Jim’ll Paint It dessine tout ce que vous voulez sur Microsoft Paint

Une pressante envie de voir Poutine en membre des Village People ? D’une Thatcher ailée sur un pénis volant ? Trump, Pence et Pryor en drag-queens ? Ou bien vous-même en fantôme hantant un jardin pour enfants en compagnie de Ronald McDonald ? Voici Jim’ll Paint It, un site internet où un mec qui s’appelle Jim dessine sur Microsoft Paint absolument tout ce que vous lui demandez. Entre scénarii absurdes et hilarants et des comics et des séries d’Adult Swim dessinées par Jessirose Streker, les créations de Jim sont fantastiques parce que ce sont les vôtres.

Jim n’a pas voulu nous donner son vrai nom mais on a pu discuter un peu avec lui.

Videos by VICE

Toujours sur un dessin, un collage ou n’importe quel médium, sa carrière n’a pourtant décollé qu’avec le récent lancement de Jim’ll Paint It. Mieux, il en vit désormais, en vendant des impressions et des t-shirts.

« Pendant mes pauses déj’, je fais en sorte de me changer les idées en arrêtant de bosser sur mes logiciels habituels comme InDesign ou Illustrator et je dessine des conneries sur Paint. Au début je faisais ça pour faire marrer mes potes sur Facebook. Mes amis sont étranges et me demandaient toutes sortes de choses. Du coup, à force je me suis habitué à dessiner des trucs bizarres. »

Willem Dafoe sur un vélo de fillette, demandé par 71394.

« Quand je poste mes images sur Tumblr, j’ai des dizaines de demandes dans la nuit par des gens que je ne connais absolument pas. J’avais choisi ce pseudo comme une blague en pensant que ça ferait marrer 30, 40 personnes… C’est un peu parti en vrille. »

On pourrait croire qu’il est simple d’utiliser Paint, sauf que pour parvenir à produire ses dessins, Jim utilise la version XP de Paint installé sur un iMac via un émulateur. Ensuite, il dessine avec une bête souris et peint le plus souvent pixel par pixel. Quelques ombres et il a son résultat final.

« Il n’y a pas de calques, du coup, je dessine le fond dans un autre fichier que je copie-colle ensuite. J’ai une palette de couleurs préétablie, surtout pour les couleurs de peaux, il y a un lien entre mes différents dessins. Et depuis quelques années, je ne fais que des formats carrés. »

« Difficile de dire combien de dessins j’ai fait, ni combien de demandes je reçois chaque jour. Entre Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram et les commentaires de chacun des posts, c’est sans fin. À peu près 50 chaque jour. La dernière fois que j’ai demandé des nouvelles propositions, j’ai eu 1700 réponses.»

« Alien vs. Predator » sur une plage avec un arc-en-ciel.

Une demande de ealadubhsidhe.

Le journaliste et acteur anglais Ross Kemp, ici étalé sur un toast.

Retrouvez une bonne partie des dessins de Jim’ll Paint It sur ce lien.