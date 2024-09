Ein Volk, ein Reich, ein Führer – et des dinosaures

Le monde se divise en deux catégories, mon ami : ceux qui apprécient les scénarios des films d’auteur français, et les autres. D’un côté, un trio amoureux, Puccini dans la B.O., une scène dans un café, une enfance bourgeoise mais tourmentée, des ouin-ouin à tire-larigot, Julien Clerc dans la B.O. (second degré oblige), une scène dans un café, un peu de nudité (mais pas trop, juste un phallus, quelques poils pubiens, faut pas abuser de la bonté du CNC non mais oh), des larmes, Louis Garrel. De l’autre, une ambiance de fond de ruelle sordide, et des assassinats sans sommation. C’est dans cette seconde famille que s’inscrit avec facilité Jurassik Reich, une BD de Félix Kerjean qui n’a ni queue ni tête et qui se contente d’incarner parfaitement un pitch originel absolument pas trompeur :

Conçu comme un simple journal de campagne, Jurassik Reich nous plonge au cœur de la bataille du Jurassique. Guerre longtemps oubliée, vue trop souvent comme un massacre de dinosaures par des soldats nazis, l’auteur nous propose un regard plein d’humanité envers ces hommes et ces femmes qui ont combattu des monstres antédiluviens. Ce récit en couleurs nous dépeint également les travers d’une guerre, qui comme tous les conflits nous amène son lot de cruauté et de crimes sexuels ; mais aussi des petits moments qui font le quotidien d’un soldat, où le temps est suspendu et les distractions salvatrices.

Videos by VICE

Dans Jurassik Reich, point de malgré-nous, mais des nazis sanguinaires, assoiffés de chair de dinosaures, passés de chasseurs à proies en quelques coups de crayon. Sévices sexuels, assassinats sadiques : tout y passe, pour le plus grand bonheur de ceux qui ne se remettent toujours pas du visionnage de Jurassic World (7/10 sur IMDB, 3,6/5 sur Amazon, ce qui prouve que la parousie n’est plus qu’une question d’années). Pour célébrer ce grand capharnaüm de bruits, de fureur, de stupre et de connerie, on vous file quelques planches de cette bande dessinée, en espérant que vous la chopiez chez votre libraire préféré.

Jurassik Reich de Félix Kerjean est disponible aux éditions Super Loto.

Romain est sur Twitter.