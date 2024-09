Jouer au polo avec une chèvre morte

Cet article a initialement été publié sur VICE.

L’histoire de mon voyage dans les plaines du Kirghizistan est quelque peu étrange. J’avais lu dans un journal que le Kazakhstan renonçait à ses frais de visa touristique et à son processus d’inscription fastidieux afin de rendre le pays plus « accueillant pour les touristes ». Il n’en fallait pas plus pour que mon ami Henry et moi réservions un vol pour Almaty via Istanbul.

Videos by VICE

J’avais entendu dire que le Kirghizistan valait le déplacement et qu’il étaitpossible de s’y rendre depuis Almaty – nous avons donc spontanément déc idé de tenter le coup. Nous ne connaissions pas grand-chose sur le pays lorsque nous avons traversé la frontière du Kazakhstan pour rejoindre Bichkek, la capitale du Kirghizistan. Nous avons rapidement compris qu’il nous faudrait sortir de la ville pour nous initier aux traditions de la ré gion.

Nous avons alors payé un fixeur qui parlait anglais. Il nous a emmenés à la campagne et nous a recommandé deux activités : le Ulak Tartysh – plus connu sous le nom de l’attrape-chèvre – et le Kyz Kumay, un jeu dans lequel un groupe de cavaliers chasse une femme qui doit se protéger, à l’aide d’un fouet, d’un “baiser gagnant”.

Une partie de Ulak Tartysh était prévue le lendemain, nous avons donc convenu d’un rendez-vous avec notre fixeur. Nous ne savions pas où nous allions, mais deux heures et demie plus tard, nous débarquions dans un petit village situé dans les montagnes kirghizes.

Si la description de “polo avec une chèvre morte” était parlante, je ne comprenais pas vraiment comment on pouvait établir des règles au sujet de 20 cavaliers pourchassant une carcasse. J’ai vite saisi. Non seulement il y a des règles dans le Ulak Tartysh mais il y a aussi nombre de championnats internationaux, qui ont lieu principalement à travers l’Asie centrale et le Moyen-Orient. Des pays comme l’Afghanistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan jouent les uns contre les autres dans des matchs qui attirent les foules.

Le terrain faisait la taille d’ un terrain de cricket. Il était entouré de montagnes et délimité par des rochers plutôt que par des cordes. Les spectateurs se tenaient dans un petit mirador fait de pièces de ferraille. D es pneus usés faisaient office de “buts” à l’extrémité du terrain.

Les 20 joueurs ont déboulé à cheval, ont choisi leur équipe et ont enfilé un T-shirt rouge ou bleu. Après cela, 13 personnes, installées sur des chevaux plus petits, ont apporté la carcasse d’une chèvre. Le jeu a débuté et les hommes ont lutté pour ramasser la chèvre morte, avant de galoper vers le but et d’y lancer la carcasse. Ils perdaient parfois le contrôle des chevaux, qui couraient hors du terrain, droit sur les spectateurs. Il arrivait également que le jeu connaisse une fin prématurée lorsque l’un des joueurs tombait de son cheval et atterrissait maladroitement sur sa hanche. Mais souvent, tout se déroulait parfaitement.



Rendez-vous sur le site de Stevie pour admirer plus de photos des montagnes kirghizes ainsi que ses autres projets.