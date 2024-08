J’ai photographié des couples ayant des rapports sexuels pendant leurs règles

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez nous sur Instagram.

Si en 2019, vous êtes un vrai adulte, les relations sexuelles pendant les règles ne devraient pas vraiment poser problème – eh oui, parfois, les personnes dotées d’un vagin saignent ! Get over it – mais ce n’est pas toujours aussi simple. Il ne fait aucun doute que, malheureusement, il existe encore un gros tabou lié au sexe pendant les règles, probablement parce qu’il y a encore un sentiment de honte attachée aux menstruations elles-mêmes.

Heureusement, cependant, il existe des personnes qui tentent de bousculer cette stigmatisation. C’est le cas de Nolwen Cifuentes, une photographe de 30 ans originaire de Los Angeles, qui ne pense pas que le sexe pendant les règles soit un gros problème. En 2017, elle a travaillé sur une série de photos intitulée « Period Piece », qui se concentre autour de trois couples homosexuels. Les photos sont brutes, audacieuses et conçues pour déclencher une conversation.

Je l’ai appelée sur Skype pour justement avoir l’une de ces conversations (attention : certaines des images ci-dessous sont NSFW).

VICE : Pourquoi penses-tu qu’il était important d’explorer le sujet du sexe lors des règles ?

Nolwen Cifuentes : Eh bien ça découle d’une conversation que j’ai eue avec un couple d’amis qui sont dégoutés par ça. Ils étaient vraiment choqués et vraiment dégoûtés quand j’ai mentionné que j’avais des relations sexuelles pendant mes règles. J’ai vraiment été surprise. Pourquoi les femmes sont-elles considérées comme intouchables lorsqu’elles ont leurs règles ? Surtout que lors de ces changements hormonaux, beaucoup d’entre nous se sentent plus excitées.

Qu’est-il arrivé ensuite ?

Je me suis dit : « Pourquoi je ne ferais pas une série de photos là-dessus ? Pourquoi ne pas utiliser mes compétences pour entamer une conversation autour de ça ? J’ai vu beaucoup de projets photo positifs sur les règles, mais rien sur l’intimité lors de celles-ci. En discutant avec des couples pendant et après avoir bossé sur ce projet, certaines personnes étaient encore choquée par cette pratique, tandis que d’autres m’ont confié qu’elles le faisaient tout le temps et que ça faisait simplement partie de leur relation. Ce projet ne veut obliger personne à avoir des relations sexuelles pendant les règles – si vous vous sentez ballonnée ou pensez ne pas être sexy, bien sûr, rien ne vous y oblige – mais la série veut mettre en avant le fait que vous n’avez pas à vous sentir dégoûtée.

Pourquoi le sexe pendant les règles dérange-t-il autant ?

Je ne sais pas, ce ne sont que des fluides différents qui sortent de ce même endroit qui génère l’intimité en premier lieu. La société a juste peur de parler des règles en général, alors être intime et avoir des relations sexuelles pendant ses règles est encore un plus grand pas en avant dans ce tabou. Quand j’étais jeune, c’était tellement embarrassant pour quelqu’un, juste le simple fait d’avoir ses règles et de le dire…

Même acheter des tampons au magasin, ça devenait un expédition où vous deviez acheter dix autres articles pour pouvoir les cacher, donc cacher le fait que vous aviez vos règles. À l’école, je me souviens d’un ami me disant qu’il était super choqué d’avoir entendu qu’une de ses amies avait ses règles et avait tâché ses vêtements. Il m’a expliqué à quel point il pensait que c’était dégoûtant. À ce moment-là, moi je pensais : « mais ça m’arrive tous les mois; chaque fois que j’ai mes règles, je tache mes sous-vêtements. »

Qu’en est-il de la représentation des règles dans les films et à la télévision ?

J’ai vu chaque épisode de Sex and the City plusieurs fois, et je ne pense pas que les actrices aient leurs règles une seule fois. Allez, peut-être une fois ? Mais je ne me souviens pas que ça soit un gros truc. C’est une série sur quatre femmes, donc c’est un peu étrange. Il est assez rare que les personnages féminins aient leurs règles. Quand j’ai commencé à être sexuellement active, c’était un gros problème. Qu’arrivera-t-il si j’ai mes règles quand je vois cette personne ? Je devais planifier ma vie autour d’elles. Mais on ne voit jamais ça dans les films.

Quelle a été ta réaction ?

Après que Salty [une newsletter féministe] a publié les photos, ça a suscité beaucoup de commentaires positifs; les gens m’ont envoyé des mails pour me dire à quel point mon travail les avait touchés. Mais avant de prendre ces images, j’ai eu beaucoup de mal à convaincre qui que ce soit de les publier. Les gens ont dit que c’était « trop » ou « crade ». J’ai commencé à douter de moi-même; Je pensais qu’ils avaient peut-être raison, que c’était aller trop loin. J’ai presque abandonné. Après Salty, cependant, le projet a explosé. Il y a bien sûr eu deux ou trois personnes qui se sont placées contre, mais la plupart du temps, les retours étaient positifs. Certaines personnes ont dit se sentir émues, ce qui est assez cool. D’autres ont commenté qu’elles se sentaient encore mal à l’aise face à leur règles, mais qu’elles savaient maintenant qu’il existe un autre moyen de les gérer.

D’après toi, dans une nouvelle relation, quel est le meilleur moyen d’aborder le sujet du sexe pendant les règles ?

Je suppose que c’est différent pour chaque relation. Peut-être que quand une des personnes a ses règles et que la température commence à monter, c’est peut-être le moment d’avoir une conversation : « Hé, j’ai mes règles. Mais je suis ok de continuer si tu l’es aussi. » J’ai de la chance que mon partenaire actuel soit vraiment cool à ce sujet. Je ne sais même pas si nous avons dû avoir cette conversation – on l’a juste fait.

Vous pouvez voir plus de travail de Nolwen sur son site Web , et plus de photos de cette série ci-dessous.

Cet article a été initialement publié sur VICE UK.