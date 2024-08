J’ai un nom spécial et c’est pas facile tous les jours

Arthur, Olivia, Noah en Emma ne comprendront jamais ce qu’est d’avoir un prénom différent, puisqu’iels portent l’un des prénoms les plus donnés en Belgique en 2018. Mais d’autres personnes qui, comme moi, ont des parents avec un plus d’originalité et sont condamnées à vie à devoir expliquer d’où vient leur nom.

Mes parents étaient tellement fans de la scène du film « Gorky Park » dans laquelle le détective russe Arkady est affectueusement appelé « Arkasha » par sa petite amie qu’iels ont décidé que je m’appelerai comme ça. Peu importe mon sexe, mon nom serait de toute façon Arkasha.

Bien sûr, iels n’avaient jamais entendu ce prénom à la mairie du village dans lequel j’ai grandi. Mon père a donc dû se rendre au consulat de Russie à Bruxelles où on lui a remis un document officiel indiquant que « Arkasha » était bien « un vrai nom de garçon ». Le seul truc… c’est que je suis née sans teub. Ensuite, mon père a traduit ce document et l’a modifié en : « Arkasha est un vrai prénom ». En plus de ce prénom, j’ai heureusement aussi hérité de son habilité à résoudre des problèmes.

Arkansas, Akasha, Arashka, Kardasha, la liste des déformations qu’a subi mon prénom est longue. Du coup, c’est Kash pour les intimes ; ce qui en a mené certain·es à m’appeler Johnny ; en référence à Johnny Cash évidemment. Bien sûr, je ne suis pas la seule à avoir un nom particulier. J’ai interviewé trois femmes et deux hommes qui partagent le même sort. À vous d’essayer de deviner qui a une teub ou pas.

Sultan Ozkan

La chanson préférée de mon père est « Bal Sultan ». Bal veut dire « miel » en turc. C’est l’histoire d’une fille qui a déménagé très jeune pour se marier. Mes parents sont turc·ques et ont immigré en Belgique. L’histoire dans la chanson était similaire à celle de ma mère, donc mes parents ont décidé d’appeler leur fille comme ça.

Lorsque les gens voient mon nom, iels réagissent différemment que lorsqu’iels me rencontrent en personne. Une fois à l’école, j’ai dû patienter un moment avant de pouvoir commencer un travail de groupe. Au bout de dix minutes, quelqu’un a dit : « On attend toujours Sultan ». J’ai dû leur dire : « C’est moi Sultan ! ».

« Les gens s’attendent à un gros Turc avec une moustache »

Les gens s’attendent à un gros Turc avec une moustache, alors que je suis en fait une fille très bien et joyeuse. Je suis vraiment à l’opposé de ce que mon prénom évoque.

En général, les gens me demandent immédiatement d’où vient mon nom et ça ne me dérange pas de devoir l’expliquer. Et quand on a une conversation sur les noms, on parle de quelque chose de personnel , du coup, les gens ne m’oublient pas.

Siri Vanden Eynde

Mon père voulait m’appeler Iris, mais ma mère n’était pas convaincue, alors elle a suggéré de retourner le nom. J’aime bien mon nom, même si j’étais plus heureuse avant l’arrivée de l’iPhone.

« Donc c’est toi Siri, celle qui sait tout ? »

Avant, j’avais l’habitude d’entendre : « C’est quoi ton nom ? Comment t’écris ça ? Syrrh ? Sirrie ? Ciry ? » Maintenant, c’est plutôt « Ah, donc c’est toi Siri ? De l’iPhone ? Tu sais tout alors ? » Et puis les gens commencent à me poser des questions : « Je cherche juste une bonne pizzeria, tu me conseilles quoi ? », des trucs comme ça. Je n’utilise pas Siri, je trouve ça plus agréable de faire les recherches moi-même plutôt que de poser des questions à un iPhone.

Adel Setta

Depuis que la chanteuse est devenue célèbre, les gens m’appellent souvent Adèle, même si je leur ai déjà dit que c’est Adel en mettant l’accent « A ». On m’appelle aussi parfois Abel, ou Adolf, Abo ou Ado.

En fait, je trouve étrange de devoir parfois épeler mon nom alors qu’il ne comporte que quatre lettres. C’est un nom arabe et en réalité, il se prononce différemment, mais j’ai grandi en Flandre, alors il a un peu changé. Au sein de la communauté marocaine, on me demande souvent si je prononce mon nom correctement.

« Les gens me demandent si j’ai du sang noble »

Quand on me demande comment je m’appelle, je réponds souvent : « Adel, comme la noblesse (en néerlandais ndlr) », alors on me demande si j’ai du sang noble. Un tatoueur m’a récemment suggéré de me faire tatouer une petite goutte bleue, pour que je puisse simplement dire que oui.

Sakura Swaens

L’ancien médecin de famille de ma mère a adopté une japonaise prénommée Sakura et on m’a donné son nom. Sakura est une fleur de cerisier rose du Japon et les gens connaissent mon nom principalement grâce à la ligne de la marque Rituals appelée « Sakura ». Je pense que c’est bien que j’aie un nom spécial, mais c’est difficile quand les gens ne s’en souviennent pas. Je suis infirmière dans une maison de retraite et les résident·es en ont déjà fait tout un plat. Y’en a une qui m’appelle Tsunami.

« Une résidente de la maison de retraite dans laquelle je travaille m’appelle Tsunami. »

J’ai déjà remarqué que si on a un nom spécial, on a moins de chances de trouver un emploi. Ça ne devrait pas avoir autant d’importance, mais je remarque que mon nom est un obstacle pour beaucoup.

Koray Sels

En fait, mes parents voulaient m’appeler Luís, en espagnol. Mais mon nom de famille est Sels, donc iels se sont dit que si je zozotais, j’aurais eu des problèmes pour le reste de ma vie. C’est un nom turc, mais en fait j’ai pas de racines turques.

Il y a deux genre de personnes. Les gens qui disent « Ah, cool nom, j’avais jamais entendu », et les gens qui disent « Wow, c’est trop dur. Je vais jamais m’en souvenir ». Si mon nom est écrit à la main, les gens pensent parfois que le « a » est un « d », puis disent Kordy. Si je devine un doute dans la tête des gens, j’épelle.

« Un collègue de ma femme pensait qu’elle était mariée à un asiatique »

Une collègue de ma femme était complètement perturbée parce qu’elle pensait que ma femme était mariée à un Asiatique. Et une fois, quand j’ai postulé pour un job étudiant dans un bureau d’intérim, quelqu’un m’a demandé ma nationalité. J’ai dit : « Belge » et on m’a répondu : « Ouais, c’est ça ».

Le jour de mon seizième anniversaire, j’ai reçu un pack promo. Il contenait les lames de rasoir de Gillette et les serviettes hygiéniques de Always, parce qu’iels savaient pas si j’étais sois un homme ou une femme.

L’autre jour, je rentrais d’un bar et une connaissance a crié mon nom dans la rue. Un Marocain m’a interpellé pour me demander si mon vrai nom était vraiment Koray. Il m’a dit : « Ça veut dire “baise-moi” en berbère ». Je n’ai pas vérifié, mais si c’est vraiment le cas, c’est plutôt marrant.

Kay Tomboy

Quand j’étais ado, le « tomboy » était un style de garçon manqué. Du coup, les gens ont supposé que j’étais comme ça. On m’a déjà dit un truc du genre : « Ah, voilà le femme-homme ».

« Je dois très souvent préciser que je suis une femme. »

Parce qu’il y a « boy » dans mon nom de famille, les gens pensent que je suis un mec. Ou iels pensent que Tom est mon prénom et Boy mon nom de famille, et prononcent « Kay » comme « quai ». Je dois très souvent préciser que je suis une femme.

Quand j’étais petite, quelqu’un de ma classe a organisé une fête d’anniversaire. Elle avait dit à sa mère que « Ketombo » venait à la fête. Je suis arrivée et cette maman était assez surprise. Je suis une Belge blanche, mais elle pensait que j’étais africaine. À cause de cette histoire, mes ami·es m’appellent parfois Ketombo.

