Le Ku Klux Klan continue de perdurer aux États-Unis

Le Ku Klux Klan possède des sections locales actives dans plus d’un tiers des États américains, d’après un rapport publié ce jeudi par l’Anti-Defamation League (ADL), qui détaille les activités récentes du Klan et sa capacité à perdurer de partout dans le pays. Le rapport a été diffusé juste après l’anniversaire de la mort des militants des droits civiques James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner – assassinés par des membres du KKK dans le Mississippi.

Le Mississippi compte le plus grand nombre de membres actifs du Klan, suivi par l’Alabama. Le rapport observe aussi une légère augmentation du nombre de groupes du KKK (et affiliés) – on en dénombre 42 en 2017, contre 37 en 2016.

« Le Ku Klux Klan est petit et fracturé, mais pose toujours une menace pour la société, » a indiqué le président de l’ADL, Jonathan Greenblatt. « Ces racistes endurcis et fanatiques cherchent à semer la peur, et s’ils ne se satisfont pas du Klan, ils intègrent d’autres groupes appartement à la droite de l’extrême droite. »

Le rapport montre que « la distribution de flyers racistes, antisémites, homophobes et islamophobes » est l’activité la « plus conséquente » du Klan et que le groupe « se concentre sur ce qu’il estime être des menaces pour la race blanche, » comme les toilettes pour les personnes transgenres et le mouvement Black Lives Matter.

En revanche, le rapport note que le Klan est de plus en plus fracturé, non pas à cause des sanctions, mais en raison de la concurrence d’autres groupes de suprémacistes blancs. Cette fracture est aussi le résultat de conflits entre membres, ce qui crée de l’instabilité au sein du groupe.

« Des rumeurs font régulièrement surface quant à un leader du Klan, puis un autre, ce qui créé des alliances et des dissensions, » indique le rapport.

Plus de la moitié des sections du KKK ont été créées au cours des trois dernières années. Onze États ont vu apparaître un nouveau groupe au cours des 18 derniers mois – ce qui illustre ce manque de continuité, selon le rapport.

Le plus grand rassemblement du Klan en 2016 remonte au mois d’avril quand 40 personnes s’étaient réunies en Géorgie. On compte encore 3 000 membres du Klan dans le pays.

