J’ai tenté de communiquer avec mes chats et voilà ce que ça a donné

Mon voisin me DM parfois le samedi matin histoire de savoir si tout va bien. Mes chats, eux, savent que ça ne va pas. Mais mes chats savent aussi que c’est « Soft Food Saturday », le samedi pâtée. On a même notre petite chanson à ce sujet. Je n’ai pas honte de le dire, je suis une de ces personnes dont la voix monte très haut quand elle parle à ses chats. Ce sera probablement gravé sur ma pierre tombale : « Ci-gît Kelly, sa voix pouvait briser un carreau. Puisse-t-elle reposer en paix. »

Tous les samedis depuis que mes minettes sont toutes petites, je chante « It’s a Soft Food Saturday, for my little pussy cat » sur l’air de Puppy Love de Donny Osmond en leur présentant leur ration hebdomadaire de pâtée pour chat. Je ne sais pas pourquoi j’ai choisi cet air et je ne sais pas non plus pourquoi je chante milles d’octaves plus haut que la version originale, mais laissez-moi vous dire que ça leur fait un sacré effet. Autant vous dire que les personnes qui me rendent visite un samedi matin restent sans voix devant ce spectacle.

Videos by VICE

Depuis, d’autres refrains ont rejoint notre répertoire. Il y a la chanson « I Like Fishy Soup, You Like Fishy Soup » les jours où je leur donne le jus d’une boîte de thon – celle-là est sur l’air de Cheesy Poofs par Eric Cartman de South Park, un auteur-compositeur scandaleusement sous-estimé si vous voulez mon avis. J’ai aussi quelques compositions originales, mais je ne voudrais pas qu’on pense que j’en fais trop.

J’aime à penser que la réponse à ces chansonnettes stridentes indique que mes chats apprécient ma voix et qu’ils comprennent le sens de ces chansons – bref, ça montrerait qu’on se comprend, eux et moi. Foutez-vous de moi si vous voulez, mais il s’avère que parler à ses chats avec une voix aiguë comme moi pourrait bien être la clé d’une bonne communication avec nos compagnons félins.

​Photo : Chris Bethell

Une nouvelle étude menée par Charlotte De Mouzon, de l’université Paris Nanterre, montre que les chats reconnaissent la voix de leurs maîtres. Il est intéressant de noter que si cette voix est aiguë, comme celle qu’on utilise pour parler à un bébé, le chat y prête beaucoup plus attention que s’il s’agit d’un ton normal, comme on utilise quand on parle à un autre adulte. Malheureusement, l’étude ne s’intéresse pas à ma chanson sur l’air de celle d’Osmond.

L’équipe de De Mouzon a enregistré 16 propriétaires de chats disant des choses comme « Tu veux une friandise ? » à la fois avec la voix aiguë qu’ils utilisent avec leur chat puis dans un registre normal de conversation entre humains. Ils ont fait écouter ces enregistrements aux chats alors que leurs maîtres n’étaient pas dans la pièce, puis ont filmé et noté les réactions. Ils ont constaté que les chats réagissaient davantage à la « voix aiguë » de leurs propriétaires qu’à leur voix normale ou à celle d’un inconnu, même si ce dernier adoptait une voix aiguë.

« Cette recherche montre que les chats sont attentifs non seulement à ce que dit leur maître, mais aussi à la façon dont il le dit. »

L’experte en comportement félin Kristyn Vitale, professeure adjointe en santé et comportement animal au Unity College dans le Maine, a effectué des tests similaires en utilisant des voix enregistrées dans le cadre de la série Netflix Notre langue aux chats et ses conclusions allaient dans le même sens. Que pense Vitale de la conclusion de De Mouzon au sujet de la voix de bébé ?

« Cette recherche montre que les chats sont attentifs non seulement à ce que dit leur maître, mais aussi à la façon dont il le dit », abonde Vitale. Cela rejoint ses observations : les chats se comportent différemment selon la façon dont les humains interagissent avec eux. « De nombreux chats préfèrent l’interaction sociale humaine à d’autres formes de récompenses. Lorsqu’ils sont placés dans une situation nouvelle, la présence du maître peut également réduire considérablement le stress chez les chats. »

​Photo : Chris Bethell

Pour tester ces théories sur mes chats, j’ai invité mon ami Jim à se joindre à nous pour le grand événement du samedi pâtée. Comme on pouvait s’y attendre, les chats ont été un peu perturbés quand ce mec barbu a commencé à leur chanter notre chanson au petit matin. Ils se sont tournés vers moi, comme pour se rassurer. Quand j’ai « repris le micro », tout est redevenu normal – ils ont tourné en rond, se sont joints à moi en miaulant et ont tourné autour de leurs bols comme un samedi matin ordinaire.

Le week-end suivant, je suis partie et j’ai laissé à mon voisin des instructions très précises pour qu’il passe un enregistrement de mon interprétation de « Soft Food Saturday » à l’heure prévu. Il a tellement été choqué par leur réaction qu’il a fait tomber son téléphone dans leur bol de nourriture et j’ai dû lui payer un nouvel écran.

Je demande à Vitale ce qu’elle pense de la réaction de mes chats à mes chansons. « Les chats sont très doués pour tirer des conclusions de différentes expériences dans leur environnement, y compris du comportement de leur maître », me répond-elle. « Il est possible que vos chats aient appris que lorsqu’ils entendent cette chanson, cela signale la disponibilité de nourriture, et donc qu’ils courent vers vous en attendant un repas. » Apparemment, il s’agit d’une forme de « conditionnement opérant » – lorsque l’animal apprend des conséquences de son comportement. « Le conditionnement opérant est une forme d’apprentissage que j’utilise régulièrement pour le dressage des chats », explique-t-elle.

​Photo : Chris Bethell

Depuis les débuts de la domestication, les humains tentent de communiquer avec leurs animaux de compagnie, et les nouvelles technologies nous ont beaucoup rapprochés de cet objectif ces dernières années. Qu’il s’agisse des colliers intelligents qui classent les aboiements des chiens par émotions ou des tapis hexagonaux munis de boutons que vous avez probablement vus sur les réseaux sociaux.

On a aussi beaucoup parlé du phénomène TikTok Bunny, un chien dont le maître dit l’avoir entraîné à utiliser l’un de ces soundboards pour former des phrases rudimentaires comme : « Bunny veut manger », ou des questions plus existentielles comme « Quand plus Bunny ? ». Les fans de chiens vous diront que leurs meilleurs amis sont plus intelligents et plus faciles à dresser que les chats, mais les recherches sur le comportement félin ont environ 15 ans de retard en comparaison à celles sur les chiens, et on commence tout juste à comprendre comment les chats interagissent avec nous. Les fans de Bunny savent peut-être qu’il existe aussi un chat appelé Billi qui utilise ce même type de tapis.

« Les chats ont la réputation d’être impossibles à dresser, mais ils sont capables d’apprendre de la même manière que les chiens. »

Je demande à Vitale s’il existe des preuves suggérant que les chats sont trop hautains pour être dressés comme des chiens, mais elle catégorique : absolument pas. « Je propose des cours de dressage et des séances de socialisation pour des chatons et des chats adultes, et ils y apprennent de nombreux comportements, dont certains sont assez complexes », dit-elle. « Les chats ont la réputation d’être impossibles à dresser, mais ils sont capables d’apprendre de la même manière que les chiens. » Vitale suggère que si vous avez du mal à dresser votre chat, il s’agit probablement d’un problème d’approche. « Il est possible qu’ils n’utilisent pas les objets favoris pour récompenser le comportement, ce qui démotive leur chat au dressage. » Elle ajoute qu’une plus grande proportion des chats testés préfère l’attention sociale à la nourriture.

J’ai essayé d’autres techniques inspirées de Notre langue aux chats sur mes chats : cligner lentement des yeux est apparemment comme un bisou félin, mais quand j’ai tenté le coup, mes deux chats m’ont regardée comme si j’étais devenue dingue. Par contre, mon chat à poils longs, Rudi, a bien répondu en clignant des yeux en retour et en écrasant joyeusement son museau contre mon doigt tendu.

Je demande à Vitale de me proposer d’autres moyens de renforcer ma relation avec mes chats, outre la méthode des chansons qui a fait ses preuves. Elle propose des séances d’entraînement régulières, en commençant par des comportements de base tels que « assis », « high-five » ou de « ciblage » – quand l’animal apprend à toucher un objet avec une partie de son corps.

​Photo : Chris Bethell

« Vous pouvez entraîner le chat à toucher un objet, comme une baguette, pour obtenir une récompense », explique Vitale. « Après avoir répété l’opération plusieurs fois, le chat apprendra à s’approcher de la baguette et à la toucher lorsqu’il la verra. Vous pouvez ensuite utiliser cette méthode pour communiquer avec votre chat. » Elle suggère de guider votre chat dans sa cage de transport à l’aide de la baguette, au lieu de le soulever et de le forcer à y entrer.

On en est encore aux débuts, mais j’ai commencé des séances d’entraînement avec mes chats et les résultats obtenus sont pour le moins mitigés. Rudi a appris à se tenir debout, tandis que Sheena semble moins enthousiaste, mais je n’ai peut-être pas encore trouvé la méthode qui lui convient. La méthode « Soft Food Saturday » fonctionne toujours pour les deux et je suis convaincue qu’ils apprendront d’autres tours si on persévère.

Alors si, comme moi, votre voix monte de quelques octaves lorsque vous parlez à vos chats, rassurez-vous, la science dit que c’est comme ça qu’il faut faire, même si vos amis et vos voisins préféreraient franchement que vous vous absteniez. Pour ma part, je suis ravie d’avoir la confirmation que la communication entre mes chats et moi est bien réelle. Si vous n’avez jamais essayé d’interpréter une chanson festive à l’heure du repas pour vos chats, vous pouvez peut-être essayer « Soft Food Saturday ». Quant à moi, je vais bosser sur de nouveaux titres pour une démo EP, car il faut bien monétiser.

Kelly Bishop est sur Twitter.

VICE France est sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook et Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.