Je suis plutôt beau gosse, pourquoi je galère autant avec les meufs ?

« Ask VICE » est une rubrique dans laquelle vous demandez à VICE de répondre aux questions qui vous taraudent, voire de vous aider à résoudre vos problèmes. Amour non réciproque, coloc ingérable, qu’importe. Aujourd’hui, nous espérons aider un lecteur qui s’inquiète de ne jamais réussir à trouver l’amour.

Salut VICE,

Je ne pense pas être un mec repoussant. Je suis assez grand, mince, avec des épaules larges. Je suis plutôt bien entretenu et j’ai mon propre style. Je crois également être relativement intelligent, compatissant, compréhensif, fiable, etc. Mais depuis des années, pour une raison que je ne m’explique pas, j’essuie rejet après rejet auprès des filles.

D’après mes potes et mes colocs, ce serait dû à mes problèmes de confiance en moi et mon manque d’assurance. Je ne vais jamais ouvrir la bouche avant d’être certain de ressentir quelque chose pour quelqu’un. Si c’est le cas, je bégaie un truc du genre « je t’aime bien » ou je demande à demi-mot à cette personne si elle voudrait bien sortir avec moi. Dans ces moments-là, je sens que mes questions sont tellement chargées d’insécurité qu’aucune femme ne pourrait sérieusement envisager d’être en couple avec moi.

J’ai la forte impression que les femmes attendent des hommes qu’ils fassent le premier pas, mais moi, j’ai du mal avec ça. Pas mal de filles disent aussi aimer les types sûrs d’eux ou ceux qui ont beaucoup d’humour. Si j’aime bien faire des vannes de temps en temps, je suis plutôt du genre sérieux et je préfère les conversations profondes.

Comment avoir confiance en moi, alors que ma vie sentimentale actuelle se résume à une série de râteaux ? J’ai très peur d’être perçu comme un type bizarre qui ne recherche qu’une seule chose, le cul. Comment faire pour trouver l’équilibre entre être respectueux et parvenir à faire savoir à une fille qu’elle me plaît ?

Cordialement,

E.

Cher E.,

Tout d’abord, sache qu’il est parfaitement normal d’être célibataire. Selon une récente étude, 51 % des Américains de moins de 35 ans ne sont pas engagés dans une relation sérieuse, une tendance qui n’a fait qu’augmenter depuis les années 1980. Si on étend ça à tous les groupes d’âge, ce chiffre est encore de 35 %, une proportion qui n’a jamais été atteinte auparavant.

Malgré ces faits rassurants, être en couple semble malheureusement toujours être la norme. Ne pas parvenir à trouver une partenaire peut être source de beaucoup de stress et de frustration, surtout si tu es en recherche active.

Tu as commencé ta lettre en décrivant ton physique et ton caractère. Ces éléments sont effectivement déterminants pour savoir si la magie va opérer, mais ce ne sont pas les seuls. Quel genre de personnes te fait craquer en général ? Te lies-tu facilement avec elles ? Ou est-ce que tu les considères avec le même regard détaché et analytique que tu portes sur toi-même ?

Sur le papier, tu possèdes peut-être toutes les qualités désirables chez un partenaire. Mais en fin de compte, l’attraction a beaucoup plus à voir avec l’intuition qu’avec une liste de caractéristiques physiques et de traits de personnalité. « Les gens peuvent croire avoir un certain type, mais il y a tellement d’autres paramètres qui peuvent rendre une personne attirante ou non à nos yeux », explique Yuri Ohlrichs, sexologue basé à Amsterdam. « Et bien souvent, vous n’aurez vous-même aucune idée de ce qui vous rend séduisant ».

En mettant de côté ton apparence, des trucs comme ton odeur, le son de ta voix et ta façon de rire constituent ton sex-appeal. Ohlrichs te suggère de demander à tes potes ce qu’ils trouvent attirant chez toi et de partir de là.

Il y a quelques éléments à prendre en considération lorsque tu souhaites mieux connaître quelqu’un. Pour commencer, « ne vous demandez pas immédiatement si cela pourrait déboucher sur une relation », a déclaré Ohlrichs. « Ça ne mettra pas seulement la pression sur vos épaules ; l’autre personne la ressentira aussi et se fermera d’autant plus. »

Tu dois également faire attention au déroulement de la conversation. « Si vous posez beaucoup de questions, mais que la personne en face ne vous renvoie pas la balle, vous pouvez supposer qu’il n’existe aucune étincelle de romantisme entre vous et cette personne. » D’ailleurs, les connexions romantiques ne se passent généralement pas comme dans les films. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se sentir à l’aise, et c’est peut-être aussi ton cas.

Si tu adoptes une approche décontractée et naturelle pour entamer une conversation, que tu restes attentif aux signaux sociaux de ton interlocutrice et que tu montres un véritable intérêt pour ce qu’elle a à dire, tu n’as absolument pas à t’inquiéter de passer pour un « type chelou » — un truc qui semble te préoccuper. « Et voici un conseil très simple : n’évoquez pas immédiatement le sexe ou l’apparence physique », rappelle Ohlrichs.

Le sexologue insiste également sur le fait que si tu n’aimes pas sortir dans les bars, tu ne dois pas te sentir forcé d’y aller simplement parce que tu espères y faire des rencontres. « Il y a beaucoup d’autres façons de créer du lien », ajoute-t-il.

Ça sonne sans doute comme le plus grand cliché du monde, mais le principal est de rester toi-même, même si ça te fout les boules. C’est la seule façon de séduire les personnes avec lesquelles tu auras la possibilité de créer une relation significative. Sans oublier que les gens qui ont suffisamment confiance en eux pour rester eux-mêmes dans n’importe quelle situation sont souvent perçus comme plus attirants.

Enfin, ne te laisse pas décourager par les rejets. En vrai, les grandes histoires d’amour sont assez rares. Il est tout à fait normal de se prendre quelques murs avant de trouver la personne avec qui faire un bout de chemin. Le plus important est de continuer à vivre en gardant tes expériences fun et pas trop compliquées, qu’importe si cela débouche sur une relation, une amitié ou simplement une bonne soirée.

