La baston la plus mythique de l’histoire du hockey racontée par ses protagonistes

Il y a treize ans, les Flyers de Philadelphie et les Senators d’Ottawa sont entrés dans l’histoire de le NHL et plus généralement du hockey en offrant au public le meilleur et le pire des spectacles à la fois. Au cours de ce match, les deux équipes ont cumulé 419 minutes de pénalité, hachant le jeu comme jamais, mais offrant aussi des actions mémorables et un irrépressible sentiment de bien-être à certains spectateurs surexcités par le pugilat auquel ils ont assisté. 419 minutes, c’est toujours le record en matière d’indiscipline et de carnage sur glace.

Mais au-delà des chiffres, pour revenir sur ce match historique, VICE Sports a retrouvé quelques joueurs impliqués dans ce joyeux bordel et qui se sont faits un plaisir de revenir sur cette nuit si spéciale et le contexte de la rencontre. Avant tout, il faut savoir qu’il existait une vraie rivalité, voire une animosité entre les deux franchises avant qu’elles se rencontrent sur la glace de Philadelphie. Lors du dernier match qui avait opposé les deux formations une semaine auparavant seulement, Martin Havlat des Senators avait balancé un coup de crosse au visage de Mark Recchi des Flyers. Ken Hitchkock, l’entraîneur des Flyers, n’avait pas digéré l’agression et ne s’était pas gêné pour le faire savoir lors de la conférence de presse d’après-match. A cette occasion, il avait prévenu la presse et ses adversaires du soir : « Tôt ou tard, quelqu’un va faire payer à Havlat tous ses sales coups… » Havlat avait bien été suspendu pour deux matches, mais il venait de finir de purger sa peine alors que se profilait ce soir-là le match retour à domicile pour les Flyers de Philadelphie.

