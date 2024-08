Kae Sun est trop bon pour vos étiquettes

C’est en plein cœur de l’hiver montréalais que Kae Sun s’est affairé à apporter les touches finales à son nouvel album, Whoever Comes Knocking, qui sera lancé le 2 mars.

L’artiste ghanéen s’est acclimaté au froid québécois depuis quelques années déjà, mais dès la première écoute, sa musique trahit indubitablement un passé plus ensoleillé. Après un passage par les États-Unis et des arrêts à Hamilton et Toronto en Ontario, Kae Sun a élu domicile à Montréal en 2014, où il collabore avec l’étiquette Moonshine.

Videos by VICE

Quand je le vois arriver au resto du quartier Mile End de Montréal où on s’est donné rendez-vous, la collaboration avec Moonshine prend tout son sens. Le fit, comme on dit, semble parfait. Kae Sun est un de ces artistes qu’on ne devine pas au premier regard. Un vrai cauchemar pour le service marketing d’un major label, mais un vrai régal pour ses fans. Il est noir, mais ne rappe pas. Il joue de plusieurs instruments, mais ne fait pas de « musique du monde ». Et pour ruiner tout dernier espoir d’un étiquetage conventionnel, il marie une dizaine de petites dreadlocks à un look indie-rock.

Autour d’un café et d’un jus mangue-ananas, j’ai voulu savoir comment il jumelle l’art contemporain et la musique, et pourquoi les catégories, en 2018, on en est juste plus capable.

Rencontre avec un artiste dont la fraîcheur n’a d’égal qu’une soirée à –15° en février.

VICE : Ta musique n’est pas vraiment électro, pas vraiment worldbeat, pas vraiment afrobeat, tu t’habilles comme un rock dude… Comment vis-tu ça de ne fitter dans aucun moule?

Kae Sun : Ça fonctionne parce que je veux faire partie d’aucune catégorie. Je ne saurais même pas comment être une seule chose, ou comment m’en tenir à une seule approche quand vient le temps de faire de la musique. Je suis plus excité par les idées et par le processus de les faire fonctionner que par la catégorie dans laquelle elles seront classées quand tout est terminé.

Est-ce que le fait d’être difficilement étiqueté te pose parfois problème?

Pas vraiment. Je ne voudrais pas avoir à renoncer à la liberté qui vient avec le fait d’être le plus progressif possible dans la musique que je fais. Si c’est difficile de catégoriser quelque chose, ça veut dire que tu as réussi à créer quelque chose d’original et singulier.

Crois-tu qu’il y a un sens diminutif à l’étiquette « musique du monde » qu’on accole aux sonorités qui t’inspirent?

Je rejette complètement cette catégorie. Je trouve que ça ne devrait pas exister et je pense que ça vient d’une époque où les intentions n’étaient probablement pas très pures. Ça revient à dire qu’il y a le monde occidental et ensuite il y a le reste. Mais attends, n’est-ce pas vous qui êtes la minorité alors? Et si ce n’était pas un genre musical, on trouverait ça inacceptable. Est-ce qu’on parle de « littérature world » ou « d’art contemporain world »? C’est super weird de décrire la musique comme ça.

https://www.youtube.com/watch?v=Di8WiOzryEg

Quand et comment s’est faite la connexion avec l’équipe de Moonshine?

J’ai rencontré Pierre Kwenders à Pop Montréal en 2014 et j’ai rencontré Coltan à la même période. On a gardé contact et on se supportait mutuellement. Éventuellement, j’ai fini par déménager à Montréal pour finir l’album et bâtir de quoi avec eux en tant que partie intégrante du collectif.

Avec les autres artistes sur ton label, comme Pierre Kwenders, qui mélange les influences africaines avec des sonorités actuelles, crois-tu faire partie d’une vague typiquement montréalaise? Ou est-ce que c’est une scène qui a son homologue ailleurs dans le monde?Le truc à propos de ce qu’on fait ici, c’est que ça paraît encore plus diversifié à cause de la démographie qui est propre à Montréal. C’est une belle opportunité de partager ce qui nous plaît dans le moment et c’est reçu avec tellement d’intérêt.

Tu dis t’être inspiré de ton quartier à Accra (Ghana) pour ton plus récent single, Treehouse. Comment garde-t-on l’inspiration de là où on vient, quand ça fait plusieurs années qu’on est parti?

Je crois qu’il faut se faire beaucoup de bons souvenirs, même si je ne suis pas sûr combien de contrôle on a là-dessus. C’est un peu plus facile pour moi parce que j’ai passé une bonne partie de ma vie là-bas, y compris mon enfance, donc j’ai beaucoup de matériel dans lequel puiser pour de l’inspiration. Parfois, je visite aussi d’autres endroits qui me rappellent instantanément chez moi.

Tu reviens de Namibie, où tu as présenté Oceans Apart, une installation d’art visuel et de musique. Peux-tu me parler de l’expérience de lancer un projet à 360° comme celui-là?

Peu de gens comprennent la relation entre la musique et les arts visuels. Quand on me pose des questions à ce sujet, ça se résume habituellement à « Oh, alors tu essaies de faire des films maintenant? » Il y a tout de suite un changement d’attitude. Je me dis à moi-même « Oh, désolé de vouloir en faire plus! »

C’est rafraîchissant de t’entendre dire que tu y vois une logique. Pour moi, c’est tout à fait logique. Quand tu fais de la musique, tu y vois tout de suite une histoire. Ça n’a pas besoin d’être seulement une chanson et son vidéoclip.

J’ai des idées qui ne peuvent pas exister dans le format d’une chanson, donc je dois trouver un exutoire pour elles aussi. Je suis très reconnaissant de pouvoir travailler sous différentes formes, et c’est génial de pouvoir le faire dans le contexte de l’art contemporain. J’aime confronter les conventions de ce qui est possible de faire et de devenir en tant que personne créative. C’est quelque chose que je vais faire de plus en plus fréquemment dans l’avenir.

Le lancement de Whoever Comes Knocking se tiendra au Centre Phi, à Montréal, le 2 mars.

Cette entrevue a été légèrement abrégée par souci de clarté et de concision.