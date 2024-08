Je suis ce mec qui termine toujours torse nu

Plantons le décor. Un festival en plein air, à 2 heures du matin. « Africa » retentit soudain, et une fièvre curieuse s’empare de la foule. La bière jaillit de toutes parts et une mer de visages en nage se mue en océan de grimaces inédites. Et puis, à deux mètres, le voilà, « crétin » à moitié nu qui brandit son t-shirt comme un lasso. Le crétin, c’est moi.

Je serais bien incapable d’expliquer cette habitude. Je suis assez fin malgré un ventre toujours plus rond, et j’ai horreur d’être au centre de l’attention quand je suis sobre. D’où ma fascination pour ma propre passion du topless, partagée par nombre de mes congénères.

La première question est capitale : et si nous étions débiles, tout simplement ?

Avocat et psychothérapeute de son état, Jonathan Hoban parle d’un « phénomène très complexe. Il s’agit d’un désir de contact et de liberté avant tout. »

Quiconque a déjà vu une bande de babtous bien en chair se lancer dans des courses acrobatiques bourrelets à l’air sera déçu par ces explications. Et la testostérone dans tout ça ? Rassurez-vous, Hoban y a pensé : « C’est aussi un truc de mâle alpha. »

Réduire ce genre d’attitude à un narcissisme dégénéré semble l’option la plus sûre, mais ce serait oublier que derrière les sacs Herschel et les barbes sales de ces sacs à viande, il y a un cœur qui bat. « Le narcissisme n’est jamais qu’un moyen de compensation. Le problème remonte souvent à la petite enfance. Notre corps a besoin d’endorphines et de dopamine, et le seul moyen de les stimuler, c’est d’activer le système de récompense. Un manque de reconnaissance parentale peut faire beaucoup de mal aux hormones. »

Sans ces hormones séminales, on peut donc rester toute sa vie un bambin mal dégrossi, désireux de compenser ce trauma par tous les moyens possibles. « On veut rattraper le coup et être reconnu à 20 ans comme on aurait voulu l’être à 5. La soif de pouvoir a aussi son rôle à jouer : on se sent impuissant, mais notre corps dit tout l’inverse. Se faire apprécier pour son physique, c’est un peu trouver l’amour. »

« Même si ça n’a rien d’une agression ou d’une menace, c’est quand-même une illustration flagrante des privilèges masculins »

Sur tous les mecs approchés pour cet article, un seul avoue enlever le haut pour le plaisir d’exposer ses abdos au grand jour. Lee Goddard a 34 ans et il raconte : « Quand j’étais encore bien foutu, je le faisais tout le temps. Mon but, c’était d’intimider et d’attirer l’attention. J’ai rencontré ma future épouse et j’ai arrêté tout de suite : ça ne marchait pas du tout sur elle. »

Les autres strip-teaseurs du dimanche interviewés expriment des motivations plus bon enfant, la recherche d’une camaraderie masculine par exemple. Psychologue clinicienne, Deborah Page explique : « Les vêtements sont une protection. Les retirer, c’est se rendre vulnérable, ce qui peut rendre le contact et l’intimité plus faciles chez les hommes. »

La raison la plus récurrente reste toutefois le « comique » de la chose. Josh Finn a 26 ans et il est toujours sûr de « faire marrer tout le monde. Je suis un peu grassouillet et j’ai une pilosité plutôt fournie, c’est pas comme si je pouvais intimider qui que ce soit. Au contraire, c’est ma façon d’assumer mes petits défauts. »

Photo : Service presse du Kremlin / Alamy Stock Photo

Il n’en reste pas moins que certains hommes font un usage lucratif, voire même artistique, de leur torse nu. Deux exemples aux idéologies opposées viennent à l’esprit : Vladimir Poutine et Childish Gambino / Donald Glover.

L’Occident se régale chaque année des photos de vacances du président russe, tantôt à cheval, tantôt à la pêche, tantôt en pleine tentative de papillon dans le lac Baikal, et toujours en quête de son t-shirt disparu. Thérapeute de couples et coach personnelle, Hilda Burke a son opinion sur la question : « Poutine est un parangon de virilité à l’ancienne. Pour autant, n’oublions pas le tropisme iconographique de la société russe (le marteau, la faucille, tout ça). Poutine s’adresse aux Russes avant tout, et son côté archétypal est sans doute involontaire. »

Le journaliste Leonid Bershidsky n’est pas de cet avis. Selon lui, les Russes n’ont cure de ces diaporamas de vacances, et Poutine diffuse d’abord ces photos pour la presse étrangère. Ainsi, pendant que nous perdons notre temps à trouver les meilleurs memes et les légendes les plus spirituelles, il a tout le loisir de resserrer son emprise sur le Kremlin à l’abri des regards occidentaux.

L’avantageux poitrail de Childish Gambino fait désormais partie intégrante de son univers, et ce ne sont pas ses performances au Saturday Night Live, son caméo dans Magic Mike XXL ni, bien sûr, son clip This Is America, qui diront le contraire.

Capture d’écran du clip : This Is America sur Youtube.

Musicologue à l’Institut Clive Davis de New York Jason King développe : « L’attitude de Donald Glover s’inscrit dans une longue tradition du torse nu chez les musiciens et performeurs noirs. Il est carré, mais pas athlétique : il a toujours représenté un canon de beauté un peu alternatif. Son virage aussi inattendu que réussi vers la soul, avec son troisième album Awaken, My Love !, a marqué la naissance de son personnage de séducteur. Une façon astucieuse de faire sa promo, en quelque sorte. »

Tous ces gens ont l’air de savoir ce qu’ils disent mais n’oublions pas l’essentiel, à savoir que ce hobby est d’abord un privilège masculin. Les femmes interrogées sur le sujet ont toutes la même réaction, mi-attendrie mi-agacée. Exemple, Emily Bryce, 25 ans : « D’habitude je m’en fous, mais parfois c’est à la limite de l’agressivité et ça peut devenir assez oppressant. »

Organisatrice de la manifestation Free the Nipple (« Libérons nos seins »), Bee Nicholls confirme : « Même si ça n’a rien d’une agression ou d’une menace, c’est quand-même une illustration flagrante des privilèges masculins. Je ne dis pas que c’est de la faute de ces types, ni même qu’ils devraient garder leur t-shirt. Je dis juste que ces bandes de mecs à moitié nus nous rappellent au quotidien leur liberté de faire ce que nous les femmes n’oserions jamais. »

Revenons au coeur du sujet : moi, ou le crétin si vous préférez. Quelles sont mes revendications ? Ado, j’étais le trublion de service. Moi ça m’allait, j’étais timide de base et je faisais rire les gens une fois bourré. Depuis, j’ai mûri, je suis bien dans ma peau et je n’ai même plus peur du noir. Pourtant rien à faire, il me suffit des huit premières notes d’« Africa » pour oublier tout savoir-vivre et arracher mon t-shirt.

La psychologue sus-citée Deborah Page a l’avantage conséquent d’être la mère de ma copine et, partant, de me connaître par coeur : « Le système du bonheur humain possède deux facettes. D’un côté, il y a la satisfaction d’être en vie et entouré d’êtres chers. De l’autre, il y a la joie pure et simple. De véritables épiphanies qu’on doit avant tout à la chimie et aux situations de rassemblement. Ta manie de te mettre torse nu à la moindre occasion semble appartenir à la seconde catégorie : c’est ta liberté que tu brandis avec ton t-shirt. »

Bien dit, belle-maman.

