Kris the $pirit n’a plus de temps pour vos niaiseries

Lorsque leur groupe The Posterz a explosé sur la scène locale il y a quelques années, tout le monde prédisait déjà aux rappeurs Nate Husser et Kris the $pirit un brillant avenir dans le monde de la musique. Après le succès de leur mixtape Bored in Canada, les gars ont décidé de prendre un peu de temps pour se concentrer sur autre chose. Husser a rejoint Cult Nation, où il a connu beaucoup de succès en solo. Kris, quant à lui, s’est fait relativement discret jusqu’à tout récemment.

Dans les derniers mois, le rappeur a toutefois publié quelques pistes sur son Soundcloud, laissant présager que quelque chose de gros s’en venait. Avec son remix de Who Run It, de G Herbo, Kris the $pirit a lancé une bombe; près de cinq minutes de bars sans arrêt, sans couplet, démontrant au monde entier qu’il mérite que son nom soit placé aux côtés des meilleurs paroliers du rap au Canada.

Videos by VICE

Pour le vidéoclip de Boy’s Krazy, la réalisatrice Léa Dumoulin y est allée avec une approche minimaliste qui reprend celle qu’a prise Kris pour la chanson. Tout est épuré et simple; complexe dans ses subtilités tout en allant droit au but. « La vibe de la chanson dépeint comment je me sens par rapport à ma ville; isolé, tentant d’en sortir et me débarrasser de cette impression de devenir fou », explique Kris.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Chose certaine, si Kris the $pirit continue sur cette lancée, avec cette force brute qui crie : « Je n’ai plus le temps de niaiser avec vous », il prouvera sans doute qu’il est une des figures les plus importantes du rap canadien.

Billy Eff est sur internet ici et là.