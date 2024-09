La crème brûlée au potiron

Portions: 4

Préparation: 75 minutes

Total: 75 minutes

Ingrédients

360 ml de crème fraîche épaisse

120 ml de lait entier

3 g de cannelle

2 pincées de noix de muscade en poudre

1 pincée de gingembre en poudre

1 pincée de clous de girofle broyés

4 jaunes d’œuf

115 g de sucre en poudre

55 g de purée de potiron

75 g de sucre de canne en poudre

Instructions

1. Préchauffez votre four à 150 °C. Pendant ce temps, faites chauffer la crème, le lait et les épices dans une casserole à feu doux et mélangez bien jusqu’à ébullition. Quand la mixture bout, retirez là du feu et laissez tranquillement le tout infuser pendant 15 minutes.

2. Dans un grand bol, battez les jaunes d’œuf avec le sucre en poudre. Tout en continuant de battre les œufs, versez petit à petit la préparation à la crème encore chaude, puis ajouter la purée de potiron et remuer. Versez la préparation dans 4 ramequins qui vont au four et mettez-les au centre d’un plat, en bain-marie. Enfournez le tout et laissez cuire entre 30 et 40 minutes. Il faut que le dessus des crèmes soit un peu fait, mais que l’intérieur reste encore crémeux.

3. Retirez les ramequins du four et laissez reposer pour 15 minutes. Recouvrez ensuite délicatement chaque ramequin avec du film plastique en vous assurant bien qu’il ne rentre pas en contact direct avec la surface de la crème. Mettre au froid pour minimum 2 heures, maximum 24 heures.

4. Un peu avant de servir, faites réchauffer votre four sur le mode « grill » (ou allumez votre chalumeau !). Enlever le film plastique et versez le sucre de cannes sur deux ramequins jusqu’à ras bord. Égalisez le niveau de sucre en tapotant légèrement dessus et servez-vous de l’excédent pour remplir de sucre de canne les deux ramequins restants. Déposez les ramequins sur une feuille de cuisson et enfournez jusqu’à ce que le sucre fonde et devient légèrement caramélisé (environ 1 à 2 minutes). Vous pouvez aussi vous servir d’un chalumeau de cuisine pour réaliser cette opération. Laissez reposer une toute petite minute avant de servir !

