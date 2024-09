Je suis ce barman qui assiste, impuissant, à tous vos rencards Tinder

Bienvenue dans Cuisine Confessions, une rubrique qui infiltre le monde tumultueux de la restauration. Ici, on donne la parole à ceux qui ont des secrets à révéler ou qui veulent simplement nous dire la vérité, rien que la vérité sur ce qu’il se passe réellement dans les cuisines ou les arrière-cuisines des bars ou des restaurants.

Vous n’imaginez pas à quel point, derrière mon bar, je vois défiler des gens qui se sont rencontrés sur un site de rencontres. Vous savez que la personne a utilisé Tinder quand elle entre et bafouille un truc du genre : « Oh, non, ne vous embêtez pas, j’attends quelqu’un. » Normalement, quand vous attendez un ami ou une connaissance, vous entrez dans le bar sans pression, vous commandez un verre et vous vous détendez. Mais quand vous attendez ce genre de « quelqu’un », il faut toujours que vous me lanciez ce petit regard énigmatique. Maintenant je peux vous le dire : vous attendez « quelqu’un » si vous voulez, ça m’est complètement égal.

En général, le mec (ou la fille) attendu se pointe et passe à côté de la personne qu’il doit voir sans même la remarquer. Et quand il ou elle l’aperçoit enfin au bar, on peut clairement voir sur son visage que la raison tente de reprendre le dessus et qu’il y a une petite voix dans sa tête qui dit : « Merde, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça ? »

Je croise aussi pas mal de jeunes de 24 ans ou moins qui n’ont pas l’habitude de s’adresser à des personnes autrement que par l’intermédiaire de leur portable. Ces moments-là sont de vrais moments de détresse pour eux. C’est super-bizarre. Parfois, je saisis des bribes de conversations et je sais qu’ils n’ont qu’une envie : se barrer. Pour leurs premiers rencards, beaucoup prennent ce que j’appelle « The White Girl » : un cocktail avec de la vodka, du soda et un peu de jus de cranberry.

Je crois que les mardis sont devenus officieusement les soirées spéciales Tinder. Pour vous donner un petit aperçu : je me tiens derrière le bar et devant moi il y a une armée de couples plus ou moins bizarres qui tentent d’engager une conversation ou pire, qui regardent chacun désespérément leurs téléphones portables. Et il y a toujours au moins un type super-bruyant qui en fait des caisses et qui essaie de passer pour le mec le plus cool de l’assemblée.

Certains clients se ramènent chaque fois avec une nouvelle personne, jusqu’à quatre fois par semaine. Ils ont ce petit truc dans le regard là quand ils passent devant moi. Un petit air qui a l’air de dire : « je sais que tu sais, mais s’il te plaît, faisons comme si personne ne savait. »

Ça me fait penser à ce client qui vient presque tous les soirs. Je sais exactement ce qu’il va commander et dans quel ordre. Si son rencard se passe bien, il va prendre des alcools de plus en plus fort ; dans le cas contraire, ça va decrescendo. Donc il commence par une bière et il sort à la fille en face de lui : « J’aime bien cet endroit. » (cet enfoiré dit mot pour mot la même phrase tous les soirs, il m’angoisse tellement). Ensuite il commande un shot et là la meuf est genre : « Oh mon dieu, mais t’es malade » ; et ce con, il lui répond un truc qu’on voit arriver à dix bornes : « Tu devrais peut-être en prendre un aussi ! » Si elle est d’accord, l’alcool monte progressivement en degré et il lui suggère illico de passer sur un truc plus costaud, genre un cocktail. Par contre, si elle refuse le shot, il retourne à la bière et il lui commande une limonade avec une rondelle de citron. Dès qu’elle se barre, outrée, il s’enfile quatre shots d’affilée. C’est pathétique.

C'est hyper-gênant. Mais ça me fait rire et je ne suis pas du genre à faire foirer leur couverture. C'est un peu comme chez le médecin, on entretient un genre de secret médical avec eux. D'ailleurs, je pourrais écrire un bouquin de la taille de Guerre et Paix avec tout ce que j'ai pu entendre et voir par ici.

Il m’arrive aussi de rentrer volontairement dans l’intimité des gens. Je me rappelle très bien de ce couple en crise qui s’est pointé une fois. De ce que j’ai entendu de leur conversation au début, ils étaient déjà sortis ensemble mais ça n’avait pas fonctionné. En gros, ils étaient là pour faire le point et se donner une deuxième chance. Au début, la fille disait des trucs genre : « Oh, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. »

J’essaie de ne pas être trop indiscret parce que si j’entends ne serait-ce qu’un bout de conversation, j’ai besoin de tout savoir. C’est maladif, je ne peux pas m’en empêcher. Donc ils sont calés là, tout près du bar, dans un coin où il y a un canapé — un endroit absolument crade et pas romantique, soit dit en passant — et lui, il se lève pour aller aux toilettes. C’est à ce moment qu’elle en a profité pour fouiller dans le portable du mec. Je l’ai vu faire en direct et je me suis dit : « Ne fais pas ça petite, tu vas le regretter. » Il est revenu et cette idiote n’a pas pu s’empêcher de le mettre en défaut : « Ça y est, tu lui reparles ? Tu as repris contact avec elle ? » Et le type de lui répondre : « Mais de quoi tu parles ? », sur ce même ton foireux que j’utilise quand je suis pris en plein flagrant délit de mensonge. Il enchaîne : « Quoi ? Qui ? Ah, ce message-là ? J’ai pas le droit de lui envoyer un message ? Ce n’est pas ce que tu crois ! » Et moi, en sourdine, je me disais : « Sérieux, mec ? T’es tellement en train d’aggraver ton cas. »

C’est le genre de situations critiques dans lesquelles je ne peux pas m’empêcher d’aller foutre mon nez. Je me suis rapproché au maximum de leur table en feignant d’avoir un truc à faire dans le coin et avec la ferme intention de ne rater aucune miette. C’était faire du zèle car ils criaient presque. Le mec a sorti : « Mais je voulais juste savoir si elle en avait encore quelque chose à faire ! » Il avait de la pizza partout sur sa chemise (oui, parce qu’on sert des pizzas aussi), il était presque au bord des larmes. Et moi je trouvais ça comique. Mais c’était quand même un peu flippant et surtout, super-bruyant. Le pauvre gars, ça se voyait qu’il n’avait pas envie de ça. Bref, il était sur le point de partir. C’était très embarrassant comme situation.

Il s’est approché et a pris une autre pizza. Je crois que le mec a voulu jouer la carte des larmes et du désespoir pour faire passer la pilule. J’ai senti que ça allait être incroyable. Donc ensuite, la meuf lui sort la fameuse phrase : « Ecoute, il faut qu’on parle », celle qui te donne juste envie de prendre tes jambes à ton cou sur le champ. Et là il se met à lui crier dessus « Dégage ! Fous-moi le camp ! », comme un ado de 15 ans qui ne supporte pas la présence de sa mère dans sa chambre. J’ai eu envie de leur dire de fermer leur gueule, mais c’était beaucoup trop drôle.

Le coin canapé est l’endroit où les gens se mettent quand ils veulent avoir un peu plus d’ « intimité ». J’ai vu des gens tellement proches à des moments, que je me suis demandé s’ils n’étaient pas en train de baiser, juste là, au milieu de mon bar. Quand cela arrive, c’est souvent vers la fermeture. Je fais mine de rien voir et je commence à fermer le bar parce que la dernière chose dont j’ai envie, c’est d’être impliqué dans ce genre de délire. En fait, moins je suis impliqué dans quoique ce soit et mieux je me porte. Mais il y a quand même une partie de moi qui a envie de leur dire : « Les gars, ça va, vous passez une bonne soirée ? Vous ne pouvez pas faire ça chez vous, au calme ? À cause de vos conneries je suis bloqué ici alors que je n’ai qu’une envie, c’est de rentrer chez moi et de bouffer un sandwich dans mon lit. » Ouais, c’est comme ça que je me retrouve coincé au travail la plupart du temps.

Il y a des gens qui n’ont aucun respect. Par exemple, il arrive fréquemment que des gens invitent des potes à venir les rejoindre pour se torcher avec eux, alors qu’ils sont en plein milieu d’un rencard.

Une fois, une fille a ramené une de ses copines à son rendez-vous galant, probablement pour « assurer ses arrières ». Je peux comprendre la démarche : les mecs peuvent être de vrais connards parfois et un peu de soutien n’est pas en trop dans ces moments-là. Mais sa copine a rapidement déchanté et très vite, on sentait qu’elle trouvait la situation vraiment craignos. Du coup, elle s’est bourrée la gueule et s’est presque endormie sur le bar. J’aurais bien voulu lui filer un verre d’eau mais c’était lui donner une nouvelle occasion d’augmenter son score de verres renversés en une soirée, et bon j’en avais un peu marre d’éponger. Je n’avais pas non plus envie de la foutre dehors pour ne pas casser le délire de sa copine qui était en plein milieu de sa date. C’est à ce moment-là que c’est devenu vraiment problématique. Car le type était grand et plutôt beau gosse, donc j’étais d’autant plus emmerdé pour elle. Peut-être que j’aurais dû dire à sa copine qu’il était temps pour elle de la ramener. Mais vu le regard de dalleux du mec, j’ai vite capté que ce n’était peut-être pas pas le meilleur plan à faire.

Même si je ne bosse pas sept jours sur sept et que je ne suis pas là pour vérifier, je reste persuadé que tous les soirs, il y a au moins un rencard bizarre qui a lieu dans mon bar. J’ai le pif pour les repérer, maintenant. Mon job c’est de faire tourner le bar, maintenant, si un rencard me semble super-intéressant, que le couple est mignon, alors oui, ça ne me dérange pas de les servir jusqu’à tard dans la nuit. Mais si c’est leur dernier détour de la soirée, qu’il est plus de trois heures du matin, et que j’allais me barrer, alors ça me fout les nerfs. En fait, vous savez quoi : tout dépend des circonstances. Si je vois que ça marche plutôt pas mal entre deux personnes et que la mayonnaise prend bien, il peut même m’arriver de leur glisser quelques shots à l’œil. Si je peux filer un coup de pouce quand je pense que ça vaut le coup.

Peut-être que c’est ça ma vocation en fait : aider des gens bourrés à se choper. Qui sait ?

Propos recueillis par Hilary Pollack.

