Je suis devenu maire de ma ville à 23 ans

Au printemps, lors du premier confinement national de l’Italie, des vidéos de maires en colère, réprimandant leurs citoyens pour avoir enfreint les règles, se sont propagées, transformant ces dirigeants locaux en stars de l’Internet. Mais pour la plupart des maires, diriger une petite ville n’a rien à voir avec la célébrité. Andrea Fiori, 23 ans, est le maire de Montopoli di Sabina, une ville de 4 000 habitants, située à 50 km de Rome. Il nous a parlé des récompenses et des défis associés à sa fonction.

Je viens d’une famille très active politiquement. Mon oncle a été élu maire il y a 40 ans, alors qu’il n’avait que 20 ans, et mon grand-père était impliqué dans la branche locale du parti communiste italien. Je me suis également engagé très jeune dans des mouvements de jeunesse et d’autres organisations locales.

Quand on m’a demandé de me présenter pour la première fois comme maire, je ne savais pas trop quoi en penser. Cela me semblait être une grande responsabilité. Mais cette région est connue pour la bataille d’Arcucciola, où sept jeunes partisans [combattants antifascistes de la liberté] ont été tués par les nazis. C’est un peu cliché de dire cela, mais j’ai senti que je leur devais d’accepter. J’ai gagné les élections en mai 2019 et je suis devenu l’un des plus jeunes maires du pays.

Je me souviens que le premier jour, je me sentais mal à l’aise et pas du tout dans mon élément. Il m’a fallu près d’un an pour avoir une vue d’ensemble. On est souvent trop occupé à étudier le fonctionnement de la machine administrative, alors on apprend sur le tas. Je suis encore assez naïf ; parfois, je m’occupe de choses qui ne relèvent même pas de ma responsabilité. J’essaie d’être plus pragmatique : si vous accordez du temps à chacun pour parler, vous passez le plus clair de votre temps à écouter et il ne vous en reste plus beaucoup pour prendre des décisions et donner des réponses.

J’ai dû revoir mes attentes à la baisse. Comme je dirige une petite ville, je dois fournir les mêmes services que dans une grande ville et il n’y a jamais assez de personnel pour tout faire. Avant de pouvoir faire les choses passionnantes prévues dans mon programme, je dois m’occuper de questions urgentes comme les inondations, les incendies ou les quarantaines. Ensuite, je dois gérer les tâches quotidiennes, comme combler les routes avec du goudron et nettoyer les rues. Ce sont les premières choses que je remarque quand je visite les villes voisines. Sans une bonne planification, il est difficile de faire plus que de l’administration de base. Il est également difficile de prévoir quels services seront nécessaires et comment les faire fonctionner.

La pandémie a frappé six mois après le début de mon mandat. C’était un honneur de devenir le guide de mes concitoyens, mais il n’est pas facile d’être à la hauteur de leurs attentes en ces temps sans précédent. J’ai du mal à dormir la nuit. J’ai tout le temps peur que quelqu’un en ville soit testé positif et que je doive gérer l’hystérie collective ou prendre des décisions difficiles. [Pendant le premier confinement], il y a eu les funérailles d’un membre bien-aimé de la communauté, auxquelles beaucoup de gens auraient normalement assisté, mais j’ai dû leur ordonner de ne pas y aller. C’était vraiment très difficile de le dire aux familles.

Bien sûr, j’ai fait des erreurs, comme publier des déclarations à la presse que j’ai regrettées par la suite. Ma vie a changé radicalement. Je vis essentiellement à la mairie et je ne me déconnecte jamais. Parfois, je me demande si je dois rendre mes revenus publics : beaucoup de gens sont convaincus que je gagne 3 000 euros par mois alors qu’en réalité, c’est plus proche de 1 400. Je ne me plains pas, mais ce n’est certainement pas proportionnel à la quantité de travail que j’abats ou aux risques que je prends. En Italie, les maires ont de nombreux devoirs juridiques et civiques : je suis responsable de la santé publique, de la protection civile, de la sécurité et des services de garde d’enfants, pour n’en citer que quelques-uns.

Souvent, les gens ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre quartier. Ici, à Montopoli, nous sommes en plein milieu d’un plan à long terme pour rembourser la dette de la municipalité et certains comptes sont à découvert. Mais quand vous le signalez, on vous accuse d’inventer des excuses.

Les pires critiques sont celles qui disent : « Vous n’avez rien fait », « rien n’a changé » ou « rien ne marche ». Bien sûr, je suis souvent le bouc émissaire pour les problèmes de tout le monde, mais dans ce métier, on ne peut pas plaire à tout le monde. C’est particulièrement difficile lorsque les critiques sont infondées. Il faut que j’apprenne à laisser passer certaines choses.

Dans l’ensemble, je me considère très chanceux. Quand j’étais petit, j’avais deux rêves : devenir maire et archéologue. Je viens d’obtenir mon diplôme d’archéologie, donc on peut dire que j’ai réalisé les deux à l’âge de 23 ans. Si je suis frappé par la foudre demain, je mourrai heureux.

