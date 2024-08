Je ne suis attirée que par des partenaires toxiques. Qu’est-ce qui cloche ?

Ask VICE est une série dans laquelle les lecteur·ices demandent à VICE de les aider à résoudre leurs problèmes, que ce soit gérer un amour non réciproque ou des colocataires chiant·es. Aujourd’hui, on espère aider quelqu’un qui ne sait pas si son souhait de ne plus vivre avec son partenaire peut menacer son couple.

Cher VICE,

J’enchaîne les dates, mais ces rendez-vous mènent rarement à quelque chose. Je ne ressens presque jamais de connexion avec une autre personne et je m’ennuie très rapidement. Les seules relations que j’ai eues se sont terminées parce que je ne les trouvais pas assez excitantes. Il me manquait l’étincelle, pour ainsi dire. Niveau sexe, je m’emmerde très vite aussi. Souvent, je me surprends à penser « bon, c’est pas bientôt fini ? » alors qu’on est encore en plein acte.

Je fantasme régulièrement sur un partenaire ou une relation idéale. Mais du coup, j’ai un peu l’impression d’avoir des désirs malsains ; je rêve d’amour toxique et de personnes qui ne seraient pas forcément bénéfiques pour moi. Je nous imagine en train de faire ressortir ce qu’il y a de pire l’un chez l’autre, d’avoir de grosses engueulades pouvant aller jusqu’à la violence, pour ensuite nous réconcilier avec une séance de sexe torride. En gros, je fantasme sur une relation toxique de type on-and-off avec une personne dont je suis follement amoureuse, mais dont tous mes potes me disent qu’elle n’est pas faite pour moi.

Ce désir de toxicité est si fort qu’il m’arrive de m’intéresser à quelqu’un dès que j’entends qu’il a des comportements problématiques.

Je sais que ce type de relation est souvent traumatisant pour les personnes qui en font l’expérience. D’où viennent donc ces envies étranges ? En raison de ma prédisposition aux conflits et aux drames, j’ai peur de ne jamais pouvoir être vraiment satisfaite d’un partenaire. Y a-t-il un truc qui ne tourne pas rond chez moi ?

Amour,

E.

Salut E.,

Si les relations toxiques peuvent sembler romantiques, c’est parce qu’elles sont souvent dépeintes sous cet angle dans les films et les séries. Pense à la série You de Netflix ou à la dynamique des relations dans 365 Days. Même dans une comédie romantique comme The Notebook, il y a plus de cris que de conversations posées. Mais en réalité, ces dynamiques peuvent rendre très malheureux et être particulièrement préjudiciables à la santé mentale sur le long terme.

Cela dit, tu n’es pas la seule. Combien sommes-nous à savoir que certaines personnes ou choses ne sont pas bonnes pour nous, mais à les trouver attirantes quand même ? La psychologue Iris Van der Steen, spécialisée dans les relations amoureuses, a certainement entendu des récits similaires dans le cadre de sa pratique.

Tout d’abord, Van der Steen souligne que le fait d’avoir des fantasmes (sexuels) qui touchent à des dynamiques malsaines ne signifie pas automatiquement que quelque chose ne va pas chez toi. Il existe de nombreux types de BDSM, tels que le « brat kink », qui s’articulent autour du fait de pousser l’autre à bout. « Si vous réalisez ce genre de fantasme avec une personne en qui vous avez pleinement confiance et avec qui vous vous sentez en sécurité, il n’y a rien de mal à ça », explique-t-elle.

Cependant, tu écris que cette soif de relations malsaines t’empêche d’avoir des histoires saines. Tu te dis même consciente de rechercher spécifiquement des personnes dont tu sais d’avance qu’elles pourraient être néfastes pour toi.

Van der Steen ne peut pas analyser l’ensemble de ta situation en se basant uniquement sur ta lettre. Elle pense toutefois qu’il pourrait être utile d’examiner tes désirs et de te demander ce que tu espères trouver en te mettant dans de telles situations de souffrance. « Vous dites que vous comprenez à quel point une relation toxique peut être malsaine », dit-elle. « Il vous reste à vous demander ce qui vous plaît exactement dans ce genre de relation. »

Pour ça, il faut que tu saches d’où te vient ce désir. Repense à ton enfance et aux relations qu’entretenaient tes modèles — parents, ami·es, professeurs et personnages de fiction. « Ces relations ont-elles quelque chose en commun avec le type d’amour recherché aujourd’hui ? » demande Van der Steen. D’après elle, tu essaies peut-être de retrouver une douleur ressentie étant enfant, car tu aurais intériorisé que l’attention et l’amour allaient toujours de pair avec le fait d’être triste.

Tu as peut-être aussi grandi en considérant que l’amour était conditionnel, d’où l’impression de devoir sans cesse tester ton partenaire pour t’assurer que tu as toujours la première place dans son cœur. Une relation destructrice, avec les émotions intenses qui l’accompagnent, pourrait te laisser croire que tu as davantage de valeur aux yeux de ton partenaire. « Ce que vous désirez, c’est peut-être quelqu’un qui vous prouve qu’il vous aime encore et encore. Et vous pensez que ce n’est pas possible, à moins d’avoir fréquemment de grosses disputes », dit-elle. « Dans ce cas, vous supposez que l’amour n’a de sens que lorsqu’il fait mal. »

Tu peux aussi aller voir du côté de tes émotions. Comment étaient-elles accueillies lorsque tu étais plus jeune ? Pouvais-tu te confier ? « Si enfant, vous avez toujours eu du mal à vous montrer vulnérable, parce que vous n’osiez ou ne pouviez pas, vous pourriez à votre tour, plus tard dans votre vie, ne pas avoir envie de laisser entrer quelqu’un sur le plan émotionnel », poursuit Van der Steen. Peut-être as-tu encore du mal à t’abandonner complètement, à te confier pleinement à quelqu’un d’autre, ce qui te pousserait à rechercher des satisfactions à plus court terme.

Tu pourrais également être confrontée à la peur de l’abandon ou à la peur de l’engagement — les deux vont souvent ensemble. « C’est la raison pour laquelle les relations toxiques peuvent sembler plus sûres et familières que des relations saines », explique Van der Steen.

Voici d’autres questions à te poser : quelle est ta définition du véritable amour ? Crois-tu qu’être dans une relation saine signifie zéro passion ou pas d’excitation ? Jusqu’à présent, tu as surtout recherché la tension propre aux relations malsaines, tu ne sais donc pas à quel point une relation gentille et respectueuse peut être excitante. Et selon Van der Steen, les relations saines ne sont pas dépourvues de passion par défaut.

Il est particulièrement agréable d’explorer ses fantasmes sexuels avec une personne qui nous fait nous sentir safe. Mais dans certains cas, il peut s’écouler un petit moment avant d’atteindre le stade de la passion qui te fait tant envie. « Il est courant de construire une relation intense avec quelqu’un avec qui on se sent bien, car la relation nous autorise à nous montrer vulnérable », ajoute Van der Steen. Et c’est précisément cette vulnérabilité qui va te permettre de discuter plus facilement de tes fantasmes sexuels, mais aussi des besoins de la relation en général.

Dernier point : ta lettre mentionne que tu fantasmes sur un partenaire que tes potes désapprouveraient. Les ami·es servent à ça : nous tendre un miroir et nous montrer à quel point les relations toxiques peuvent être néfastes. Mais ils sont aussi là pour nous aider à prendre confiance en nous. En parler ouvertement avec eux pourra certainement être bénéfique pour toi.

Il n’est pas facile de comprendre son propre schéma émotionnel et il serait peut-être bon d’en discuter avec un·e thérapeute. Il pourra t’aider à déterminer si tout ça découle d’une ancienne blessure et si oui, comment en guérir.

Tu découvriras peut-être qu’une série d’aventures courtes et passionnelles est la solution qui te convient le mieux pour le moment. Tant que tu choisis tes partenaires parce que tu te sens connectée à eux, et non parce que tu recherches la souffrance et la tristesse, c’est toi qui vois. En fin de compte, il s’agit surtout d’amour propre. « Quand on s’aime soi-même, il est alors plus facile d’opter pour une vie amoureuse saine », conclut Van der Steen.

