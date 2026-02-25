Sur le site www.jmail.world, vous pouvez maintenant consulter directement les e-mails de Jeffrey Epstein qui ont été rendus publics. Le site est conçu identique à une boîte de réception Gmail, vous donnant l’impression d’être connecté à son compte personnel : jeevacation@gmail.com. Jmail offre un regard sans filtre sur le réseau du célèbre prédateur sexuel – des milliardaires et politiciens, autant que célébrités et membres de sa famille. Depuis sa mise en ligne en novembre 2025, le site a déjà attiré plus de 450 millions de visiteurs. Cela témoigne de l’immense intérêt du public à s’infiltrer dans les coulisses du puissant réseau d’Epstein.

Un binôme de développeurs, Riley Walz et Luke Igel, s’est emparé de plus de 20 000 pages de documents gouvernementaux rendus publics via l’Epstein Files Transparency Act (EFTA). En seulement quelques heures, ils ont conçu un environnement similaire à celui de Gmail, restituant des milliers de courriels dans leur format d’origine.

Alors que le Département de la Justice affirmait précédemment qu’une telle base de données consultable était techniquement impossible, les deux ingénieurs ont prouvé le contraire.

Le site contient désormais environ 7 500 e-mails, un fonds d’archives entièrement constitué de documents déjà rendus publics et qui continue de s’enrichir. Jmail.world ne publie aucune information inédite, mais restructure des fichiers publics existants pour les rendre accessibles et consultables par le public. Grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et à l’intelligence artificielle, des documents PDF de qualité médiocre ont été transformés en texte parfaitement lisible, permettant ainsi au grand public d’explorer ces archives de manière fluide et intuitive pour la première fois.

Plus qu’une boîte de réception, la simulation Jmail comprend également des archives complémentaires, telles que JDrive pour les documents, JPhotos pour les images, JAmazon pour les achats Amazon et JFlights pour les données de vol d’Epstein. À cela s’ajoutent Jemini, un agent conversationnel (chatbot) dopé à l’IA capable de répondre aux questions sur les documents, et Jwiki, un wiki qui regroupe les informations de Jmail dans des rapports de synthèse sur des personnalités de premier plan. Grâce à des options de recherche et de filtrage poussées, telles que des mots-clés et un affichage chronologique, il est désormais possible de naviguer de manière ciblée à travers tout le matériel disponible.

Ensemble, ces fonctionnalités offrent une vision claire de la vie et de la pensée d’Epstein, ou ses centres d’intérêt et ses achats dessinent ensemble un profil troublant. Sur Reddit, des utilisateurs rapportent des découvertes choquantes, comme des achats Amazon de jouets pour bébés ou une édition annotée de Lolita – le roman racontant l’obsession d’un homme adulte pour une fillette de douze ans. Comme le résume l’utilisateur Reddit Stanky_fresh: « C’est un monstre bien plus grand que tout ce que nous aurions pu imaginer ».

Ce qui frappe également, c’est l’ampleur et la structure du réseau d’Epstein. Ses correspondances les plus fréquentes étaient avec son personnel, ses prestataires de services et ses contacts d’affaires, qui représentaient un tiers de ses 500 principaux contacts. Parmi ses collaborateurs clés figuraient son assistante Lesley Groff, son comptable Richard Kahn et son pilote Larry Visoski, qui constituaient le cœur de son organisation rigoureusement structurée. Le reste des e-mails révèle un réseau tentaculaire : 19 % des messages étaient adressés à des financiers, 10 % à des scientifiques ou des médecins, 8 % à des personnalités du monde des médias et du divertissement, 7 % à des technologues, 6 % à des avocats, des politiciens, des universitaires et d’autres hommes d’affaires, et 5 % à des magnats de l’immobilier. Les contacts d’Epstein s’étendaient par ailleurs jusqu’en Europe, dans les pays du Golfe et au Venezuela. Il entretenait également des échanges nourris avec des personnalités influentes telles que le milliardaire et cofondateur de PayPal Peter Thiel, l’entrepreneur tech Elon Musk (PDG de Tesla et SpaceX), le cinéaste Woody Allen, l’auteur spirituel Deepak Chopra et l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Certaines de ces relations étaient particulièrement intenses, avec des milliers d’e-mails échangés.

Il apparaît clairement que la liste de contacts d’Epstein n’était pas un simple rassemblement aléatoire de noms, mais une hiérarchie de pouvoir et d’influence soigneusement élaborée. Son réseau fonctionnait comme une structure d’entreprise, où chaque contact remplissait un rôle précis et défini. Jmail met en lumière la manière dont le personnel, les amis influents et les relations d’affaires étaient stratégiquement positionnés au sein de ces lignes de pouvoir. Cela démontre de manière convaincante que son influence n’était pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un système délibéré où les relations étaient exploitées à des fins spécifiques et entretenues de manière intensive pour permettre ses activités criminelles.

En résumé : Jmail est une invention brillante pour dénoncer un contenu abominable. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Epstein a bâti son monde ? Explorez son réseau sur www.Jmail.world.