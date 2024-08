J’ai la phobie des gens laids

Tout le monde s’interroge sur les difficultés rencontrées par les personnes marginalisées et défavorisées. Cependant, l’on pourrait aussi s’interroger sur le cas de Richard Simpson*, pour qui un simple vol en business class peut vite se transformer en cauchemar vivant.

Richard – un homme de 45 ans avec qui j’ai bossé et que je connais toujours bien – est un cacophobe auto-diagnostiqué, ce qui signifie qu’il a peur de ce qu’il considère être des personnes laides et, par extension, peur des choses laides. Je l’ai récemment eu au téléphone (de peur que ma tronche ne lui file de l’urticaire) afin de savoir ce que ça fait de porter de tels jugements sur les gens.



*Son nom n’est pas vraiment Richard Simpson, il tenait seulement à rester anonyme. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez lu l’article.

VICE : Salut Richard, peux-tu m’expliquer comment ta cacophobie affecte-t-elle ton quotidien ?

Richard Simpson : Quand je prends le train, je vais souvent devoir beaucoup marcher – parfois trois voitures – jusqu’à ce que je trouve de jolies personnes. Je ne peux pas m’asseoir à côté de quelqu’un de moche. Je ne peux même pas être près d’eux. Je préfère rester debout tout le long du trajet – j’ai d’ailleurs passé beaucoup de voyages debout. Je note constamment les personnes sur dix; si elles ont moins que six, je ne peux pas les regarder. Je vais ressentir un picotement inconfortable, comme une éruption cutanée. Si les personnes sont des deux ou des trois, je vais vraiment me sentir mal. Je vais devoir quitter la pièce.

Et faire la queue dans un supermarché ? Tu ferais la file plus longtemps juste pour être servi par la caissière la plus attrayante ?

Je me contenterais de marcher ce qu’il faut pour être sûr de payer chez la personne la plus attirante. Je ne peux plus mettre un pied chez ASDA (chaînes de supermarchés anglais, ndlr), il y a trop de consanguins. Je les appelle les « facially challenged ». Maintenant, je vais chez Waitrose, là-bas il y a de jolies personnes. Je ne retournerai jamais chez ASDA – il y a un gars qui veut m’arracher les bras; Je lui ai juste dit que s’il arrêtait de baiser sa sœur, ses enfants ne seraient pas aussi laids.

Merveilleux. Tu donnes souvent des conseils aux gens ?

Oui, principalement dans les trains. Si une fille se ronge les ongles près de moi, je vais lui dire qu’elle ne se trouvera jamais un petit ami mignon si elle continue. Il y a même une fille qui a commencé à pleurer. Elle m’a dit : « Est-ce ce que c’est vrai ? » Je me sentais vraiment mal.

Une fois, alors que j’étais dans un avion, le passager à côté de moi sentait la mort. Comme s’il avait construit des bâtiments depuis une semaine, sans changer de fringues. Je lui ai demandé s’il était allergique au déodorant. Il m’a répondu que non et je lui ai demandé s’il ne voulait pas emprunter le mien. Il n’était pas très content – il a refusé et ne m’a pas remercié.

« J’étais vraiment mauvais pour les entretiens d’embauche. S’ils n’étaient pas beaux, ils n’obtenaient pas le job. »

Lui aurais-tu vraiment prêté ton roll-on ?

Sincèrement, je lui aurais carrément offert. Il en avait vraiment besoin. Je lui aurais même dit de ne pas s’arrêter aux aisselles et de faire tout son corps. Il puait. Je ne savais pas si je devais mettre mes écouteurs dans mes oreilles et regarder un film ou les enfoncer dans mon nez.

Quand j’attendais chez le dentiste, un type avec des poils qui sortaient de ses narines s’est assis à côté de moi. Je ne pouvais pas le regarder, physiquement. Il avait l’air de faire pousser des pommes de terre là-dedans. J’avais envie de vomir. Je lui ai conseillé d’acheter une pince à épiler; Je lui ai dit : « aucune fille n’a envie de voir surgir un pubis de votre visage. »

Et les petites amies ? Comment la cacophobie a-t-elle affecté ta vie amoureuse ?

Je ne supporte pas les buissons sur pattes. Les femmes qui ne s’épilent pas. Je me suis senti trompé quand j’ai ramené une femme à la maison – très chaude – et qu’ensuite j’ai enlevé sa petite culotte. On aurait dit que j’avais ouvert le placard à nettoyage et que toutes les Spontex m’avaient sauté à la face. Je ne savais pas si je devais lui filer rasoir ou appeler la SPA pour l’animal mort qui se trouvait à la place de sa chatte.

Une autre fille, je lui ai dit : « Tu ferais mieux d’aller à la salle de bain. » Je l’entendais sous la douche et je commençais tout juste à imaginer les cheveux de Brian May en train de boucher le trou d’évacuation. J’ai dû m’enfuir.

Une autre, je la croyais brune, mais il s’est avéré qu’elle s’était teint les cheveux – les poils du dessous ne correspondaient pas à ceux du dessus, si on peut dire ça comme ça. Je m’étais fait berner; Je ne colle pas ma queue dans les favoris de John McCririck. J’ai prétendu que je ne pouvais pas faire ça à ma petite amie – je n’avais pas de petite amie – et je lui ai dit qu’il fallait qu’elle parte. Elle était vraiment en colère.

As-tu déjà été à un blind date, ou c’est un risque que tu ne prendrais jamais ?

Impossible – je ne fais confiance à personne d’autre que moi sur ce qui est beau ou non.

Comment ta cacophobie a-t-elle affecté ton travail ?

Je ne peux pas adresser la parole à quiconque porte des culottes de grand-mère. Je peux voir leurs slips quand elles se penchent et même si elles sont jolies, une fois que j’ai vu qu’elles portent des trucs de mamies, c’est game over – je ne peux plus leur parler.

Tu as donc cessé de parler à tes collègues à cause de leurs sous-vêtements ?

Ouais. Je resterai toujours poli – je les saluerai si elles me disent bonjour – mais je ne leur parlerai pas. Je ne vais pas taper discute. Je ne veux même pas les regarder. J’étais vraiment mauvais pour les entretiens d’embauche; J’espionnais les gens sur la caméra de sécurité [au moment où ils entraient] et c’était tout – l’interview était terminée. S’ils n’étaient pas beaux, ils n’obtenaient pas le job. J’étais connu pour ça. On disait : « Richard n’engage pas les moches. »

« Les gens laids se sentent mal à l’aise avec les gens beaux. »

Tu es marié maintenant, parle-moi de ta femme. Je suppose qu’elle est très belle ?

Oui, elle est belle. La première fois que je suis allé chez elle, j’ai parcouru tous ses placards dans la salle de bain – est-ce que c’est grave ? – et c’était comme une mini réplique d’un magasin de produits de beauté. Il y avait du déodorant, de la cire, des rasoirs. J’ai pensé : Dieu merci. Je savais que tout irait bien.

Qu’en est-il de tes enfants ? Ont-ils la cacophobie ?

Ils ressemblent à des mannequins – ils ont tout pris de leur mère. Je ne dirais pas qu’ils ont la cacophobie, mais ils jugent les gens, oui. Quand on est en voiture, ils évaluent tous les passants, mon fils aîné en particulier. Si on déjeune avec d’autres personnes, il me dira: « Papa, c’est quoi ça ? Je ne déjeune pas avec des gens laids. »

Comment te sentirais-tu si ton fils ramenait à la maison une petite amie peu jolie ?

J’aurais un gros problème avec ça. Massivement. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça risque d’arriver.

Tu as dit que tes enfants ressemblaient à des mannequins, mais que se serait-il passé si ça n’avait pas été le cas ? As-tu entendu parler du Chinois qui a poursuivi sa femme pour avoir donné naissance à un bébé moche ? Elle avait subi une tonne d’opérations avant de le rencontrer, et le bébé lui ressemblait, pré-opérations.

Elle n’aurait pas dû avoir d’enfants. Sérieusement, ça va à l’encontre du Trade Description Act (la loi britannique sur les désignations commerciales, ndlr). Elle savait qu’elle aurait un vilain bébé – elle l’a piégé dans ses filets. C’est quoi, le contraire de pedigree ? Vous allez toujours aimer vos enfants, certes, mais ce n’est pas juste envers eux. Quel genre de vie vont-ils avoir avec ce physique ?

La cacophobie affecte-t-elle le choix de tes amis ? Sont-ils au courant ?

Mes amis me ressemblent beaucoup. Ce n’est pas vraiment un problème, car les gens laids se sentent mal à l’aise quand ils sont entourés de gens beaux. Une fois, j’étais dans un avion et la femme à côté de moi s’est levée dès qu’elle a pu. Elle a dû demander si elle pouvait changer de place, car quand je l’ai revue, elle était assise dans une autre allée. J’étais vraiment offensé, mais également satisfait parce que c’était un vrai laidron.

Et tu penses qu’elle a bougé parce qu’elle se sentait mal à l’aise vis-à-vis de toi pour cette raison ?

Oui, sans doute.

Ta cacophobie a-t-elle déjà été un problème quand tu sors avec des potes ?

On était dans un pub appelé The Griffin (il y a des strip-teaseuses qui viennent avec des verres à bières) et deux ou trois de mes copains sont cacophobes. L’un d’entre eux n’a pas voulu donner d’argent; il lui a dit : « Tu n’es pas assez belle. » Je lui ai dit que ce n’était qu’un pound. Il lui a répondu : « Tu n’en vaux pas la peine. » Je me sentais vraiment mal pour elle. Je lui ai donné un billet de dix et je lui ai dit qu’elle devrait le dépenser pour de la bonne poudre pour le visage.

D’accord. Bon, bonne chance avec tout ça, Richard.

Cet article a été initialement publié sur VICE UK.