La bouffe des avions nord-coréens est officiellement la pire du monde

La propagande Nord-coréenne est une bataille qui se livre sur tous les fronts. Sur terre comme dans les airs, le régime totalitaire en fait toujours des caisses pour impressionner les touristes qui ont décidé de visiter le pays le plus isolé du monde.

Pendant qu’au royaume ermite, les nouvelles sont toujours aussi à chier — le Nord et le Sud jouent encore à la baston de regard pendant que les Nord-coréens crèvent la dalle comme jamais — il semblerait que le bureau de propagande Nord-coréen utilise la bouffe servie à bord des avions d’Air Koryo, la compagnie aérienne d’État, pour l’aider à peaufiner sa stratégie de communication avec le monde extérieur. Mais malgré tous les efforts déployés, la nourriture que l’on trouve en vol ne parvient manifestement pas à marquer les cœurs et les esprits (ni les estomacs) des passagers qui voyagent sur ces lignes.

Videos by VICE

Car pour la quatrième année consécutive — et en grande partie à cause de la qualité exécrable de sa cuisine — la compagnie aérienne de la République Démocratique Populaire de Corée du Nord a été tristement élue par ses pairs comme la pire du monde. Le cabinet de consulting Skytrax est à l’origine de ce classement qui note plus de 600 compagnies aériennes à travers le monde pour établir un classement qui varie selon la qualité des repas, le service et la qualité des différents divertissements proposés à bord de l’appareil. Et Skytrax ne s’est apparemment pas laissé impressionner par les efforts déployés par la RPDC pour proposer une expérience de vol haut de gamme. Pire, Air Koryo atterrit à la dernière place du classement qui se décrit lui-même comme « les Oscars de l’industrie du transport aérien ».

Le Air Koryo Burger. Photos via Flickr : Stefan Krasowski.

En montant dans un avion de ligne d’Air Koryo, on pénètre dans un univers étrange entièrement dédié à la gloire de la Corée du Nord. Une fois « confortablement » installés, les voyageurs ont accès à des clips vidéos et magazines qui vantent les mérites du régime autocratique. Tout un tas de nourriture et « spécialités » leur sont régulièrement proposés et ce, pendant toute la durée du vol.

Divertissement de masse, en vol.

Dans le classement de Skytrax, Air Koryo est la seule compagnie aérienne à n’avoir obtenu qu’une seule étoile, une appréciation qui correspond à la mention suivante : « mauvaise qualité générale de tous les services évalués à bord et niveau faible, voire incompétent du personnel en contact direct avec les passagers. »

Peu importe si au sol, la faim tiraille le peuple, à bord, les invités de la Corée du Nord ne doivent pas manquer de nourriture. Les repas y sont abondants, voire indécents — même en comparaison avec les standards des compagnies aériennes occidentales. Mais pour Skytrax et la communauté des voyageurs de la compagnie, le problème ne vient pas de la quantité, mais de la qualité de la nourriture proposée.

« On avait une quantité d’espace assez raisonnable. Le personnel navigant était sympa et portait des uniformes élégants. Au menu, on a eu un burger avec une viande non identifiée à l’intérieur. C’était dégueulasse, je n’ai pas pu finir, écrit un usager habitué dans les commentaires de la page de la compagnie sur le site de Skytrax. Il est préférable de ne pas toucher à la nourriture, chose que je fais tout le temps désormais. Globalement, la qualité de la cuisine de la compagnie ne fait certainement pas partie des meilleures, que ce soit pour les vols entrants ou sortants. »

Même les clients les plus indulgents ne peuvent s’empêcher de mentionner le repas de merde qu’on leur a servi : « Des hôtesses de l’air en uniformes neufs, des têtes souriantes, de la bonne bière, un avion propre, des sièges corrects, de la musique démodée, de la bouffe dégueulasse », remarque l’un d’eux. Mais tout n’est pas si noir : quelques passagers prennent la peine de faire l’éloge du burger d’Air Koryo, le plat emblématique de la compagnie : « Le fameux burger d’Air Koryo est vraiment pas mal et j’en aurai bien mangé un deuxième » note un ressortissant Anglais dans les commentaires.

En République Démocratique Populaire de Corée du Nord, il existe une vraie culture de la bière. Dans certains restaurants, on peut trouver des fûts gigantesques avec des tireuses en plein milieu de la salle. Pas étonnant donc, que ce breuvage mousseux soit érigé en véritable boisson du régime lorsque l’on voyage avec Air Koryo.

La plupart de la flotte d’Air Koryo est constitué d’anciens avions de ligne soviétiques qui atterrissent et décollent uniquement dans les aéroports de Pékin, Vladivostok ou Shenyang. Ils sont interdits de vol dans les espaces aériens européens et américains pour des questions de sécurité.

Et même si le pays semble vouloir mobiliser une grande partie de ses (maigres) ressources pour régaler les étrangers qui voyagent à bord de ses avions de ligne, les jet-setters du XXIe siècle ne semblent pas se bousculer aux portes d’embarquement. Comme s’il existait des expériences plus excitantes que celle de goûter à des burgers surprise, des nouilles bizarres et des soupes de pénis de chien, le tout à plus de 8 000 mètres d’altitude.