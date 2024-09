Jessica93 dévoile les documents secrets sur le Christ et Kurt Cobain que le gouvernement voulait vous cacher

Pacte secret entre Satan et la technologie, alliance de 7 ans, réalité de la Terre creuse : on le sait, les vérités les plus élémentaires sont, depuis l’aube des temps, consciencieusement dissimulées par des loges secrètes où s’entremêlent habilement capital, politique, économie et religion. C’est dans l’opacité de leurs cabinets que naissent les nations, que les guerres sont ourdies et que les leaders politiques sont nommés ou éliminés. Une réalité que le citoyen lambda, dont l’opinion et la conception du monde sont formées et manipulées par les mass-meRdias et l’information « officielle » délivrée par les élites et la littérature autorisée, ignore malheureusement bien trop souvent.



Il arrive toutefois que messagers et révélateurs sortent de l’ombre et, au mépris de tout danger, ouvrent grand les portes de la vérité travestie et soustraite. C’est sous l’identité de Jessica93 et en format vidéo que Geoff Laporte, héros brumeux du Guitare-Monde de France, responsable de deux albums riches en enseignements dormants et indications codées ( Who Cares? et Rise), publiés sur les labels d’information libre Teenage Menopause et Music Fear Satan, a décidé aujourd’hui de nous dévoiler des documents secrets contenant les preuves des liens unissant Jésus-Christ et le chanteur Kurt Cobain



Une révélation troublante et profondément bouleversante qu’il a choisi d’accompagner d’un titre « Rock » intitulé « R.I.P. In Peace ». Soit « Rest In Peace In Peace », soit RIPIP, soit 18 + 9 + 16 + 9 + 16, soit 1 + 8 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6, soit 41, soit 4 + 1, soit 5, soit le chiffre symbole de la liberté, du changement, de la mobilité, du dynamisme, de l’aventure, du mouvement, de l’instabilité, de l’insouciance et de l’excès.



Autant de termes qu’on pourra utiliser pour caractériser Guilty Species, troisième album de Jessica93 qui ne devrait rien changer au Grand Ordre des Choses (ceux qui détestent auront de nouvelles raisons de s’étouffer, ceux qui adorent trouveront encore plus prétexte à s’exciter) mais qui s’impose assez clairement comme un disque plus immédiat et plus nerveux que les deux précédents – plus désabusé aussi.

Videos by VICE



Huit titres ardents, limpides, délestés de toute digression et portés par des compositions aux mélodies toxiques et au magnétisme féroce que vous pourrez découvrir le 3 novembre prochain, toujours sur Teenage Menopause et Music Fear Satan et dont on vous dévoile sans plus attendre la pochette ci-dessous (le clip, lui, est plus haut, mais en décrypteurs avertis, vous l’aurez sans doute remarqué de vous-mêmes).

Guilty Species , sortie le 3 novembre sur Teenage Menopause et Music Fear Satan.



Release party le 15 décembre à Paris, à la Maroquinerie.



Lelo Jimmy Batista est sur Noisey. Mais est-ce vraiment Lelo Jimmy Batista ?