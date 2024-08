La compil « Trapped Under Ice » rassemble le meilleur de la scène métal underground du Canada

On est bien en 2019 et c’est ce vendredi que sort Trapped Under Ice, une compil du meilleur de la scène métal underground au pays sur vinyle, cassette et CD. C’est presque un voyage dans le temps, un hommage aux années 80, où certains groupes se sont fait connaître grâce à des compilations comme Metal Massacre. Mais à l’époque des playlists Spotify et du numérique, une compilation sur support physique relève de l’anachronisme.



On a parlé avec Annick Giroux, fondatrice de Temple Of Mystery Records, le label québécois derrière ce projet audacieux qui met en avant la nouvelle scène heavy métal canadienne, dont plusieurs groupes d’ici. Ce jeune label créé par l’organisatrice du festival montréalais Wings of Metal a pour mission de diffuser de la musique de qualité de partout dans le monde, dans les genres heavy, doom, black et death métal.

Annick Giroux

« En fait, l’édition limitée du vinyle et la cassette sont déjà sold out! » confie Annick. « J’ai toujours été fan de compils, ça vient de l’époque où j’étais DJ aux Katacombes. Il y a l’aspect découverte que j’aime, tu tombes sur un groupe au hasard. » Le projet a demandé un an de travail. « Il a fallu un peu de temps pour convaincre certains groupes de sortir un morceau exclusivement pour la compil. »

Les dix groupes présents sur Trapped Under Ice ont été soigneusement choisis : Traveler, Metalian, Cauchemar, Occult Burial, Starlight Ritual, Freeways, Barrow Wight, Spell, Black Rat et Emblem.

« Je voulais que ce soit presque comme un petit festival sur une compil. On s’est assis avec mon partenaire et on a fait une liste de tous les groupes récents qu’on aimait. On a réécouté pour garder vraiment ceux qu’on adorait, raconte-t-elle. Et tous les groupes ont accepté, ils étaient super excités à l’idée! »

« On voulait que ça soit quelque chose de spécial, pas seulement une petite compilation avec peu de valeur », explique Annick. Un fanzine avec une entrevue de chaque groupe a été réalisé spécialement pour l’occasion. La version papier est déjà épuisée, mais il est téléchargeable avec l’édition numérique.

« Je veux promouvoir notre scène et les groupes que j’aime, montrer des groupes qui sont vraiment bons, qu’il n’y a pas que Anvil ou Exciter au Canada », souligne-t-elle.

Le pays est représenté d’ouest en est, jusqu’à Terre-Neuve, avec le heavy métal épique d’Emblem. On retrouve le trio occulte de Vancouver, Spell. À Calgary, le black thrash de Blackrat et le heavy mélodique de Traveler. Le hard rock 70s Thin-Lizzyesque des Torontois de Freeway. Du côté d’Ottawa, Barrow Wight comblera les fans de Venom et Bathory, alors qu’Occult Burial apportera la touche black’n’roll. Sans oublier le Québec avec le speed metal de Metalian, le heavy classique de Starlight Ritual, et finalement le seul groupe qui chante en français : Cauchemar.

Andres Arango, bassiste des groupes Cauchemar et Metalian. Photo tirée de Facebook

On remarque la variété des styles, mais aussi la cohérence de l’ensemble. « J’aime quand ça passe de montagne en vallée, le tout s’enchaîne parfaitement. On a placé les chansons stratégiquement. On voulait que ça sonne vraiment comme un album. »

Le mastering a été fait en sorte que l’ensemble reste homogène. « Quand je serai vieille, je vais regarder ce disque entre mes mains avec nostalgie, en me disant que c’est une capsule de la scène de cette époque, dit-elle. Et c’est un objet, ça restera. »

Le disque se transportera sur scène au printemps avec quatre spectacles où se produiront Metalian, Occult Burial, Barrow Wight, Starlight Ritual, Freeway et Cauchemar. L’idée est née du producteur montréalais Hellhammered Productions. « En fait, une date était déjà prévue aux Katacombes, qui après certains changements, s’est trouvée être un concert avec exclusivement des groupes de la compilation. On s’est dit : pourquoi pas en faire une tournée! » Le Trapped Under Ice Tour passera ainsi par Toronto le 18 avril, Ottawa le 19, Montréal le 20 et Québec le 21.

La compilation Trapped Under Ice sort ce vendredi en CD et vinyle chez Temple Of Mystery. Elle sera offerte également chez 33 tours au mois de mars.