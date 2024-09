La Chine recrute 20 000 personnes pour produire son propre Wikipédia

Le gouvernement chinois recrute actuellement 20 000 personnes pour créer une encyclopédie en ligne, sorte de page Wikipédia uniquement sur la Chine appelée officiellement la « Grande Muraille de la culture ».

Aussi connue sous le nom d’« Encyclopédie Chinoise », le projet sera en ligne en 2018. Le gouvernement emploie des dizaines de milliers de chercheurs pour écrire des articles sur plus de 100 disciplines différentes. Le résultat final ? Une base de connaissances de plus de 300 000 entrées, d’environ 1 000 mots chacune.

« L’encyclopédie chinoise n’est pas un livre, mais une Grande Muraille de la culture », a déclaré Yang Muzhi, éditeur en chef du projet et président de la Book and Periodicals Distribution Association of China. Il a ajouté que la Chine était sous la pression de la communauté internationale pour produire une encyclopédie qui « guidera le public et orientera la société ».

Ce besoin d’une encyclopédie en ligne vient en partie du fait que le gouvernement chinois bloque l‘accès à Wikipédia. Les fournisseurs d’accès à Internet comme Baidu ou Qihoo 360 produisent leurs propres encyclopédies en ligne, mais aucune d’entre elles n’est capable de rivaliser avec Wikipédia en termes d’échelle et de quantité d’informations.

Le but de la « Grande Muraille de la culture » est de promouvoir les dernières avancées scientifiques et technologiques de la Chine, son héritage historique, son pouvoir culturel et les valeurs fondamentales du socialisme, selon Yang. Cependant, l’éditeur assure que le but n’est pas d’imiter Wikipédia : « Nous avons l’équipe de rédacteurs la plus grande et la plus compétente du monde. Notre but n’est pas de copier, mais de surpasser ».

Avec ses 720 millions d’utilisateurs, la Chine dispose du plus grand nombre d’habitants ayant accès à Internet, loin devant les autres. Mais ce réseau est sévèrement bridé par des restrictions d’accès à certains sites.

Le président Xi Jinping a appelé publiquement à une plus grande collaboration entre les nations pour développer Internet, mais son parti communiste a surtout oeuvrer pour contrôler l’information et les services en ligne dont disposent les citoyens chinois. Le bien nommé Grand Pare-feu de Chine est l’un des outils de censure les plus sophistiqués du monde aujourd’hui, bloquant les sites en désaccord avec la ligne du gouvernement.

On ne sait pas encore vraiment quelle influence aura le gouvernement chinois sur les sujets abordés dans la première mouture de l’Encyclopédie chinoise l’année prochaine, mais l’un des chercheurs invité à prendre part au projet croit que le système doit être actualisé en permanence pour refléter l’époque actuelle.

« Le système original est daté » a déclaré le professeur Huang Annian, un historien habitant aux États-Unis, ajoutant que la nouvelle encyclopédie avait besoin de « s’adapter au XXIe siècle, respecter l’histoire et affronter le futur. Je pense qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur la mondialisation économique, la démocratie et la diversité culturelle ».

