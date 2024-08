J’ai volontairement brisé toutes mes nouvelles résolutions en une semaine

Nous sommes en janvier, ce qui signifie une chose : il est temps de recommencer notre vie à zéro ! Nouvelle année, nouveau nous ! Plus de mauvaises habitudes, seulement des bonnes. Au revoir les après-midis passées devant Love Actually avec du vin et du fromage. Bonjour la peau saine, l’argent qui coule à flot et la joie de vivre.

Du moins, c’est ainsi que janvier est censé se dérouler. En réalité, les attentes que nous nous fixons pour la nouvelle année peuvent parfois être plus stressantes que bénéfiques. Peut-être que « apprendre un nouveau hobby » semblait marrant sur le moment, mais qui voudrait passer une autre nuit à crocheter un pantalon pour bébé ? C’est à ça que sert Primark. Et pourquoi faut-il soudainement « aller à la salle » ? À quoi tout le monde se prépare-t-il ? Ce n’est pas Hunger Games.

En gardant cela à l’esprit, j’ai décidé de tester une théorie. Si s’en tenir aux résolutions du Nouvel An est stressant, pourquoi ne pas les briser délibérément ? Ou, pour aller plus loin encore, les transformer en « anti-résolutions » ? Est-ce que je me sentirais mieux ou inévitablement moins bien ? Les résolutions ont-elles une véritable utilité ou ne font-elles que nous condamner à la culpabilité et à l’échec ?

Il n’y avait qu’une seule façon de le savoir. J’ai essayé de briser toutes les résolutions les plus courantes du Nouvel An en une semaine.

Résolution du Nouvel An n° 1 : arrêter l’alcool

C’est à peu près la résolution du Nouvel An de toutes les personnes non sobres, car le mois de décembre est essentiellement constitué de 31 jours d’alcoolisme socialement accepté. En janvier, tout le monde émerge, pâle et boursoufflé, et se dit qu’il ne veut plus jamais revoir un autre gin tonic de sa vie.

Pas moi ! Au lieu de boire moins, j’ai décidé de boire plus ! Comme vous pouvez l’imaginer, c’était très facile. J’ai invité quelques amis, écouté cinq ou six albums de Rihanna d’affilée et enchaîné les Desperados avant de passer au Jack Daniels. Avant minuit, je faisais du freestyle dans un micro et disais à tout le monde que je voulais rejoindre un groupe. J’ai passé un bon moment, honnêtement.

Rien ne m’avait préparée à la gueule de bois qui a suivi. Je n’ai plus la vingtaine et j’ai donc été complètement inutile pendant toute la journée et, honnêtement, une partie du lendemain aussi. À un moment donné, vers 13 heures, j’ai failli pleurer. Pendant notre réunion éditoriale hebdomadaire, j’ai été surprise que mes collègues ne pensent pas que j’étais morte.

Résolution du Nouvel An n° 2 : manger plus sainement

Vous savez ce qui est ennuyeux avec la nourriture ? Le fait que la nourriture malsaine a bon goût et que la nourriture saine a mauvais goût. Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment se fait-il qu’on se sente comme une merde après avoir mangé un délicieux cheeseburger, et qu’on se sente bien après avoir mangé de la roquette, alors que ça revient littéralement à mâcher de l’herbe amère ?

Bref, en janvier, tout le monde essaie de manger plus sainement après s’être gavé pendant les fêtes. Pas moi ! J’ai décidé de manger encore plus mal que d’habitude. Mon déjeuner était composé d’un paquet de biscuits au blanc de poulet et au fromage, le tout arrosé de Sprite. Je ne sais pas si ça compte comme un repas, mais j’ai pris plaisir à manger comme un enfant de six ans dans la cour de récréation.

Pour le dîner, j’ai mangé des potatoes noyées dans de la sauce piquante. Je mentirais si je disais que je n’ai pas savouré chaque instant, surtout avec ma gueule de bois, mais je n’en ferais pas un choix de vie parce que je ne veux pas développer le scorbut.

Résolution du Nouvel An n° 3 : faire plus d’exercice

Le sport, paraît-il, serait le meilleur moyen d’effacer les effets de l’alcool et de la malbouffe. Pas pour moi ! Au lieu de faire plus d’exercice, j’ai décidé d’en faire de moins en moins tout au long de la semaine. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas difficile. Je me suis simplement allongée sur le canapé et je n’ai pas bougé. N’hésitez pas à essayer chez vous.

Au bout d’un moment, j’ai commencé à me sentir un peu agitée et léthargique. Même aller prendre l’air suffit à redonner un peu d’énergie, et là, je n’en avais pas du tout.

Se détendre ? Bien. Ne pas bouger intentionnellement pendant des heures ? Un aller simple pour la dépression.

Résolution du Nouvel An n° 4 : apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau hobby

En ce moment même, il y a des gens qui suivent des cours de codage ou qui apprennent le japonais pour la toute première fois – et c’est tant mieux pour eux ! Rien de tel qu’une nouvelle compétence pour se sentir comme un être humain accompli et pourvu d’un cerveau.

Le contraire d’apprendre quelque chose de nouveau, c’est bien sûr de faire quelque chose de vieux. J’ai donc passé environ sept à huit heures à regarder The Real Housewives of Beverly Hills, même si j’ai déjà vu tous les épisodes. Mais il n’y a rien de mieux que de regarder RHOBH quand vous savez déjà ce qui va sortir de leur bouche.

Bref. Pourquoi trouver de nouveaux passe-temps quand on a les anciens.

Résolution du Nouvel An n°5 : faire de nouvelles rencontres

Alors, oui, je pourrais me faire de nouveaux amis cette semaine, mais je pourrais aussi regarder la pluie par la fenêtre, seule et en silence. J’ai choisi la deuxième option. J’ai assez d’amis de toute façon (genre six ou sept ?). Si je m’en fais un nouveau, je serais obligée de reléguer quelqu’un au rang de « connaissance » et je ne pense pas être prête à le faire. De plus, j’aime passer du temps seule. Cette anti-résolution n’a pas été particulièrement difficile pour moi.

En fait, je dois dire que rien de tout ça n’était très difficile. Et une fois la semaine terminée, j’ai eu la nette impression de n’avoir rien accompli. Je pensais que je serais fière d’avoir fait un doigt d’honneur à « l’Homme » en brisant toutes ces résolutions du Nouvel An comme une rebelle, mais au lieu de ça, je me sentais juste fatiguée, ennuyée et pas assez stimulée.

Je ne dis pas que les résolutions sont une bonne chose et que tout le monde doit devenir une version optimisée de soi-même. J’emmerde ça ! Mais il peut être assez agréable de regarder vers l’avenir, dans l’espoir d’un changement positif.

Cela dit, cette semaine est loin d’être la pire chose qui me soit arrivée. J’aime manger des biscuits pour le déjeuner. Et la détente est mon activité préférée au monde. Donc ce n’est pas parce que nous sommes en janvier que vous devez immédiatement ramasser des haltères et vous entraîner comme Hulk. Regardez un peu de téléréalité. Ouvrez-vous une cannette. 2022 est votre année.

