis encourent des amendes atteignant près de 32 000 dollars assorties de séjours en prison.

Les personnes qui gagnent leur vie devant leur webcam doivent également s’acquitter de frais importants. Camgirls et camboys touchent tout au plus 70% de leurs revenus (souvent moins) après que le site qui les héberge a prélevé son pourcentage. Les entrepreneurs de la blockchain ont promis de remédier à ce problème en laissant les modèles conserver 95% de leurs revenus.

En dépit des promesses des entreprises de la blockchain aux travailleurs du sexe et leurs clients, un nombre grandissant de startups comme FAPcoin et Porn_X essayent de faire une place dans l’industrie pour adulte. Peu d’entre elles distribuent des produits et la plupart courent avant tout après les financements. Pour savoir si ces startups des cryptomonnaies du sexe ont vraiment quelque chose à offrir aux clients et professionnels de l’industrie du divertissement pour adulte, j’ai décortiqué les promesses nébuleuses de leurs Initial Coin Offerings (ICOs), qui ne sont finalement que des levées de fonds sans encadrement légal.

Sexcoin (SXC) : Sexcoin promet qu’elle n’est pas comme toutes ces cryptomonnaies qui permettent de devenir riche en une nuit. Cette cryptomonnaie est apparue sur le marché en 2013 en se présentant comme l’outil idéal pour contourner l’influence des organismes de crédit et les scams souvent associés avec l’achat de biens ou de services dans l’industrie pour adulte.

Sexcoin est déjà l’une des cryptomonnaies sexuelles les plus anciennes. Elle semble bien partie pour durer et vaut actuellement environ cinq sous — pas énorme, mais beaucoup plus que d’autres monnaies dans cette liste. Elle offre des portefeuilles pour Windows, Mac, Linux et Android, un aperçu de son code source, ainsi qu’un explorateur de blockchain.

Un magnifique exemple de l’usage de Photoshop par Sexcoin. Image : Sexcoin.info

Notons également qu’un des seuls endroits (et peut-être même le seul endroit) pour dépenser ses Sexcoin semble être la boutique du site, appelée « Sexcoin Maid ». Sexcoin s’apparente donc plutôt à des billets de Monopoly pour vibrateurs qu’à une monnaie légitime. Les représentants de Sexcoin n’ont pas souhaité donner suite à notre demande de commentaires.

Intimate (ITM) : La page d’accueil du site officiel d’Intimate propose une vidéo qui met en scène son PDG et fondateur Reuben Coppa — une rareté dans le monde du cryptosexe — et qui passe pour une manière de demander aux internautes de prendre l’ITM sérieux. Apparemment, les clients pourront bientôt utiliser la plateforme Intimate pour acheter tout ce qui touche au sexe, des vibrateurs aux « dates ».

Si vous creusez un peu sur le site web d’Intimate, vous vous rendrez compte que cette plateforme n’existe pas et que la seule façon de faire partie d’Intimate est d’acheter de l’éther — la cryptomonnaie de la plateforme Ethereum — puis de l’envoyer à l’Intimate Foundation par courriel. Un porte-parole de l’entreprise a confié à Motherboard par courriel que l’entreprise a déjà récolté plus de 6 millions de dollars grâce à sa pré-vente de tokens Intimate.

Le porte-parole a ajouté que « les premiers paiements ser[aient] traités par Intimate au deuxième trimestre de cette année » et que l’entreprise a déjà confirmé un certain nombre de partenaires financiers, en donnant des exemples vagues — « une plateforme de live cam » et « un service de rencontres pour adultes ».

Sans produit actif ni de statut pré-ICO, il semble que leur slogan « Get Intimate » signifie pour le moment « Envoyez vos fonds Ethereum ».

SpankChain (SPANK) : SpankChain, comme Intimate, est un token sur Ethereum. Il se concentre sur les modèles webcam et maîtrise mieux les mots que son concurrent, tant pour se baptiser que pour nommer l’auteur fictif d’une présentation de 119 pages publiée en 2017 pour expliquer le système. Dans la présentation, « Spanktoshi Nakabooty » (un jeu de mots basé sur le fondateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto) suggère que les consommateurs finiront par faire appel à la blockchain pour acheter du porno.

Image : Spankchain

Le problème, c’est que SpankChain n’a pas de produit concret à offrir. L’équipe explique qu’elle travaille jour et nuit sur une plateforme qui intègrera un portefeuille de cryptomonnaie sur le navigateur avec des vidéos en streaming. Mais jusqu’à maintenant, tout ce qu’ils possèdent (du moins officiellement) sont des millions de dollars levés auprès d’investisseurs lors d’un ICO l’année dernière, et un outil « pédagogique » appelé « CryptoTitties » (un jeu de mots basé sur CryptoKitties) qui permet aux clients de payer pour obtenir des clichés topless. Les représentants de SpankChain n’ont pas souhaité donner suite à notre demande de commentaires.

Okoin (OKO) : Dès mon arrivée sur le site web de Okoin, je me suis laissée distraire par la boite de discussion en bas à droite de la fenêtre. Lorsque j’ai accusé mon interlocuteur, « Andrey » et ses lunettes de soleil d’être un bot, il m’a répondu « Non, Monsieur. Je suis humain ». Je me suis dit que c’était sans doute le cas quand Andrey s’est excusé après que je lui ai dit que je préférais qu’on m’appelle « Madame ».

J’aurais sans doute plus de mal à me laisser convaincre de participer à l’ICO de cette startup, qui affirme être « la première plateforme de réalité virtuelle blockchain décentralisée pour une distribution de contenus adultes 100% anonyme », et espère rassembler plus de 1000 millions de dollars. En dépit du fait qu’Okoin distribue déjà des casques de réalité virtuelle qui permettent d’accéder à un catalogue de « 500 films dans 40 genres différents », je ne suis pas prêt de mettre la main au portemonnaie, notamment parce que l’entreprise n’a pas encore développé la plateforme sur laquelle repose toute son opération de promotion, mais aussi parce que je n’ai jamais été à la recherche d’une plateforme de réalité virtuelle basée sur la blockchain.

Maintenant, essayez de vous convaincre que cette vidéo YouTube n’est pas commentée par un robot.

Okoin n’a pas répondu à la demande de commentaire de Motherboard. Cet article sera mis à jour en cas de retour.

VanillaPlay (VPY): L’ICO de VanillaPlay est terminé, mais le slogan — « Profitez de live cam pour adulte non censurée et gagnez de l’argent en même temps » — tourne en boucle sur ce site web irritant. (Le site ne communique pas les fonds réunis VanillaPlay grâce à son ICO, mais son objectif était de 5,6 millions d’euros). Comme la plupart des startups sur cette liste, VanillaPlay n’a pas encore sorti de produit et n’a pas souhaité répondre à nos questions. Au moins, VanillaPlay reconnaît qu’elle « n’est pas une entreprise conventionnelle. »

Titcoin (TIT) : « En mai 2017, Titcoin a rejoint la famille Joy-Toilet ! » peut-on lire sur un communiqué de presse pour Titcoin. Cet article s’écrit vraiment tout seul.

Joy-Toilet est une entreprise de média pour adulte — elle a produit un jeu vidéo appelé XXX Tycoon— et Titcoin est une cryptomonnaie qui revendique une certaine notoriété de marque sur le marché du divertissement pour adulte, mais qui n’a pas vraiment gagné de terrain depuis son lancement en 2014. Un Titcoin vaut à l’heure actuelle 0.016€ et, au moment de l’écriture de cet article, un total de 170€ de TIT ont été échangés sur les dernières 24 heures. Comme son « activité première est de commercialiser et de promouvoir Titcoin aux professionnels des services pour adultes », je suis plus que perplexe.

Tittiecoin (TTC) : À ce stade, je ne suis plus certaine de pouvoir faire la différence entre les offres honnêtes et les arnaques acrobatiques.

Prenons pour exemple Tittie Island, « une destination de vacances dans un hôtel de luxe avec des possibilités de location en temps partagé » où seul Tittiecoin est accepté comme méthode de paiement. Je ne peux pas imaginer un investissement plus risqué qu’un mélange de location en temps partagé et d’ICO. Pour couronner le tout, Tittie Island promet un système d’approvisionnement en eau par « osmose inverse » et la « possibilité de se trouver dans tous les pays du monde comme un quartier chinois. »

Image : Titticoin.com

Est-ce que quelqu’un envisage sérieusement de construire ça ? Selon un porte-parole de Tittiecoin joint par courriel, l’île est un immense projet toujours au stade des levées de fonds et se déroulera sur une période de cinq ans. Pour l’emplacement, le porte-parole a déclaré que Tittiecoin avait envisagé Bali, l’Indonésie, les Bahamas, les îles Fidji et bien d’autres [sic].”

Bigboobscoin (BBC) : Avec un nom faisant passer « Tittiecoin » pour un sonnet shakespearien, l’énième signal d’alarme de cette monnaie pré-ICO (en plus d’un compte Twitter inactif et d’un manque quasi-total de renseignements) est un bouton « Plus d’informations » sur son site web en russe qui mène sur un pop-up rempli de liens sur lesquels j’ai peur de cliquer et — vous l’aurez deviné — de gros seins. À part les trois blocs de « confirmations de transactions », le seul texte du site est « Il est sain pour les hommes de regarder la Poitrine des femmes. » (L’utilisation de majuscules vient d’eux, pas de moi). Bigboobscoin n’a pas souhaité donner suite à notre demande de commentaires.

Mise à jour du 19/03 : le site de Bigboobscoin est désormais inaccessible.

Après cette brève exploration de la surface des startups blockchain de l’industrie du sexe, une question persiste : qui achète de la monnaie comme les TIT, et pourquoi ?

Pour l’instant, convertir votre argent en jetons cryptosexuels est recommandé si vous voulez miser sur un voyage à Tittie Island, mais pas pour grand-chose d’autre (à moins que vous ne vouliez parier cyniquement sur une tactique cash-in-and-get-out, quelle que soit la valeur technique de la monnaie). Grâce à l’offre de discrétion de ces startups, personne ne connaîtra votre identité si vous perdez des centaines ou des milliers de vrais dollars après avoir investi dans une plateforme blockchain de réalité virtuelle. Cela dit, « discrétion » peut également signifier ne pas se conformer à la loi américaine Know Your Customer (KYC), selon laquelle toute entreprise doit connaître l’identité de ses clients pour éviter les manipulations douteuses.

Cependant, malgré tout ce que cette alliance pourrait permettre d’arnaques et de braquages numériques, la rencontre entre sexe et blockchain semble pleine de promesses. Une plateforme comme SpankChain, si elle se concrétise un jour, pourrait permettre aux travailleurs du sexe de gagner plus d’argent. Et la protection de la vie privée, qui est un principe fondamental pour la plupart des cryptomonnaies — bien que certaines proposent un niveau de sécurité plus élevé que d’autres — est toujours un bon point pour ceux qui évoluent dans l’industrie pour adulte.

Au moins, ces startups blockchain montrent que l’achat et la vente de produits et de services sexuels basés sur la blockchain ouvre de vraies opportunités commerciales. Le Bigboobscoin n’est sans doute qu’un début.