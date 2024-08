Cinq questions à propos de… Kanye West aperçu hier en Belgique

« Cinq questions à propos de …» est une série dans laquelle nous nous posons cinq questions extrêmement urgentes sur des informations extrêmement importantes. On ne pourrait pas l’expliquer plus clairement.

Quiconque a déjà joué sur un terrain de sport connaît bien le fantasme du commentaire. Dans le fantasme du commentaire, les commentaires des parents et de la petite amie le long du terrain – « Komaan, mannekes », « Ne fais pas ça » et « zeg, allez ref, tout le monde l’a vu ! » – sont remplacés par un commentaire intérieur. Il suffit de ne pas laisser vagabonder son esprit vers le croque-monsieur dégueulasse de la cafétéria, de ne pas prêter attention aux instructions inutiles de votre entraîneur et de faire abstraction du fait que vous avez oublié votre caleçon porte-bonheur. Le moment devient alors gigantesque. La voix de commentateur exprime votre nom de famille à consonance flamande avec crainte. Les murs défraîchis de la salle de sport ou les panneaux d’affichage délabrés autour du terrain se transforment en stade scintillant. La caméra glisse sur le public, revient sur vous puis zoome sur une tribune où se trouvent les VIP et les vraies stars. « Le couple Obama, Leonardo DiCaprio et Rihanna se sont également rendus à Termonde pour voir Dekeukelaere à l’oeuvre », déclare un Rodrigo Beenkens excité comme une puce. Vous devenez soudainement un athlète extrêmement talentueux. Votre tenue est au top. Tout est parfait. En bref, vous êtes quelqu’un d’autre.

Hier, ce rêve est devenu réalité pour les joueurs d’Hubo Limburg United, un petit club belge de basket, lorsque Kanye fucking West a pénétré dans la salle de sport Lakerveld à Houthalen-Helchteren. Lisez à nouveau cette phrase. Vous ne rêvez pas. Bon, ok, c’était un match contre l’équipe américaine de la Junior Basketball Association, mais quand même.

J’ai quelques questions à ce sujet. Plus précisément ces cinq-ci :

1. Que fait Kanye en Belgique?

La réponse la plus facile est qu’il est venu pour assister à un match du Hubo Limburg United. Mais ne nous leurrons pas. Le swag-o-mètre de Hubo Limburg est à un niveau qui ne peut même pas parvenir à convaincre Kaye ‘Prison Break Anthem’ Styles. La dream team de la JBA est déjà plus attrayante, mais elle joue un peu partout dans le monde et plus particulièrement aux États-Unis. Kanye irait-il vraiment jusqu’en Belgique pour les voir ?

Il est plus probable que M. West – père de North – soit venu pour parlerà son architecte d’intérieur Axel Vervoordt, résidant à Wijnegem (Anvers). Vervoordt est un marchand d’art qui a également décoré la piaule de Robert De Niro. Ce week-end, il a déclaré à De Standaard: « Kim et Kanye veulent vivre avec presque rien, simplement, dans l’état d’esprit minimaliste. J’ai même dû les pousser à mettre quelque chose dans leur maison. » Les Hubo Limburg vont sans doute affirmer avec force que Kanye est un de leur plus grand fan, alors qu’il se trouve qu’il était juste dans le quartier pour acheter une nouvelle table de chevet, des chaises de jardin et des chandeliers pour Noël.

2. Kanye a-t-il été victime de l’Effet Limbourgeois ?

L’Effet Limbourgeois ressemble au monstre du Loch Ness et au Triangle des Bermudes : on en parle depuis si longtemps qu’il semble réel, mais il n’en existe aucune preuve. Eh bien, maintenant que Kanye est passé par le Limbourg, on le sait : le positif, accueillant et admirable Effet Limbourgeois existe bel et bien. Alors que Kanye était immergé dans la chaleur de ce centre sportif de Lakerveld, il a tourné le dos à toutes ses folles opinions politiques des années précédentes. Oui, ça s’est réellement passé. Hier soir à 21h20, Kanye – inspiré par ce petit coin de paradis terrestre nommé Limbourg – a envoyé cinq tweets dans le monde entier. Dont le dernier était « Je me détourne de la politique et me concentre totalement sur la créativité !!! ». Ce tweet a récolté 234 000 petits coeurs. En direct de Houthalen-Helchteren.

https://twitter.com/kanyewest/status/1057382916760707072

BBC, Time, VOX, … tous les médias internationaux en parlent. West semble retirer son soutien à Trump. Trump perdra donc les prochaines élections. L’accord nucléaire avec l’Iran est sur la bonne voie, la guerre commerciale avec la Chine prendra fin et les troupes à la frontière du Mexique vont se retirer. Paix mondiale. L’Effet Limbourgeois dans toute sa splendeur.

3. Que signifie le « Hubo » dans Hubo Limburg United ?

Hubo est une chaîne de magasins de bricolage belges. Dans un passé pas si lointain, leur département marketing au siège de Wommelgem hésitait sur l’attribution du budget sponsoring. Le responsable commercial qui a conclu l’accord avec l’équipe du Limburg United donnera prochainement des conférences TED. Grâce à lui, Hubo est aujourd’hui dans tous les journaux de la planète. Les concurrents, Brico et Gamma, sont à l’heure actuelle à la recherche de clubs locaux de korfball et de water-polo auxquels ils pourraient associer leur nom, dans l’espoir que Nicki Minaj ou Drake s’y pointent un de ces jours.

Bientôt, Kim et Kanye se retrouveront dans leur maison presque vide, se relaxant devant une ânerie sur Netflix lorsqu’un pied de leurs chaises design se brisera. À ce moment-là, ils devront penser réparation. « Mais où diable puis-je donc trouver une colle à bois fiable et au meilleur prix ? » se demandera Kanye. Il se souviendra alors d’un mot étrange venant d’un pays lointain. Était-ce Hugo ? Était-ce Hulu ? Non, Hubo. Un magasin de bricolage dans sa Belgique bien-aimée. Il ne doutera pas du fait qu’ils possèdent sans aucun doute la meilleur colle à bois. Et cela m’amène à la prochaine question.

4. Où Kanye va-t-il apparaître par la suite ?

Maintenant que Kanye est entré dans une salle de sport du Limbourg, tous les lieux publics peuvent potentiellement faire l’objet d’une visite. Au TD Harry Potter et la chambre de la Techno à la Jefke ? Il paraît que Kanye aime bien danser. Au cours d’aquagym de la piscine de Nivelles ? Ou au deuxième Brussels Film Quiz au centre communal De Maalbeek ? On ne sait pas, tout est possible. La Belgique est une terre-promise.

5. La personne qui connaît quelqu’un qui a assisté au match sera-t-elle condamnée à entendre cette histoire pour le restant de ses jours ?

Il aura fallu exactement seize heures et neuf minutes avant que quelqu’un ne me dise qu’il était lui aussi au centre sportif de Lakerveld hier. Ce matin, un potentiel stagiaire s’est présenté au bureau de VICE pour un entretien d’embauche et a affirmé qu’il avait vécu en direct The Entry of Yeezus in Limburg. Ces derniers temps, nos stagiaires sont de plus en plus phénoménaux, mais là, on a atteint un certain niveau. Alors, Max, je ne te crois pas. À moins que la candidate suivante ne mente encore plus que toi, le stage lui reviendra. Sorry.

Dans dix ans, il n’y aura pas 1200 spectateurs au match de la Junior Academy de la Hubo Limburg United Academy, mais bien 120 000. Pareil que pour cette performance « légendaire » de Nirvana au Gentse Democrazy en 1989. Trente ans plus tard, tous les Européens occidentaux portent encore des All-Stars. Et ce sera également le cas avec Kanye dans le Limbourg. Chaque personne présente racontera l’histoire encore et encore : comment elle s’est rendue au match, comment elle s’est assise derrière la banquette des Américains, comment Kanye l’a regardée – ou était-ce un clin d’œil ? Putain, qu’est-ce que j’aurais aimé être là.

Question bonus : quelqu’un l’a-t-il appelé Ye par son nouveau nom?

Non. Personne ne le fait, et ce ne sera certainement pas au Limbourg qu’on va commencer.

